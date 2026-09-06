I risultati del 6 settembre 2026: big match all’Alianz Stadium

Juventus-Milan chiude il programma di Serie A odierno, in Premier League c’è Chelsea-Arsenal. Successo per San Lorenzo e Velez in Argentina

Il programma di questa domenica 6 settembre si è aperta con il calcio sudamericano. Nella Liga Profesional Argentina due successi interni di misura. Il primo del San Lorenzo sul Talleres Cordoba grazie alla rete di Cuello al 18′ della ripresa. Il secondo del Velez Sarsfield sull’Estudiantes grazie a quella di Martinez dopo 40 minuti di gioco. Stesso punteggio nella Serie A Betano con il Flumiense che piega il Vasco con una rete di Acosta al 16′ della ripresa. In Bolivia 2-1 dell’Always Ready in casa dell’Oriente Petrolero e in Cile 4-2 dell’Univesidad de Chile sul Coquimbo.

In Colombia ben tre pareggi ovvero 2-2 tra Cucuta e Pasto e tra Santa Fe e Fortaleza mentre Junior e Jaguares de Cordoba fanno 3-3. In Costa Rica 3-2 dello Zeledon sull’Herediano e 2-0 del Saprissa sull’Alajuelense, In Ecuador 3-1 dell’Ind. del Valle sul Macara e in Perù 2-0 del Cusco sul Moquegua e 2-2 tra U. de Deportes e Comerciantes Unidos. Passiamo al Messico dove nella Liga MX 3-0 del Guadalajara sull’Atletico San Luis, 1-1 tra Tigres e Necaxa e tra Atlas e Atlante. Nella Liga de Expansion MX tutte vittorie interne dell’Atletico Morelia sull’Alebrijes de Oaxaxa 4-1 del Cancun sul Cruz Azul Hidalgo 6-0, del Jaiba Brava sul Venados 4-3 e del Pirates sul Correcaminos 4-1.

Nel Campionato Primavera 1 vittoria per 2-0 del Milan sulla Juventus grazie alle reti nel primo tempo di Tartaglia al 34′ e Cullotta al 39′. Nella J1 League colpo esterno per Urawa e Machida. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle sfide scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti in programma. In Serie A si parte alle ore 15 con Frosinone-Venezia e Parma-Monza quindi Bologna-Sassuolo delle 18 e il big match Juventus-Milan delle 20:45. Si gioca anche in Serie B e serie minori mentre in Premier League spicca alle 17:30 Arsenal-Chelsea e nella Liga trasferta per il Barcellona impegnato alle ore 16:15 con il Valencia.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 6 SETTEMBRE 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Tirana - Vora 2-0 (Intervallo)

Dinamo City - AF Elbasani 18:30



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - CLAUSURA

San Lorenzo - Talleres Cordoba 1-0 (Finale)

Velez Sarsfield - Estudiantes 1-0 (Finale)

Rosario - Newells Old Boys 19:45

Central Cordoba - Independiente 22:00

Lanus - Defensa y Justicia 22:00



AUSTRIA: ÖFB CUP

Kitzbuhel - Grazer 0-1 (Intervallo)

Parndorf - Wolfsberger 17:00

St. Polten - Salzburg 17:00

Vorwarts Steyr - Hartberg 17:00



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge - Gent 0-3 (Finale)

Kortrijk - Waregem 0-0 (Intervallo)

Anderlecht - Genk 18:30

Beveren - Leuven 19:15



BRASILE: SERIE A BETANO

Fluminense - Vasco 1-0 (Finale)

Coritiba - Mirassol 0-0 (Intervallo)

Cruzeiro - Athletico-PR 21:00

Internacional - Santos 21:00

Remo - Flamengo 21:00

Botafogo RJ - Palmeiras 23:30



FRANCIA: LIGUE 1

Troyes - Strasburgo 2-6 (Finale)

Angers - Rennes 17:15

Marsiglia - Paris FC 20:45



GERMANIA: BUNDESLIGA

Amburgo - Magonza 0-3 (*)

Francoforte - Augusta 17:30



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Everton - Manchester Utd 2-2 (Finale)

Arsenal - Chelsea 17:30



ITALIA: PRIMAVERA 1

Milan U20 - Juventus U20 2-0 (Finale)

Empoli U20 - Cesena U20 15:00SRF

Verona U20 - Monza U20 15:00SRF



ITALIA: SERIE A

Frosinone - Venezia 3-2 (*)

Parma - Monza 1-1 (Finale)

Bologna - Sassuolo 18:00

Juventus - Milan 20:45



ITALIA: SERIE A CUP WOMEN

Como D - Como 1907 D 2-1 (Finale)

Juventus D - Milan D 1-0 (Finale)

Inter D - Lazio D 3-1 (*)

Napoli D - Parma D 1-0 (Finale)



ITALIA: SERIE B

Cesena - Mantova 1-1 (Finale)

Entella - L.R. Vicenza 2-2 (Finale)

Juve Stabia - Pisa 0-1 (*)

Modena - Avellino 0-1 (*)

Verona - Arezzo 17:15

Cremonese - Padova 19:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

AlbinoLeffe - Carpi 0-1 (Finale)

Giana Erminio - Dolomiti Bellunesi 1-2 (*)

Juventus U23 - Pergolettese 18:00

Brescia - Desenzano 21:00

Cittadella - Lumezzane 21:00

Ospitaletto - Arzignano 21:00



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Grosseto - Torres 2-0 (Finale)

Sambenedettese - Spezia 1-2 (*)

Livorno - Atalanta U23 18:00

Pescara - Ravenna 18:00

Reggiana - Vado 18:00

Perugia - Pineto 21:00



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Salernitana - Cavese 1-1 (*)

Altamura - Savoia 18:00

Casertana - Scafatese 21:00

Foggia - Audace Cerignola 21:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

Bra - Fezzanese 1-1 (Finale)

Celle Varazze - Derthona FbC 0-1 (*)

Chisola - Borgosesia 1-2 (*)

Gozzano - Lascaris 15:00SRF

Imperia - Millesimo 1-0 (*)

Ligorna - Sanremese 2-2 (Finale)

Saluzzo - AS Biellese 15:00SRF

Valenzana - Alessandria 1-2 (Finale)

Sestri Levante - Asti 17:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Ciserano-Bergamo - Rovato Vertovese 2-0 (*)

Club Milano - Nibbiano & Valtidone 0-1 (Finale)

Fiorenzuola - Scanzorosciate 0-1 (*)

Leon - Brusaporto 2-0 (*)

Milan U23 - Caldiero Terme 4-3 (Finale)

Real Calepina - Pro Palazzolo 5-1 (Finale)

Tritium - Piacenza 1-2 (*)

Virtus Verona - Villa Valle 2-2 (Finale)



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

Altavilla - Triestina 1-0 (*)

Bassano - LME 1-2 (*)

Brian Lignano - Este 0-2 (*)

Calvi Noale - Mestre 0-2 (Finale)

Campodarsego - Conegliano 4-0 (*)

FC Obermais - Cjarlins Muzane 2-5 (Finale)

Luparense - Legnago Salus 3-1 (Finale)

Sandona - Schio 1-0 (Finale)

Union Clodiense - Bolzano 2-0 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Castellanzese - Pontedera 3-1 (Finale)

Correggese - Sant'Angelo 1-1 (Finale)

Pavia - Crema 0-0 (*)

Pistoiese - Solbiatese 2-0 (Finale)

Pro Patria - Oltrepo 2-1 (Finale)

Pro Sesto - Lentigione 2-3 (Finale)

Tropical Coriano - Varese FC 1-1 (*)

USD Casatese - Arconatese 2-1 (*)

Varesina - Cittadella Vis Modena 1-0 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Flaminia - Ghiviborgo 15:00SRF

Follonica Gavorrano - Grassina 2-0 (*)

Mezzolara - Rondinella 0-0 (*)

Prato - Ternana 1-0 (*)

San Donato - Seravezza Pozzi 2-1 (*)

Scandicci - Siena 1-1 (Finale)

Tau - SCD Progresso 2-1 (Finale)

Terranuova Traiana - Sasso Marconi 1-2 (*)

Lucchese - Montevarchi 17:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Angelana - Atletico Ascoli 2-0 (*)

Foligno - Lanciano FC 2-1 (*)

L'Aquila - Termoli 1-0 (*)

Maceratese - Teramo 0-3 (*)

Montecchio Gallo - Santegidiese 1-2 (Finale)

Notaresco Calcio - Ancona 1-2 (Finale)

Recanatese - Pietralunga 0-0 (Finale)

Trestina - Vigor Senigallia 2-5 (Finale)

Giulianova - Fossombrone 1-1 (Intervallo)



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Aranova - Anzio Calcio 1924 0-0 (Finale)

Citta di Anagni - Certosa V. Campagnano 0-4 (*)

Paganese - Unipomezia 2-0 (*)

Sarnese - Budoni 2-1 (*)

Venafro - Trastevere Calcio 0-1 (*)

Gelbison - Afragolese 0-0 (Intervallo)

Atl. Lodigiani - Albalonga 1-0 (*)

Sarrabus Ogliastra - Monastir 17:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE H

Francavilla - Ischia 1-0 (*)

Real Forio 2014 - Brindisi 4-1 (*)

Gladiator - Manfredonia 0-0 (*)

Real Normanna - Melfi 1-0 (Intervallo)

Turris - Martina Calcio 1-0 (*)

Virtus Francavilla - Palmese 1914 2-0 (Intervallo)

A.C Nardò - Bisceglie 0-0 (*)

Nocerina - Ebolitana 17:00

Fidelis Andria - Gravina 18:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

Enna - Digiesse PraiaTortora 15:00SRF

Igea Virtus - Calcio Avola 2-1 (*)

Reggina - Licata 5-0 (*)

Siracusa - Athletic Palermo 3-1 (*)

Castrumfavara - Milazzo 0-0 (Intervallo)

Nissa - Vigor Lamezia 17:00

Sambiase - Gela 17:00

Trapani - Vibonese 17:00

USD Ragusa - Modica 17:00



OLANDA: EREDIVISIE

Groningen - Twente 2-2 (Finale)

Heerenveen - Alkmaar 2-3 (Finale)

Telstar - Cambuur 2-2 (Finale)

Den Haag - Sittard 0-0 (*)



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Santa Clara - Rio Ave 1-0 (*)

Guimaraes - Casa Pia 19:00

Gil Vicente - Academico Viseu 21:30



SPAGNA: LALIGA

Valencia - Barcellona 0-2 (*)

Alaves - Osasuna 18:30

Malaga - Levante 18:30

Espanyol - Siviglia 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Eibar - Granada 3-0 (Finale)

Oviedo - Burgos CF 0-0 (*)

Castellon - Albacete 18:30

Almeria - Cadice 21:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Servette - St. Gallen 0-2 (Finale)

Basilea - Lugano 0-0 (*)

Sion - Thun 1-1 (*)



TURCHIA: SUPER LIG

Corum - Eyupspor 2-0 (Intervallo)

Kasimpasa - Amedspor 1-0 (Intervallo)

Kocaelispor - Samsunspor 19:00

Trabzonspor - Genclerbirligi 19:00



UNGHERIA: NB I.

Zalaegerszeg - Puskas Academy 1-0 (*)

Ferencvaros - Ujpest 17:45

Győr - Honved 20:00

