In campo per la finale di African Nations Cup. In Italia si giocano 6 partite di Serie A, FA Cup in Inghilterra. Successo per Pachuca, Atletico San Luis e Tijuana nella Liga MX

Domenica 6 febbraio si è aperta in Cile con il successo dell’U. Catolica per 3-2 in casa del Coquimbo mentre in Paraguay roboante colpo esterno in Primera Division della Libertad in casa del 12 de Octubre. Passiamo alla Liga MX dove si registra il successo di misura casalingo del Tijuana sull’U.N.A.M. grazie a una rete di Lopez al 24′ della ripresa. Colpi esterni invece dell’Atletico San Luis, 3-2 in casa del Club America e del Pachuca, 3-1 in casa del Necaxa. Una rete di Iberico invece ha deciso la sfida tra Melgar e Carlo Mannucci mentre in A-League australiana ricordiamo il 3-1 del Wellington Phoenix sul Macarthur: padroni di casa avanti dal 12′ con Piscopo su rigore quindi nella ripresa pareggio di Davila al 13′ e doppietta di Sotirio al 26′ e 33′. In Italia si è aperto il programma giornaliero del Campionato Primavera 1 con Verona – Napoli, conclusa sul punteggio di 2-1 grazie al botta e risposta tra Yeboah Ankrah e Ambrosino ma proprio allo scadere arriva la rete decisiva. In corso di svolgimento invece Torino – Lecce, al momento sull’1-1. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo che tra gli appuntamenti da non perdere troviamo in serata la finale dell’African Nations Cup tra Senegal ed Egitto mentre in Italia si apre con il lunch match Atalanta – Cagliari la giornata che si chiuderà in serata con la sfida tra Juventus ed Hellas Verona. In campo anche nei principali campionati europei mentre in Inghilterra spazio all’FA Cup.

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP - PLAY OFF

Senegal - Egitto 20:00



AFRICA CAF CONFEDERATION CUP - QUALIFICAZIONE

JS Kabylie (Alg) - Royal Leopards (Esw) 18:00



ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia - Kukesi 0-0 (*)

Laci - Vllaznia 0-0 (*)



ANDORRA PRIMERA DIVISIÓ

Atletic Escaldes - FC Santa Coloma 2-1 (Finale)

Ordino - UE Engordany 0-0 (*)

Inter Escaldes - Sant Julia 16:00

UE Santa Coloma - Carroi 18:30



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Abha - Al-Ittihad FC 14:05

Al-Fateh - Al Batin 16:05

Al Nasr Riyadh - Al Taee 16:20

Al Feiha - Al-Hilal Posticipata



AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix - Macarthur FC 3-1 (Finale)

Melbourne City - Perth Glory Posticipata



AUSTRIA ÖFB CUP

Salzburg - LASK 16:30



BELGIO JUPILER LEAGUE

Club Brugge - Gent 0-0 (*)

KV Mechelen - Beerschot VA 16:00

Anderlecht - Eupen 18:30

Genk - Waregem 21:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - APERTURA

Santa Cruz - U. Sucre 17:00

Aurora - Guabira 20:00

Blooming - Bolivar 20:00

Independiente Petroleros - Always Ready 20:00

The Strongest - Oriente Petrolero 22:15



BRASILE CAMPEONATO PAULISTA

Mirassol - Santo Andre 15:00

Guarani - Santos 20:00

Ituano - Corinthians 22:30



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Coquimbo - U. Catolica 2-3 (Finale)

Antofagasta - Cobresal 16:00

U. Calera - U. De Chile 22:00



CIPRO FIRST DIVISION

Paphos - Anorthosis 15:00

AEL Limassol - APOEL 18:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Patriotas - La Equidad 20:00

Tolima - Bucaramanga 22:05



CROAZIA 1. HNL

Dragovoljac - Osijek 15:00

Istra 1961 - Din. Zagabria 17:05



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Arba Menche - Sidama Bunna 14:00

Defence Force - Wolkite Kenema 17:00



EUROPA ATLANTIC CUP

Midtjylland - Breidablik 20:30



FRANCIA LIGUE 1

Lorient - Lens 1-0 (Intervallo)

Nizza - Clermont 15:00

Reims - Bordeaux 15:00

Strasburgo - Nantes 15:00

Troyes - Metz 15:00

Rennes - Brest 17:00

Lilla - Paris SG 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Darmstadt - Amburgo 0-3 (*)

Dresda - Rostock 0-4 (*)

Kiel - Dusseldorf 0-0 (*)



GERMANIA BUNDESLIGA

Dortmund - Leverkusen 15:30

Wolfsburg - Furth 17:30



GRECIA SUPER LEAGUE

AEK - Smyrnis 14:00

Ionikos - Olympiakos 16:15

Lamia - Asteras T. Posticipata

PAOK - Panathinaikos 18:30



GUATEMALA LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Comunicaciones - Deportivo Achuapa 2-1 (Finale)

Xelaju - Iztapa 1-0 (Finale)

Solola - Santa Lucia 18:00

Malacateco - Municipal 19:00

Guastatoya - Antigua 22:00



INDONESIA LIGA 1

Persik Kediri - PSIS Semarang 0-0 (Finale)

Persiraja Aceh - Persita 0-3 (Finale)

Persebaya - Persipura 0-2 (*)

Barito Putera - PSS Sleman 14:45

Persib - Bhayangkara Solo 14:45



INGHILTERRA FA CUP

Liverpool - Cardiff 0-0 (Intervallo)

Nottingham - Leicester 17:00

Bournemouth - Boreham Wood 19:30



IRLANDA DEL NORD COPPA

Ballymena - Portstewart 20:45



ISRAELE LIGAT HA'AL

Hapoel Hadera - H. Haifa 18:00

B. Jerusalem - Nof Hagalil 19:15



ITALIA PRIMAVERA 1

Verona U19 - Napoli U19 2-1 (Finale)

Torino U19 - Lecce U19 1-1 (Finale)

Spal U19 - Juventus U19 0-0 (*)



ITALIA SERIE A

Atalanta - Cagliari 0-1 (*)

Bologna - Empoli 15:00

Sampdoria - Sassuolo 15:00

Venezia - Napoli 15:00

Udinese - Torino 18:00

Juventus - Verona 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE

Fiorentina D - Napoli D 0-1 (*)

Inter D - Empoli D 14:30

Verona D - Juventus D 14:30



ITALIA SERIE B

Cremonese - Monza 16:15

Pordenone - Spal 16:15



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Ancona-Matelica - Pistoiese 14:30

Carrarese - Reggiana 14:30

Grosseto - Fermana 14:30

Olbia - Entella 14:30

Pescara - Gubbio 14:30

Pontedera - Imolese 14:30

Siena - Montevarchi 14:30

Teramo - Lucchese 14:30

Vis Pesaro - Viterbese 14:30



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Turris - Catania 14:30

Vibonese - Paganese 14:30

Bari - ACR Messina 17:30

Campobasso - Palermo 17:30

Catanzaro - Avellino 17:30

Foggia - Fidelis Andria 17:30

Juve Stabia - Latina 17:30

Monterosi Tuscia - Taranto 17:30

Picerno - Monopoli 17:30

Virtus Francavilla - Potenza 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Asti - Borgosesia 14:30

Bra - Lavagnese 14:30

Citta di Varese - Novara 14:30

HSL Derthona - Caronnese 14:30

Ligorna - Gozzano 14:30

Sestri Levante - Fossano 14:30

Ticino - Saluzzo 14:30

Vado - Casale 14:30

Imperia - Chieri 15:00

Sanremese - PDHA 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Breno - Arconatese 14:30

Brusaporto - Villa Valle 14:30

Castellanzese - Sona 14:30

Crema - Folgore Caratese 14:30

Desenzano Calvina - Franciacorta 14:30

Legnano - Vis Nova Giussano 14:30

Olginatese - Caravaggio 14:30

Ponte San Pietro - Leon 14:30

SG City Nova - Ciserano-Bergamo 14:30

USD Casatese - Real Calepina 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Ambrosiana - Cattolica Calcio 14:30

Caldiero Terme - Spinea 14:30

Campodarsego - San Martino Speme 14:30

Cartigliano - Levico Terme 14:30

Cjarlins Muzane - Adriese 14:30

Delta Porto Tolle - Mestre 14:30

Dolomiti Bellunesi - Luparense 14:30

Montebelluna - ArzignanoChiampo 14:30

Union Clodiense - Este 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Forlì - Ath. Carpi 14:30

G.S. Bagnolese - Seravezza Pozzi 14:30

Prato - Ghivizzano Borgo 14:30

Ravenna - Mezzolara 14:30

Real Forte Querceta - Correggese 14:30

Sammaurese - Alcione Milano 14:30

San Donnino - Fanfulla 14:30

Sasso Marconi - Lentigione Posticipata

SCD Progresso - Aglianese Calcio 14:30

Tritium - Rimini 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Arezzo - Unipomezia 14:30

Foligno - Rieti 14:30

Follonica Gavorrano - Montespaccato 14:30

Pianese - ASD Cascina 14:30

Poggibonsi - Scandicci 14:30

Pro Livorno - Cannara 14:30

San Donato - Lornano Badesse 14:30

Sangiovannese - Trestina 14:30

Tiferno Lerchi - Flaminia 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE F

AJ Fano - Castelnuovo Vomano Posticipata

Alto Casertano - US Tolentino 14:30

ASD Pineto Calcio - Montegiorgio 14:30

Fiuggi - Chieti 14:30

Nereto - Matese 14:30

Porto D'Ascoli - Castelfidardo 14:30

Recanatese - Sambenedettese 14:30

Trastevere Calcio - S. N. Notaresco 14:30

Vastogirardi - Vastese 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Arzachena - Insieme Formia 14:30

Carbonia - Afragolese 14:30

Cassino - Cynthialbalonga 14:30

Gladiator - R. Monterotondo 14:30

Nuova Florida - Atletico Uri 14:30

Ostia Mare - Calcio Giugliano 14:30

Vis Artena - Aprilia 14:30

Muravera - Latte Dolce 15:00

Torres - Lanusei Calcio 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Brindisi - Nocerina Posticipata

Casarano - A.C Nardò Posticipata

Molfetta Calcio - Virtus Matino 14:30

Rotonda - Francavilla 14:30

San Giorgio - Mariglianese 14:30

Sorrento - Bitonto 14:30

SS Nola 1925 - Audace Cerignola 14:30

Altamura - Casertana 15:00

Bisceglie - Gravina 15:00

Citta di Fasano - Lavello 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Biancavilla - Portici 1906 14:30

Castrovillari - Lamezia Terme 14:30

Giarre - Real Aversa 14:30

Licata - Gelbison Cilento 14:30

Rende - AS Acireale 14:30

Santa Maria Cilento - Cavese 14:30

Trapani - Cittanovese 14:30

Troina - Paternò 14:30

Sancataldese - S. Agata 15:00



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Necaxa - Pachuca 1-3 (Finale)

Club America - Atl. San Luis 2-3 (Finale)

Tijuana - U.N.A.M. 1-0 (Finale)

Queretaro - Puebla 23:00



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Norvegia U18 - Portogallo U18 15:00



MONDO COPPA DEL MONDO FIFA PER CLUB

Al-Hilal - Al-Jazira 17:30



NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Ocotal - Ferretti 1-0 (Finale)

Real Madriz - Esteli 0-0 (Finale)



OLANDA EERSTE DIVISIE

Den Bosch - Den Haag 0-1 (*)



OLANDA EREDIVISIE

Feyenoord - Sparta Rotterdam 4-0 (*)

Groningen - G.A. Eagles 14:30

Willem II - Waalwijk 14:30

Ajax - Heracles 16:45



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

12 de Octubre - Libertad 1-6 (Finale)

Guairena FC - Guarani 22:15



PERU LIGA 1 - APERTURA

Melgar - Carlos Mannucci 1-0 (Finale)

Carlos Stein - ADT Tarma 19:15

AD Cantolao - U. de Deportes 21:30



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Boavista - Vizela 16:30

Gil Vicente - Santa Clara 16:30

Arouca - FC Porto 19:00

Sporting - Famalicao 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Mlada Boleslav - Ostrava 15:00

Pardubice - Slovacko Posticipata

Zlin - Liberec Posticipata

Plzen - Hradec Kralove 18:00



ROMANIA LIGA 1

FC Arges - Academica Clinceni 0-0 (*)

FCSB - U Craiova 1948 18:55



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano - Virtus 15:00

Juvenes/Dogana - Pennarossa 15:00

San Giovanni - Libertas 15:00



SCOZIA PREMIERSHIP

Motherwell - Celtic 14:30

Rangers - Hearts 17:00



SPAGNA LALIGA

Valencia - Real Sociedad 14:00

Barcellona - Atl. Madrid 16:15

Betis - Villarreal 18:30

Real Madrid - Granada 21:00



SPAGNA LALIGA2

Amorebieta - R. Oviedo 14:00

Fuenlabrada - Valladolid 14:00

Cartagena - Las Palmas 18:15

Huesca - Mirandes 18:15

Tenerife - Leganes 21:00



SUD AMERICA COPA LIBERTADORES U20

LDU Quito U20 - Internacional U20 21:00

Penarol U20 - Millonarios U20 23:30



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Basilea - Sion 14:15

Lugano - Luzern 16:30

St. Gallen - Young Boys 16:30



TURCHIA SUPER LIG

Alanyaspor - Galatasaray 14:00

Rizespor - Adana Demirspor 14:00

Besiktas - Antalyaspor 17:00

Goztepe - Altay 17:00



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Albion - Rentistas 0-0 (*)

Boston River - Plaza Colonia 21:00