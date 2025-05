Quattro sfide a partire da quelle salvezza, Napoli a Lecce, l’Inter ospita il Verona, Lipsia-Bayern in Bundesliga. Pareggio tra Sao Paulo e Fortaleza in Brasile

Il programma di sabato 3 maggio si è aperto con la Seria A Betano in Brasile. Per la settima giornata si sfidano Sao Paulo e Fortaleza con Ferreira che al 19′ della ripresa ha fallito un calcio di rigore. In Cile successo di misura del Cobresal in casa dell’U. Espanola mentre in Colombia vittoria per 2-0 dell’Alianza su La Equidad. In Costa Rica lo Sporting San Jose supera San Carlos 1-0 mentre in Ecuador il Deportivo Cuenca ha battuto 2-0 il Manta.

In Uruguay successo per Boston e Penarol per 1-0 rispettivamente contro Wanderers e Defensor Sp. In Venezuela colpo esterno per il Carabobo sul Metropolitanos per 3-1 e del Deportivo Tachira sul Puerto Cabello per 2-1. Tris esterno del Guarani sul Recoleta in Copa de Primera mentre il Cienciano passa 1-0 in casa dell’A. Lima 1-0 in Perù e in Canada troviamo il 2-1 esterno del Cavalry sullo York United.

In A-League tre incontri disputati. Goleada del Melbourne City sul Sydney: nel primo tempo le reti di Behich al 5′, Caputo al 26′ e Tilio al 34′ mentre nella ripresa Kuen al 12′, Klimala al 21′ e Memeti nel recupero. Poker del Western United sull’Auckland: nel primo tempo a segno Ruhs al 18′ e Botic al 23′ e nella ripresa Thurgate per il terzo gol al 4′, accorcia Moreno al 17′ e nel recupero Lavale. WS Wanderers corsari con il Macarthur: dopo 4 minuti Jakolis sblocca il punteggio, pareggio di Kraev al 21′ e nella ripresa Pantazopoulos al 10′ e Antonsson al 28′ regalano i tre punti.

Nella J1 League vittoria esterna per Tokyo e C-Osaka, bene lo Shakhtar con Ch. Odesa per 3-0 nella Premier League ucraina e nel Campionato Primavera 1 già disputati due incontri. Botta e risposta tra Popov al 39′ di gioco e Minerva nel recupero in Lecce-Empoli mentre altro pareggio ma per 2-2 tra Roma e Inter: giallorossi con il doppio vantaggio nel primo tempo frutto delle reti di Coletta al 19′ e Della Rocca al 36′ ma nella ripresa prima Topalovic al 10′ quindi Zanchetta al 12′ riportano il punteggio in parità.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si giocano due gare alle ore 15 ovvero Cagliari-Udinese e Parma-Como quindi trasferta del Napoli a Lecce alle ore 18 e turno casalingo per l’Inter con il Verona alle 20:45. Si gioca anche nei principali campionati europei dove per la Liga già in campo Alaves e Atletico Madrid mentre il Barcellona in casa del Valladolid alle ore 21. In Bundesliga il Bayern Monaco nella tana del Lispia alla ore 15:30. In Ligue 1 il PSG con lo Strasburgo alle ore 17 e in Premier League oltre ad Aston Villa-Fulham già in svolgimento troviamo Arsenal-Bournemouth alle ore 18:30.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 3 MAGGIO 2025

AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP - QUALIFICAZIONE - QUALIFICAZIONI AGGIUNTIVE

Malawi - Sudafrica 0-0 (*)

Gambia - Algeria 17:00



ALGERIA LIGUE 1

Setif - Constantine 17:00



ARGENTINA TORNEO BETANO - APERTURA

Dep. Riestra - Godoy Cruz 21:00

Sarmiento Junin - San Lorenzo 21:00

Talleres Cordoba - Instituto 21:00

Rosario - Independiente 23:30



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat-Armenia - Shirak 5-1 (Finale)

Urartu - West Armenia 17:00



ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFF

Al Ahli SC (Sau) - Kawasaki (Jpn) 18:30



AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne City - Sydney FC 5-1 (Finale)

Western United - Auckland FC 4-2 (Finale)

Macarthur FC - WS Wanderers 1-3 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Tirol - LASK 17:00



AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Shamakhi - Sabail 1-1 (*)

Araz - Sabah Baku 17:30



BELGIO JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

Leuven - KV Mechelen 18:15



BELGIO JUPILER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Cercle Brugge - Kortrijk 0-1 (*)



BELGIO JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Royale Union SG - Genk 20:45



BELGIO JUPILER LEAGUE - SPAREGGIO

Lokeren-Temse - Patro Eisden 0-1 (*)



BIELORUSSIA PERSHAYA LIGA

BumProm Gomel - Volna Pinsk 1-1 (Finale)

Belshina - Minsk 2 4-2 (Finale)

Niva Dolbizno - Bielorussia U19 1-2 (*)

BATE 2 - Baranovici 1-0 (*)

Osipovichi - Uni X Labs 17:00



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Din. Minsk - Vitebsk 2-1 (Finale)

Smorgon - Zhodino 0-0 (*)

ML Vitebsk - Neman 18:00

Dynamo Brest - Slavia Mozyr 19:55



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Nacional Potosi - Oriente Petrolero 21:00

The Strongest - Guabira 23:30



BRASILE SERIE A BETANO

Sao Paulo - Fortaleza 0-0 (Finale)

Ceara - Vitoria 23:30

Corinthians - Internacional 23:30

Fluminense - Sport Recife 23:30



BULGARIA PARVA LIGA - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

Beroe - CSKA Sofia 0-1 (*)



BULGARIA PARVA LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Ludogorets - Levski 18:30



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

York Utd - Cavalry 1-2 (Finale)

Atl. Ottawa - Pacific FC 19:00

HFX Wanderers - Forge 22:00



CILE LIGA DE PRIMERA

U. Espanola - Cobresal 0-1 (Finale)

Everton - Palestino 18:30

U. De Chile - U. Catolica 22:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

La Equidad - Alianza 0-2 (Finale)

Llaneros - Bucaramanga 23:00



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Sporting San Jose - San Carlos 1-0 (Finale)



CROAZIA HNL

Hajduk Split - Din. Zagabria 0-0 (*)

Lok. Zagreb - Istra 1961 18:45



DANIMARCA 1ST DIVISION - GRUPPO PROMOZIONE

Esbjerg - Horsens 0-1 (Finale)

Hvidovre IF - Kolding 0-1 (Finale)

Odense - Fredericia 1-1 (Finale)



ECUADOR LIGA PRO

Dep. Cuenca - Manta 2-0 (Finale)

LDU Quito - El Nacional 21:00

Tecnico U. - U. Catolica 23:30



EGITTO PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Enppi - El Gounah 0-0 (*)

Modern Sport - Ghazl El Mahallah 19:00



ESTONIA MEISTRILIIGA

Tallinna Kalev - Harju JK Laagri 1-3 (Finale)

Narva - Tammeka 1-0 (*)



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Gnistan - Mariehamn 2-0 (Finale)

Inter Turku - HJK 0-1 (*)



FRANCIA LIGUE 1

Strasburgo - PSG 17:00

Tolosa - Rennes 19:00

St. Etienne - Monaco 21:05



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig - Dusseldorf 2-2 (Finale)

Darmstadt - Amburgo 0-4 (Finale)

Ulm - Hannover 1-2 (Finale)

Colonia - Regensburg 20:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Monchengladbach - Hoffenheim 2-1 (*)

RB Lipsia - Bayern 2-0 (*)

St. Pauli - Stoccarda 0-0 (*)

Union Berlino - Brema 1-2 (*)

Dortmund - Wolfsburg 18:30



GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE

Leverkusen D - RB Lipsia D 1-0 (Finale)

Potsdam D - Wolfsburg D 0-4 (Finale)



GIAPPONE J1 LEAGUE

Hiroshima - Avispa Fukuoka 2-1 (Finale)

Albirex Niigata - Tokyo 2-3 (Finale)

Shimizu - Nagoya 0-3 (Finale)

G-Osaka - Shonan 4-0 (Finale)

Kashima - Machida 1-0 (Finale)

Kobe - Okayama 2-0 (Finale)

Urawa - Verdy 2-0 (Finale)

Kyoto - C-Osaka 2-3 (Finale)



GRECIA SUPER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

Asteras T. - Atromitos 19:00

OFI Crete - Aris 19:00



GUATEMALA LIGA NACIONAL - CLAUSURA - PLAY OFFS

Coban Imperial - Malacateco 23:00



HONDURAS LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Juticalpa - Real Sociedad 23:00



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Bristol City - Preston 2-2 (Finale)

Burnley - Millwall 3-1 (Finale)

Coventry - Middlesbrough 2-0 (Finale)

Derby - Stoke 0-0 (Finale)

Norwich - Cardiff 4-2 (Finale)

Plymouth - Leeds 1-2 (Finale)

Portsmouth - Hull 1-1 (Finale)

Sheffield Utd - Blackburn 1-1 (Finale)

Sunderland - QPR 0-1 (Finale)

Swansea - Oxford Utd 3-3 (Finale)

Watford - Sheffield Wed 1-1 (Finale)

West Brom - Luton 5-3 (Finale)



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Aston Villa - Fulham 1-0 (Finale)

Everton - Ipswich 2-0 (*)

Leicester - Southampton 1-0 (*)

Arsenal - Bournemouth 18:30



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

B36 Torshavn - Streymur 17:30

Toftir - 07 Vestur Sorvagur 18:00

HB Torshavn - Runavik 20:30



ISRAELE LIGAT HA'AL - GRUPPO RETROCESSIONE

Hapoel Jerusalem - Ironi Tiberias 19:30

Kiryat Shmona - Sakhnin 19:30

M. Petach Tikva - Ashdod 19:30

Maccabi Bnei Raina - Hapoel Hadera 19:30



ISRAELE LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

M. Haifa - H. Haifa 19:30



ITALIA PRIMAVERA 1

Lecce U20 - Empoli U20 1-1 (Finale)

Roma U20 - Inter U20 2-2 (Finale)

Cagliari U20 - Bologna U20 1-0 (Finale)

Juventus U20 - Sassuolo U20 2-1 (Finale)

Monza U20 - Torino U20 1-2 (*)



ITALIA PRIMAVERA 2

Ascoli U19 - Pescara U19 1-1 (*)

Avellino U19 - Perugia U19 2-1 (*)

Benevento U19 - Napoli U19 0-1 (*)

Brescia U19 - FeralpiSalò U19 1-0 (*)

Crotone U19 - Monopoli U19 0-1 (*)

Entella U19 - Spal U19 3-1 (*)

Modena U19 - Renate U19 1-1 (*)

Padova U19 - Como U19 1-1 (*)

Palermo U19 - Bari U19 0-0 (*)

Parma U19 - Reggiana U19 2-1 (*)

Pisa U19 - Spezia U19 0-2 (*)

Pro Vercelli U19 - Südtirol U19 0-3 (*)

Salernitana U19 - Cosenza U19 2-2 (*)

Ternana U19 - Frosinone U19 0-0 (*)

Venezia U19 - AlbinoLeffe U19 4-1 (*)

Vicenza U19 - Cittadella U19 1-2 (*)



ITALIA SERIE A

Cagliari - Udinese 1-2 (*)

Parma - Como 0-1 (*)

Lecce - Napoli 18:00

Inter - Verona 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE - GRUPPO RETROCESSIONE

Lazio D - Sassuolo D 3-0 (*)

Sampdoria D - Como D 18:00



ITALIA SERIE A FEMMINILE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Inter D - Fiorentina D 1-3 (Finale)



ITALIA SERIE D - GIRONE A

NovaRomentin - Asti 3-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Terracina - Puteolana 0-0 (*)



ITALIA SUPERCOPPA (SERIE C)

Avellino - Padova 19:00



KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Ulytau - Kairat Almaty 1-4 (Finale)

Zhenis - Aktobe 0-1 (Finale)

Atyrau - Ordabasy 1-2 (Finale)

Turan - Zhetysu 0-0 (*)



LITUANIA A LYGA

Banga - Zalgiris 1-0 (*)

Dziugas Telsiai - Dainava Alytus 17:30



MAROCCO BOTOLA PRO

Wydad - FAR Rabat 21:00



NORVEGIA ELITESERIEN

Vålerenga - Brann 18:00



OLANDA EREDIVISIE

Nijmegen - Willem II 0-1 (*)

Heracles - Feyenoord 18:45

Groningen - Waalwijk 20:00

PSV - Sittard 21:00



PARAGUAY COPA DE PRIMERA - APERTURA

Recoleta - Guarani 0-3 (Finale)

Cerro Porteno - Olimpia Asuncion 22:30



PERU LIGA 1 - APERTURA

A. Lima2 - Cienciano 0-1 (Finale)

Cajamarca - Deportivo Garcilaso 20:00

Juan Pablo II - Ayacucho 22:30



POLONIA EKSTRAKLASA

Stal Mielec - Rakow 0-2 (90 2 )

Slask - Zaglebie 17:30

Lech - Puszcza 20:15



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Farense - Famalicao 0-0 (*)

Nacional - Guimaraes 0-0 (*)

Braga - Santa Clara 19:00

Estoril - Benfica 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - 7°-10° POSTO

Hradec Kralove - Karvina 1-0 (Finale)



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Dukla Praga - Pardubice 2-0 (Finale)



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Slavia Praga - Plzen 1-2 (*)

Ostrava - Sigma Olomouc 19:00



ROMANIA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Botosani - Unirea Slobozia 1-1 (Finale)

Farul Constanta - Gloria Buzau 17:15



ROMANIA SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CFR Cluj - U. Cluj 20:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Lok. Mosca - Orenburg 0-0 (*)

Krasnodar - Kazan 18:30



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE - PLAY OFF

Tre Penne - Cosmos 1-1 (*)

Folgore - San Giovanni 17:30



SCOZIA PREMIERSHIP - GRUPPO RETROCESSIONE

Dundee FC - Motherwell 1-0 (*)

Ross County - Hearts 1-0 (*)

St. Johnstone - Kilmarnock 0-1 (*)



SCOZIA PREMIERSHIP - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Hibernian - Dundee Utd 2-0 (*)

St. Mirren - Aberdeen 0-0 (*)



SERBIA SUPER LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Napredak - Cukaricki 0-1 (Finale)

Radnicki Nis - Tekstilac Odzaci 20:00



SERBIA SUPER LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

TSC - Stella Rossa 19:00



SLOVACCHIA NIKE LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Komarno - Trencin 18:00

Michalovce - Skalica 18:00



SLOVACCHIA NIKE LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Podbrezova - Dun. Streda 18:00

Slovan Bratislava - Zilina 20:30



SLOVENIA PRVA LIGA

Radomlje - Mura 17:30

O. Ljubljana - Maribor 20:15



SPAGNA LALIGA

Alaves - Atl. Madrid 0-0 (Finale)

Villarreal - Osasuna 1-0 (*)

Las Palmas - Valencia 18:30

Valladolid - Barcellona 21:00



SPAGNA LALIGA2

Huesca - R. Oviedo 0-0 (*)

Eibar - Mirandes 18:30

Malaga - Granada 18:30

Burgos CF - Elche 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Daegu - Jeju SK 3-1 (Finale)

Daejeon - Anyang 2-1 (Finale)

Gangwon - Suwon FC 0-0 (Finale)

Seoul - Jeonbuk 0-1 (Finale)



SUDAFRICA PREMIERSHIP

Golden Arrows - Stellenbosch 0-3 (*)

Kaizer Chiefs - Orlando 1-1 (*)

Magesi - Sekhukhune 17:30

Supersport - Chippa United 17:45

Cape Town City - Mamelodi 20:00



SVEZIA ALLSVENSKAN

Degerfors - Sirius 1-1 (*)

Halmstad - Värnamo 17:30



SVEZIA SUPERETTAN

Sandviken - Oddevold 0-2 (Finale)

Sundsvall - Utsikten 2-2 (Finale)

Umeå - Landskrona 0-2 (*)

Varberg - Helsingborg 1-0 (*)



SVIZZERA SUPER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Winterthur - Grasshoppers 18:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Lausanne - Young Boys 20:30



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Ben Guerdane - Zarzis 0-0 (*)

Esperance Tunis - CS Sfaxien 1-0 (*)

Metlaoui - Olympique Beja 0-0 (*)

Stade Tunisien - Monastir 0-0 (*)



TURCHIA SUPER LIG

Alanyaspor - Kayserispor 1-1 (*)

Rizespor - Gaziantep 0-0 (*)

Galatasaray - Sivasspor 18:00

Hatayspor - Basaksehir 18:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Ch. Odesa - Shakhtar 0-3 (Finale)

Inhulets - Dyn. Kyiv 0-4 (Finale)

Veres-Rivne - Obolon 17:00



UNGHERIA OTP BANK LIGA

Ujpest - Győr 2-3 (Finale)

Debrecen - MTK Budapest 0-0 (*)

Ferencvaros - Puskas Academy 19:30



URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA

Boston River - Wanderers 1-0 (Finale)

Defensor Sp. - Penarol 0-1 (Finale)

Danubio - Racing Montevideo 20:00

Nacional - Cerro CA 22:30



USA MLS

Atlanta Utd - Nashville SC 20:45

Toronto FC - New England Revolution 22:30



USA USL CHAMPIONSHIP

Rhode Island - San Antonio 22:00

Charleston - Hartford Athletic 23:00



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Buxoro - Mashal Muborak 1-1 (*)

OKMK - Andijan 16:30

Termez Surkhon - Pakhtakor 17:15



VENEZUELA LIGA FUTVE - APERTURA - QUADRANGOLARE

Metropolitanos - Carabobo 1-3 (Finale)

Puerto Cabello - Dep. Tachira 1-2 (Finale)

Portuguesa - La Guaira 23:30



VIETNAM V.LEAGUE 1

Hong Linh Ha Tinh - Binh Duong 3-1 (Finale)

Hai Phong - Song Lam Nghe An 0-0 (Finale)