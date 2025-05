Risultati calcio live, domenica 25 maggio 2025: si chiude la Serie A

Si completa il quadro della 38esima con tutte gare serali, playoff in B e Lega Pro. Pareggio tra Atletico-MG e Corinthians in Brasile

In apertura di questa domenica 25 maggio troviamo il calcio brasiliano. Nella Serie A Betano pareggio senza reti tra Atletico-MG e Corinthians per la 10° giornata di campionato. Stesso punteggio si registra in Bolivia tra Blooming e Nacional Potosi così come in Cile tra Coquimbo e Palestino. In Ecuador successo casalingo per 2-1 dell’Orense sull’Aucas e nella Liga de Expansions MX vittoria ai rigori dei Leones Negros sul Tampico Madaro nella gara di ritorno della finale.

Tra le amichevoli di nazionali poker del Saint Kitts e Nevis sull’Anguilla e in Perù goleada del Cienciano sulla Cajamarca (6-1). In Paraguay ben tre gare ovvero il pareggio per 1-1 tra Cerro Porteno e 2 de Mayo e i successi casalinghi del Guarani sullo Sporting Luqueno 2-1 e della Libertad sul General Caballero JLM 1-0. In Uruguay vittoria casalinga del Defensor Sp. sul Cerro Largo 3-2 mentre nella CONCACAF Champions Cup femminie vittoria per il Portland Thorns sul Club America 3-0 e del Gotham sul Tigres 1-0.

Nella MLS in USA troviamo le vittorie esterne del New York Red Bulls, Nashiville e Vancouver Whitecaps così come nella K League 1 del Gangwon. Ricco programma in Giappone dove è arrivata la vittoria in trasferta dell’Hiroshima sul Tokyo nella J1 League e nella Coppa dell’Imperatore di Kitakyushu, Kagoshima United e Tsukuba Univ.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si chiude la stagione con le ultime gare della 38esima giornata tutte alle ore 20:45 l’Atalanta ospita il Parma mentre la Lazio il Lecce, trasferta per Roma, Fiorentina e Juventus rispettivamente contro Torino, Udinese e Venezia. Si giocano anche i playoff promozione in B e Lega Pro mentre in Europa spazio alla Premier League alle ore 17 e Liga con Villarreal-Siviglia alle 16:15 mentre Athletico Bilbao-Barcellona alle ore 21; verso la conclusione Girone-Atletico Madrid iniziata alle ore 14.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 25 MAGGIO 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA CAF CONFEDERATION CUP - PLAY OFF

Simba - BerkaneVincitore 1-1 (Finale)



ALGERIA LIGUE 1

Magra - JS Kabylie 1-1 (45 3 )

Mostaganem - Chlef 1-0 (45 1 )

Setif - Khenchela 0-1 (45 2 )



ARGENTINA TORNEO BETANO - APERTURA - PLAY OFFS

San Lorenzo - Platense 21:00



AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Turan - Kapaz 4-0 (Finale)

Araz - Zira 0-1 (*)



BELGIO JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Club Brugge - Anversa 0-0 (*)

Genk - Anderlecht 0-0 (*)

Royale Union SG - Gent 1-0 (*)



BIELORUSSIA PERSHAYA LIGA

Baranovici - Uni X Labs 4-1 (Finale)

Lida - BumProm Gomel 3-1 (Finale)



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

FC Minsk - ML Vitebsk 1-2 (Finale)

Molodechno - Slutsk 0-1 (Finale)

Gomel - Din. Minsk 0-0 (*)



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Blooming - Nacional Potosi 0-0 (Finale)

Always Ready - SA Bulo Bulo 21:00

GV San Jose - Real Oruro 23:15



BRASILE SERIE A BETANO

Atletico-MG - Corinthians 0-0 (Finale)

Gremio - Bahia 1-0 (Finale)

Palmeiras - Flamengo 21:00

Sport Recife - Internacional 21:00

Vitoria - Santos 23:30



BULGARIA PARVA LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Botev Vratsa - Slavia Sofia 19:45

Krumovgrad - Septemvri Sofia 19:45

Lok. Plovdiv - CSKA 1948 Sofia 19:45

Lok. Sofia - Hebar 19:45



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

York Utd - Vancouver FC 20:00

Cavalry - Valour 23:00



CILE LIGA DE PRIMERA

Coquimbo - Palestino 0-0 (Finale)

Nublense - O'Higgins 0-0 (*)

U. Catolica - La Serena 21:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Alianza - Santa Fe 23:00

America De Cali - Ind. Medellin 23:00

Atl. Nacional - Junior 23:00

Bucaramanga - Pasto 23:00

Millonarios - Chico 23:00

Once Caldas - Dep. Cali 23:00

Tolima - Aguilas 23:00



CROAZIA HNL

Din. Zagabria - Varazdin 1-0 (*)

Osijek - Istra 1961 1-1 (*)

Rijeka - Slaven Belupo 2-0 (90 1 )

Sibenik - Hajduk Split 0-1 (90 1 )



DANIMARCA SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Aarhus - Brondby 2-3 (*)

FC Copenhagen - Nordsjaelland 3-0 (*)

Midtjylland - Randers 2-2 (*)



ECUADOR LIGA PRO

Orense - Aucas 2-1 (Finale)

Libertad - Macara 20:00

Tecnico U. - Delfin 22:30



EGITTO PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

El Gaish - Ghazl El Mahallah 19:00

Enppi - ZED 19:00

Ismaily - El Gounah 19:00

Modern Sport - Al Ittihad 19:00



EUROPA EUROPEI U17

Francia U17 - Albania U17 20:30

Portogallo U17 - Germania U17 20:30



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

KuPS - VPS 0-2 (Finale)

SJK - Inter Turku 0-1 (*)



FRANCIA LIGUE 2 - SPAREGGIO

Clermont - Boulogne 1-2 (90 2 )



GIAPPONE COPPA DELL'IMPERATORE

Baleine ShimonosekiQualificato - International Pacific Univesity 2-1 (Dopo Suppl.)

Belugarosso Iwami - KitakyushuQualificato 0-1 (Finale)

Fukui Utd.Qualificato - Honda FC 1-0 (Finale)

Fukushima UtdQualificato - Tokyo International University 9-1 (Finale)

Fukuyama CityQualificato - FC Tokushima 2-1 (Finale)

Grulla MoriokaQualificato - North Asia University 6-0 (Finale)

Imabari - Kagoshima UtdQualificato 0-2 (Finale)

KanazawaQualificato - Chukyo 6-0 (Finale)

KusatsuQualificato - Hosei 1-0 (Finale)

OitaQualificato - Lvnirosso 2-0 (Finale)

Okinawa SVQualificato - Verspah Oita 4-1 (Finale)

Reinmeer AomoriQualificato - BTOP Hokkaido 5-0 (Finale)

ToyamaQualificato - Juntendo Univ. 2-1 (Finale)

Veertien MieQualificato - Yamanashi Gakuin 1-0 (Finale)

WakayamaQualificato - Basara Hyogo 4-3 (Finale)

YamagaQualificato - Osaka 2-1 (Dopo Suppl.)

Omiya Ardija - Tsukuba Univ.Qualificato 0-1 (Finale)



GIAPPONE J1 LEAGUE

Okayama - Machida 2-2 (Finale)

Albirex Niigata - Shonan 2-1 (Finale)

Shimizu - Kobe 3-2 (Finale)

Yokohama FC - Kashiwa 1-1 (Finale)

Yokohama M. - Kashima 3-1 (Finale)

Tokyo - Hiroshima 0-3 (Finale)

Verdy - Kyoto 1-0 (Finale)

Kawasaki - G-Osaka 2-2 (Finale)



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Bournemouth - Leicester 2-0 (*)

Fulham - Manchester City 0-2 (*)

Ipswich - West Ham 1-3 (*)

Liverpool - Crystal Palace 1-1 (*)

Manchester Utd - Aston Villa 1-0 (*)

Newcastle - Everton 0-1 (*)

Nottingham - Chelsea 0-1 (*)

Southampton - Arsenal 1-2 (*)

Tottenham - Brighton 1-3 (*)

Wolves - Brentford 1-1 (*)



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

TB Tvoroyri - Klaksvik 0-5 (Finale)

07 Vestur Sorvagur - Toftir 3-1 (Finale)

Vikingur - FC Suduroy 3-1 (Finale)

Runavik - HB Torshavn 0-0 (*)



ITALIA SERIE A

Atalanta - Parma 20:45

Empoli - Verona 20:45

Lazio - Lecce 20:45

Torino - Roma 20:45

Udinese - Fiorentina 20:45

Venezia - Juventus 20:45



ITALIA SERIE B - PLAY OFF

Cremonese - Juve Stabia 3-0 (*)

Spezia - Catanzaro 19:30



ITALIA SERIE C - PLAY OFF PROMOZIONE

Audace Cerignola - Pescara 20:00

L.R. Vicenza - Ternana 20:00



ITALIA SERIE D - FASE VINCITORI - PLAY OFF

Siracusa - Ospitaletto 3-2 (Finale)



ITALIA SERIE D - GIRONE C - PLAY OFF

Treviso - AdrieseVincitore 1-3 (Finale)



ITALIA SERIE D - GIRONE D - PLAY OFF

Ravenna - Tau 20:00



KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Zhetysu - Aktobe 2-1 (Finale)

Atyrau - Kaisar 1-2 (Finale)

Kyzylzhar - Yelimay Semey 1-1 (Finale)

Turan - Tobol 1-2 (*)



LETTONIA VIRSLIGA

BFC Daugavpils - Jelgava 1-0 (Finale)

Tukums 2000 - RFS 2-4 (*)



LITUANIA A LYGA

Zalgiris - Dainava Alytus 1-1 (Finale)

Dziugas Telsiai - Suduva 0-1 (45 1 )



MAROCCO BOTOLA PRO - SPAREGGIO

Raja Beni Mellal - Agadir 0-0 (45 1 )



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA - PLAY OFFS

Leones NegrosVincitore - Tampico Madero 2-0 (Dopo Rigori)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Anguilla - Saint Kitts e Nevis 2-4 (Finale)

Saint Vincent e Grenadine - Saint Kitts e Nevis 21:00



NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA - VINCITORI

Esteli - Managua FCVincitore 1-1 (Finale)



NICARAGUA LIGA PRIMERA - SPAREGGIO

Rio Blanco - Rancho Santana 23:00



NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS CUP FEMMINILE - PLAY OFF

Club America D - Portland Thorns DVincitore 0-3 (Finale)

Tigres D - Gotham DVincitore 0-1 (Finale)



NORVEGIA ELITESERIEN

HamKam - Molde 2-1 (Finale)

Kristiansund - Viking 0-1 (*)

Sandefjord - Strömsgodset 3-2 (*)

Sarpsborg 08 - Tromsø 0-1 (*)

Haugesund - Brann 19:15



OLANDA EREDIVISIE - CONFERENCE LEAGUE - PLAY OFF

Alkmaar - Twente 1-2 (*)



PARAGUAY COPA DE PRIMERA - APERTURA

Cerro Porteno - 2 de Mayo 1-1 (Finale)

Guarani - Sp. Luqueno 2-1 (Finale)

Libertad - General Caballero JLM 1-0 (Finale)

Nacional Asuncion - Olimpia Asuncion 21:30



PERU LIGA 1 - APERTURA

Cienciano - Cajamarca 6-1 (Finale)

AD Tarma - Ayacucho 20:00



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - 7°-10° POSTO

Hradec KraloveVincitore - Bohemians 2-0 (Finale)



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Dukla Praga - Ceske Budejovice 2-1 (Finale)

Mlada Boleslav - Slovacko 2-2 (Finale)

Teplice - Pardubice 3-0 (Finale)



ROMANIA SUPERLIGA - SPAREGGIO

Poli Iasi - Metaloglobus Bucharest 1-1 (Finale)



SERBIA SUPER LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

OFK Belgrado - Novi Pazar 19:00

Partizan - Vojvodina 19:00

Radnicki 1923 - TSC 19:00



SLOVENIA PRVA LIGA

Celje - Domzale 1-1 (Finale)

Maribor - Nafta 0-1 (Finale)

Mura - Koper 1-3 (*)



SPAGNA LALIGA

Girona - Atl. Madrid 0-4 (Finale)

Villarreal - Siviglia 4-2 (Finale)

Ath. Bilbao - Barcellona 21:00



SPAGNA LALIGA2

Burgos CF - Levante 1-0 (*)

Cadice - Huesca 1-0 (*)

Eibar - Cordoba 0-0 (*)

Elche - Malaga 0-0 (*)

Eldense - Racing Santander 0-0 (*)

Gijon - Cartagena 0-0 (*)

Granada - Castellon 0-0 (*)

Mirandes - Almeria 0-0 (*)

Saragozza - La Coruna 0-0 (*)

Tenerife - R. Oviedo 0-0 (*)



SUD COREA K LEAGUE 1

Gwangju - Gangwon 0-1 (Finale)



SVEZIA ALLSVENSKAN

Göteborg - Malmo FF 1-0 (Finale)

Halmstad - Elfsborg 1-4 (Finale)

Brommapojkarna - AIK Stockholm 0-1 (Finale)

Djurgarden - Hacken 1-1 (Finale)



SVEZIA SUPERETTAN

Varberg - Kalmar 0-0 (Finale)



TURCHIA SUPER LIG

Basaksehir - Adana Demirspor 2-1 (45 1 )

Besiktas - Rizespor 0-0 (45 1 )

Kayserispor - Bodrumspor 0-1 (45 1 )

Konyaspor - Alanyaspor 0-2 (45 1 )

Trabzonspor - Samsunspor 0-1 (45 1 )



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Veres-Rivne - LNZ Cherkasy 1-1 (Finale)

Karpaty Lviv - Zorya 1-3 (*)

Polissya Zhytomyr - Kryvbas 1-1 (90 1 )



UNGHERIA OTP BANK LIGA

Nyiregyhaza - Zalaegerszeg 0-0 (Finale)



URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA - TORNEO INTERMEDIO

Defensor Sp. - Cerro Largo 3-2 (Finale)

Danubio - Miramar2 2-0 (Finale)

Liverpool M. - Cerro CA 20:00

Wanderers - River Plate 22:30



USA MLS

CF Montreal - Los Angeles FC 2-2 (Finale)

Charlotte - Columbus Crew 3-2 (Finale)

DC United - New York Red Bulls 0-2 (Finale)

Orlando City - Portland Timbers 1-0 (Finale)

Philadelphia Union - Inter Miami 3-3 (Finale)

Toronto FC - Nashville SC 1-2 (Finale)

Minnesota - Austin FC 1-1 (Finale)

Sporting Kansas City - New England Revolution 3-3 (Finale)

Colorado Rapids - St. Louis City 1-0 (Finale)

Real Salt Lake - Vancouver Whitecaps 2-3 (Finale)

San Jose Earthquakes - Houston Dynamo 3-3 (Finale)

New York City - Chicago Fire 21:00



USA USL CHAMPIONSHIP

Lexington - Tampa Bay 1-1 (Finale)

Miami FC - Birmingham 1-2 (Finale)

Orange County SC - Colorado Springs 3-1 (Finale)

Monterey Bay - Louisville City 0-2 (Finale)

Oakland Roots - New Mexico 0-3 (Finale)

Las Vegas Lights - El Paso 1-2 (Finale)



USA USL CUP

One Knoxville - Indy Eleven 0-1 (Finale)



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Navbahor Namangan - Kokand 1912 3-0 (Finale)

Pakhtakor - Xorazm Urganch 1-1 (*)

Din. Samarkand - Qizilqum 0-1 (45 2 )