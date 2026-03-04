I risultati del 4 marzo 2026: Coppa Italia e Serie B

Si gioca Lazio-Atalanta per l’andata della seconda semifinale, in campo anche la Premier League e Lega Pro. Successo per CRB e Figueirense per la Copa Betano do Brasil

Calcio sudamericano in apertura del programma di mercoledì 4 marzo. Nella Liga Profesional argentina 3-0 esterno del Racing Clunb sull’Atletico Tucuman grazie alle reti di Vergara al 35′ del primo tempo e ancora di Vergara e Solari al 36′ della ripresa e nel recupero. Nella Copa Betano do Brasil 6-0 del CRB sul Porto-BA e 1-0 della Figueirense sull’Azuriz.

In Costa Rica 2-0 dell’Alajuelense sul Cartagines e in Liga MX colpo esterno per Cruz Azul e Toluca rispettivamente 2-1 sul Santo Laguna e 3-2 sull’U.N.A.M.. Vittoria a domicilio per Pachuca sul Necaxa 2-1 e dell’Atletico San Luis sul Mazatlan 4-1. Nelle gare di qualificazione alla prossima Copa Libertadores pareggio per 1-1 tra Barcellona SC e Botafogo RJ e in quelle per la prossima Copa Sudamericana vittoria ai rigori per A. Italiano sul Cobresal e Puerto Cabello sul Monegas mentre l’Alianza Atl. ha avuto la meglio sul Deportivo Garcilaso 2-0.

Nel Campionato Primavera 1 3-0 del Lecce in casa della Lazio: dopo 24 minuti sblocca Di Pasquale quindi Esteban el 25′ e Skovgaard al 27′ della ripresa chiudono i conti. La Roma piega 2-0 il Frosinone con una rete per tempo di Carlaccini al 10′ del primo e di Seck all’ottavo del secondo. 3-1 del Torino sul Cagliari: al 16′ di gioco sblocca Ewurum la gioia dura appena 5 minuti per il pari di Albarracin ma nella ripresa prima Ferraris al 33′ quindi Gabellini nel recupero su rigore regalano i tre punti.

In A-League 3-1 del Central Coast Mariners sul Macarthur: al 37′ McCalmont sblocca su rigore quindi il raddoppio di Brandtman al 20′ della ripresa, accorcia Caceres al 22′ e chiude i conti Blair al 39′. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. Alle ore 21 Lazio e Atalanta si affrontano per l’andata della seconda semifinale di Coppa Italia mentre in Serie B prosegue il turno infrasettimanale con il resto del programma. Si gioca anche in Lega Pro con il girone B e in Europa cinque gare di Premier League dalle 20:30, Amburgo-Leverkusen per la Bundesliga alle 20:30, Liga e Copa del Rey in spagna, Coppa di Francia con Marsiglia-Tolosa in evidenza alle ore 21.

ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Atl. Tucuman - Racing Club 0-3 (Finale)



AUSTRALIA: A-LEAGUE

Macarthur FC2 - Central Coast Mariners 1-3 (Finale)



AUSTRIA: ÖFB CUP

Salzburg - Altach 0-0 (*)

Ried - LASK 20:30



BRASILE: COPA BETANO DO BRASIL

CRB [Qualificato] - Porto-BA 6-0 (Finale)

Figueirense [Qualificato] - Azuriz 1-0 (Finale)

Nova Iguacu - Lagarto 23:00

Tuna Luso - Tocantinopolis 23:00

Velo Clube - Vila Nova 23:00

Avai - Porto Vitoria 23:30

Betim - Operario 23:30

Capital FC - Manaus 23:30



BULGARIA: PARVA LIGA

Cherno More - Arda 0-0 (Finale)

CSKA Sofia - Botev Vratsa 0-0 (Intervallo)



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Alajuelense - Cartagines 2-0 (Finale)

Zeledon - Liberia 23:00



FRANCIA: COPPA DI FRANCIA

Lorient - Nizza 20:30

Marsiglia - Tolosa 21:00



GERMANIA: BUNDESLIGA

Amburgo - Leverkusen 20:30



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Tivoli - Mount Pleasant 21:30



GUATEMALA: LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Comunicaciones - Malacateco 3-2 (Finale)

Deportivo Mixco - Municipal 22:00



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Aston Villa - Chelsea 20:30

Brighton - Arsenal 20:30

Fulham - West Ham 20:30

Manchester City - Nottingham 20:30

Newcastle - Manchester Utd 21:15



ITALIA: COPPA ITALIA

Lazio - Atalanta 21:00



ITALIA: PRIMAVERA 1

Lazio U20 - Lecce U20 0-3 (Finale)

Frosinone U20 - Roma U20 0-2 (Finale)

Torino U20 - Cagliari U20 3-1 (Finale)

Parma U20 - Inter U20 0-0 (Finale)

Fiorentina U20 - Bologna U20 0-0 (*)



ITALIA: SERIE B

Carrarese - Catanzaro 19:00

Bari - Empoli 20:00

Frosinone - Pescara 20:00

Juve Stabia - Sampdoria 20:00

Palermo - Mantova 20:00



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Gubbio - Carpi 1-0 (*)

Pontedera - Juventus U23 0-0 (*)

Vis Pesaro - Bra 0-0 (*)

Arezzo - Ternana 20:30

Livorno - Perugia 20:30

Pineto - Forlì 20:30

Ravenna - Pianese 20:30

Torres - Guidonia 20:30

Sambenedettese - Ascoli 21:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Ischia - Flaminia 0-1 (Finale)



MAROCCO: BOTOLA PRO

Berkane - Agadir 23:00

Kawkab Marrakech - Safi 23:00

Wydad AC - FAR Rabat 23:00



MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA

Pachuca - Necaxa 2-1 (Finale)

Santos Laguna - Cruz Azul 1-2 (Finale)

Atl. San Luis - Mazatlan FC 4-1 (Finale)

U.N.A.M. - Toluca 2-3 (Finale)



POLONIA: COPPA DI POLONIA

Zawisza - Chojniczanka 1-0 (Intervallo)

Lech - Gornik Zabrze 20:30



RUSSIA: COPPA DI RUSSIA - PLAY OFF

CSKA Mosca - Krasnodar 18:45



RUSSIA: COPPA DI RUSSIA - REGIONS PATH - PLAY OFF

FK Rostov - Dynamo Makhachkala 0-2 (*)

Samara - Orenburg 2-0 (*)



SCOZIA: PREMIERSHIP

Aberdeen - Celtic 21:00



SPAGNA: COPA DEL REY

Real Sociedad - Ath. Bilbao 21:00



SPAGNA: LALIGA

Vallecano - Oviedo 19:00



SUD AMERICA: COPA LIBERTADORES - QUALIFICAZIONE

Barcellona SC (Ecu) - Botafogo RJ (Bra) 1-1 (Finale)

Carabobo (Ven) - Sporting Cristal (Per) 23:00



SUD AMERICA: COPA SUDAMERICANA - QUALIFICAZIONE

Cobresal (Chi) - A. Italiano (Chi) [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

Puerto Cabello (Ven) [Qualificato] - Monagas (Ven) 1-0 (Dopo Rigori)

Alianza Atl. (Per) [Qualificato] - Deportivo Garcilaso (Per) 2-0 (Finale)

Blooming (Bol) - SA Bulo Bulo (Bol) 23:00

Caracas (Ven) - Metropolitanos (Ven) 23:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Lugano - Sion 20:30

Luzern - Young Boys 20:30

Zurigo - Lausanne 20:30



TURCHIA: COPPA DI TURCHIA

Erzurumspor - Keciorengucu 4-2 (Finale)

Besiktas - Rizespor 18:30

Beyoglu Yeni Carsi - Kocaelispor 18:30

Gaziantep - Fenerbahce 18:30



UCRAINA: COPPA DI UCRAINA

LNZ Cherkasy - Bukovyna [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)

