I risultati del 4 marzo 2026: Coppa Italia e Serie B

Si gioca Lazio-Atalanta per l’andata della seconda semifinale, in campo anche la Premier League e Lega Pro. Successo per CRB e Figueirense per la Copa Betano do Brasil
Calcio sudamericano in apertura del programma di mercoledì 4 marzo. Nella Liga Profesional argentina 3-0 esterno del Racing Clunb sull’Atletico Tucuman grazie alle reti di Vergara al 35′ del primo tempo e ancora di Vergara e Solari al 36′ della ripresa e nel recupero. Nella Copa Betano do Brasil 6-0 del CRB sul Porto-BA e 1-0 della Figueirense sull’Azuriz.
In Costa Rica 2-0 dell’Alajuelense sul Cartagines e in Liga MX colpo esterno per Cruz Azul e Toluca rispettivamente 2-1 sul Santo Laguna e 3-2 sull’U.N.A.M.. Vittoria a domicilio per Pachuca sul Necaxa 2-1 e dell’Atletico San Luis sul Mazatlan 4-1. Nelle gare di qualificazione alla prossima Copa Libertadores pareggio per 1-1 tra Barcellona SC e Botafogo RJ e in quelle per la prossima Copa Sudamericana vittoria ai rigori per A. Italiano sul Cobresal e Puerto Cabello sul Monegas mentre l’Alianza Atl. ha avuto la meglio sul Deportivo Garcilaso 2-0.
Nel Campionato Primavera 1 3-0 del Lecce in casa della Lazio: dopo 24 minuti sblocca Di Pasquale quindi Esteban el 25′ e Skovgaard al 27′ della ripresa chiudono i conti. La Roma piega 2-0 il Frosinone con una rete per tempo di Carlaccini al 10′ del primo e di Seck all’ottavo del secondo. 3-1 del Torino sul Cagliari: al 16′ di gioco sblocca Ewurum la gioia dura appena 5 minuti per il pari di Albarracin ma nella ripresa prima Ferraris al 33′ quindi Gabellini nel recupero su rigore regalano i tre punti.
In A-League 3-1 del Central Coast Mariners sul Macarthur: al 37′ McCalmont sblocca su rigore quindi il raddoppio di Brandtman al 20′ della ripresa, accorcia Caceres al 22′ e chiude i conti Blair al 39′. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. Alle ore 21 Lazio e Atalanta si affrontano per l’andata della seconda semifinale di Coppa Italia mentre in Serie B prosegue il turno infrasettimanale con il resto del programma. Si gioca anche in Lega Pro con il girone B e in Europa cinque gare di Premier League dalle 20:30, Amburgo-Leverkusen per la Bundesliga alle 20:30, Liga e Copa del Rey in spagna, Coppa di Francia con Marsiglia-Tolosa in evidenza alle ore 21.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 4 MARZO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Atl. Tucuman - Racing Club 0-3 (Finale)
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Macarthur FC2 - Central Coast Mariners 1-3 (Finale)
AUSTRIA: ÖFB CUP
Salzburg - Altach 0-0 (*)
Ried - LASK 20:30
BRASILE: COPA BETANO DO BRASIL
CRB [Qualificato] - Porto-BA 6-0 (Finale)
Figueirense [Qualificato] - Azuriz 1-0 (Finale)
Nova Iguacu - Lagarto 23:00
Tuna Luso - Tocantinopolis 23:00
Velo Clube - Vila Nova 23:00
Avai - Porto Vitoria 23:30
Betim - Operario 23:30
Capital FC - Manaus 23:30
BULGARIA: PARVA LIGA
Cherno More - Arda 0-0 (Finale)
CSKA Sofia - Botev Vratsa 0-0 (Intervallo)
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA
Alajuelense - Cartagines 2-0 (Finale)
Zeledon - Liberia 23:00
FRANCIA: COPPA DI FRANCIA
Lorient - Nizza 20:30
Marsiglia - Tolosa 21:00
GERMANIA: BUNDESLIGA
Amburgo - Leverkusen 20:30
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Tivoli - Mount Pleasant 21:30
GUATEMALA: LIGA NACIONAL - CLAUSURA
Comunicaciones - Malacateco 3-2 (Finale)
Deportivo Mixco - Municipal 22:00
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Aston Villa - Chelsea 20:30
Brighton - Arsenal 20:30
Fulham - West Ham 20:30
Manchester City - Nottingham 20:30
Newcastle - Manchester Utd 21:15
ITALIA: COPPA ITALIA
Lazio - Atalanta 21:00
ITALIA: PRIMAVERA 1
Lazio U20 - Lecce U20 0-3 (Finale)
Frosinone U20 - Roma U20 0-2 (Finale)
Torino U20 - Cagliari U20 3-1 (Finale)
Parma U20 - Inter U20 0-0 (Finale)
Fiorentina U20 - Bologna U20 0-0 (*)
ITALIA: SERIE B
Carrarese - Catanzaro 19:00
Bari - Empoli 20:00
Frosinone - Pescara 20:00
Juve Stabia - Sampdoria 20:00
Palermo - Mantova 20:00
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Gubbio - Carpi 1-0 (*)
Pontedera - Juventus U23 0-0 (*)
Vis Pesaro - Bra 0-0 (*)
Arezzo - Ternana 20:30
Livorno - Perugia 20:30
Pineto - Forlì 20:30
Ravenna - Pianese 20:30
Torres - Guidonia 20:30
Sambenedettese - Ascoli 21:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Ischia - Flaminia 0-1 (Finale)
MAROCCO: BOTOLA PRO
Berkane - Agadir 23:00
Kawkab Marrakech - Safi 23:00
Wydad AC - FAR Rabat 23:00
MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA
Pachuca - Necaxa 2-1 (Finale)
Santos Laguna - Cruz Azul 1-2 (Finale)
Atl. San Luis - Mazatlan FC 4-1 (Finale)
U.N.A.M. - Toluca 2-3 (Finale)
POLONIA: COPPA DI POLONIA
Zawisza - Chojniczanka 1-0 (Intervallo)
Lech - Gornik Zabrze 20:30
RUSSIA: COPPA DI RUSSIA - PLAY OFF
CSKA Mosca - Krasnodar 18:45
RUSSIA: COPPA DI RUSSIA - REGIONS PATH - PLAY OFF
FK Rostov - Dynamo Makhachkala 0-2 (*)
Samara - Orenburg 2-0 (*)
SCOZIA: PREMIERSHIP
Aberdeen - Celtic 21:00
SPAGNA: COPA DEL REY
Real Sociedad - Ath. Bilbao 21:00
SPAGNA: LALIGA
Vallecano - Oviedo 19:00
SUD AMERICA: COPA LIBERTADORES - QUALIFICAZIONE
Barcellona SC (Ecu) - Botafogo RJ (Bra) 1-1 (Finale)
Carabobo (Ven) - Sporting Cristal (Per) 23:00
SUD AMERICA: COPA SUDAMERICANA - QUALIFICAZIONE
Cobresal (Chi) - A. Italiano (Chi) [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)
Puerto Cabello (Ven) [Qualificato] - Monagas (Ven) 1-0 (Dopo Rigori)
Alianza Atl. (Per) [Qualificato] - Deportivo Garcilaso (Per) 2-0 (Finale)
Blooming (Bol) - SA Bulo Bulo (Bol) 23:00
Caracas (Ven) - Metropolitanos (Ven) 23:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Lugano - Sion 20:30
Luzern - Young Boys 20:30
Zurigo - Lausanne 20:30
TURCHIA: COPPA DI TURCHIA
Erzurumspor - Keciorengucu 4-2 (Finale)
Besiktas - Rizespor 18:30
Beyoglu Yeni Carsi - Kocaelispor 18:30
Gaziantep - Fenerbahce 18:30
UCRAINA: COPPA DI UCRAINA
LNZ Cherkasy - Bukovyna [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)