I risultati dell’8 febbraio 2026: big match Juventus-Lazio

In Serie A trasferta con il Sassuolo per l’Inter, Bologna-Parma lunch match, spicca Liverpool-City in Premier League. Successo per Tigre, Belgrano e Defensa y Justicia in Argentina

Il programma di questa domenica 8 febbraio si è aperto nella notte a partire del calcio argentino. Tre gli incontri della Liga Profesional. Poker esterno per il Tigre sul River Plate: dopo 6 minuti Serrago sblocca il risultato, raddoppio di Romero al 16′ e nella ripresa tris di Russo al 4′ quindi padroni di casa in dieci per l’espulsione combinata a Fausto Vera, ancora in gol Russo al 23′ e gol della bandiera di Rivero al 44′. Una rete di Zelarayan al 9′ della ripresa ha deciso Belgrano-Banfield mentre il Defensa y Justicia ha superato in trasferta il Newells Old Boys 3-2: al 31′ vantaggio di Miritello che replica nel recupero quindi al 18′ Portillo chiude in conti ma nel finale zampata d’orgoglio con Coccaro al 31′ e Salomon nel recupero.

In Cile 2-0 interno del Colo Colo sull’Evenrton, in Colombia pareggio per 1-1 tra Fortaleza e Santa Fe e 3-0 del Junior sul Chico. In Costa Rica altro 1-1 questa volta tra Alajuelense ed Heradiano mentre in Venezuela 3-0 esterno dell’Universidad Central su Monagas. In Uruguay 3-1 casalingo del Penarol sul Montevideo City e in Paraguay senza reti tra 2 de Mayo e Cerro Porteno. Nella Liga MX troviamo le vittorie in casa di Queretaro (2-0 al Leon), del Pachuca (2-0 a Juarez) e del Club America (1-0 al Monterrey), pareggiano 1-1 Toluca e Cruz Azul, 2-2 tra Atlas e U.N.A.M. Nella A-League vittoria nel Newcastle Jets in casa dell’Adelaide United 3-1 e in J1 League tutti successi casalinghi con quello dell’Avispa Fukuoka sull’Okayama ai rigori.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte con il lunch match Bologna-Parma quindi Lecce-Udinese alle ore 15, trasferta dell’Inter con il Sassuolo alle 18 e big match Juventus-Lazio alle 20:45. Posticipo Monza-Avellino in Serie B, si gioca in Lega Pro e Serie D. In Europa spicca per la Premier League la sfida Liverpool-Manchester City delle ore 17:30.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’8 FEBBRAIO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE

St Eloi Lupopo (Drc) - Mamelodi (Rsa) 14:00

Rivers United (Nga) - Pyramids (Egy) 17:00

Stade Malien (Mli) - Esperance Tunis (Tun) 17:00



ALGERIA: LIGUE 1

Rouisset - Constantine 15:00

Chlef - Saoura 16:00

Setif - El Bayadh 18:00



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

River Plate - Tigre 1-4 (Finale)

Belgrano - Banfield 1-0 (Finale)

Newells Old Boys - Defensa y Justicia 2-3 (Finale)

Platense - Independiente 21:00

Sarmiento Junin - Atl. Tucuman 21:00

Huracan - San Lorenzo 23:15



AUSTRIA: BUNDESLIGA

Altach - BW Linz 14:30

Wolfsberger - Grazer 14:30

Sturm Graz - Ried 17:00



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Genk - Anderlecht 13:30

Royale Union SG - RAAL La Louviere 16:00

Club Brugge - St. Liege 18:30

KV Mechelen - Anversa 19:15



BULGARIA: PARVA LIGA

Dobrudzha - Septemvri Sofia 1-0 (*)

Slavia Sofia - Lok. Plovdiv 13:15

Botev Plovdiv - Beroe 15:45



CROAZIA: HNL

Varazdin - Osijek 15:00

Rijeka - Din. Zagabria 17:45



DANIMARCA: SUPERLIGA

Nordsjaelland - Sonderjyske 14:00

Silkeborg - Viborg 14:00

Midtjylland - FC Copenhagen 16:00

Brondby - Randers 18:00



FRANCIA: LIGUE 1

Nizza - Monaco 15:00

Angers - Tolosa 17:15

Auxerre - Paris FC 17:15

Le Havre - Strasburgo 17:15

PSG - Marsiglia 20:45



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Bielefeld - Braunschweig 13:30

Hannover - Kiel 13:30

Karlsruher - Dusseldorf 13:30



GERMANIA: BUNDESLIGA

Colonia - RB Lipsia 15:30

Bayern - Hoffenheim 17:30



GRECIA: SUPER LEAGUE

Panserraikos - AEK 15:00

OFI Crete - Levadiakos 16:00

Aris - PAOK 18:00

Olympiakos - Panathinaikos 20:00



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Swansea - Sheffield Wed 13:01



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Brighton - Crystal Palace 15:00

Liverpool - Manchester City 17:30



IRLANDA: PREMIER DIVISION

Bohemians - St. Patricks 15:00



ITALIA: PRIMAVERA 1

Cagliari U20 - Inter U20 2-0 (*)

Frosinone U20 - Torino U20 11:00SRF

Atalanta U20 - Bologna U20 13:00

Juventus U20 - Verona U20 15:00



ITALIA: SERIE A

Bologna - Parma 12:30

Lecce - Udinese 15:00

Sassuolo - Inter 18:00

Juventus - Lazio 20:45



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Roma D - Milan D 12:30

Napoli D - Ternana D 15:00

Inter D - Fiorentina D 15:45



ITALIA: SERIE B

Monza - Avellino 15:00



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

AlbinoLeffe - Pro Patria 14:30

Lecco - Pro Vercelli 14:30

Ospitaletto - Renate 14:30

Triestina - Inter U23 14:30

L.R. Vicenza - Dolomiti Bellunesi 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Pontedera - Ternana 12:30

Torres - Juventus U23 12:30

Gubbio - Campobasso 14:30

Sambenedettese - Perugia 14:30

Arezzo - Pianese 17:30

Livorno - Bra 17:30

Pineto - Ascoli 17:30

Vis Pesaro - Forlì 20:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

AS Biellese - Varese FC 14:30

Cairese - NovaRomentin 14:30

Chisola - Asti 14:30

Gozzano - Derthona FbC 14:30

Vado - Saluzzo 14:30

Valenzana - Celle Varazze 14:30

Club Milano - Sestri Levante 15:00

Lavagnese - Sanremese 15:00

Ligorna - Imperia 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Breno - USD Casatese 14:30

Brusaporto - Varesina 14:30

Folgore Caratese - Pavia 14:30

Milan U23 - Ciserano-Bergamo 14:30

Oltrepo - Leon 14:30

Real Calepina - Castellanzese 14:30

Sondrio - Vogherese 14:30

Villa Valle - Scanzorosciate 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

Adriese - Conegliano 14:30

Bassano - San Luigi 14:30

Brian Lignano - Treviso 14:30

Calvi Noale - Altavilla 14:30

Campodarsego - FC Obermais 14:30

Cjarlins Muzane - Legnago Salus 14:30

Portogruaro - Mestre 14:30

Union Clodiense - Luparense 14:30

Vigasio - Este 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Correggese - Imolese 14:30

Lentigione - Desenzano 14:30

Piacenza - Sangiuliano City 14:30

Pro Palazzolo - Pistoiese 14:30

Pro Sesto - Sasso Marconi 14:30

Sant'Angelo - Tropical Coriano 14:30

SCD Progresso - Cittadella Vis Modena 14:30

Trevigliese - Crema 14:30

Tuttocuoio - Rovato Vertovese 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Foligno - Orvietana 14:30

Ghiviborgo - Scandicci 14:30

Grosseto - Trestina 14:30

Montevarchi - Cannara 14:30

Prato - Poggibonsi 14:30

San Donato - Tau 14:30

Siena - Follonica Gavorrano 14:30

Vivi Altotevere - Terranuova Traiana 14:30

Seravezza Pozzi - Camaiore 17:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Atletico Ascoli - San Marino Calcio 14:30

Castelfidardo - Termoli 14:30

Chieti - Notaresco Calcio 14:30

Giulianova - Sammaurese 14:30

Recanatese - Ancona 14:30

Sora - Ostiamare 14:30

Unipomezia - L'Aquila 14:30

Maceratese - Teramo 15:00

Vigor Senigallia - Fossombrone 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Atl. Lodigiani - Flaminia 14:30

Budoni - Anzio Calcio 1924 14:30

Cassino - Trastevere Calcio 14:30

Latte Dolce - Olbia 14:30

Montespaccato - Albalonga 14:30

Real Monterotondo - Scafatese 14:30

Sarrabus Ogliastra - Monastir 14:30

Valmontone - Ischia 14:30

Nocerina - Palmese 1914 18:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE H

A.C Nardò - Citta di Fasano 14:30

Francavilla - Martina Calcio 14:30

Pompei - Barletta 14:30

Heraclea - SS Nola 1925 15:00

Manfredonia - Afragolese 15:00

Sarnese - Ferrandina 15:00

Virtus Francavilla - Paganese 15:00

Acerrana - Gravina 15:30

Fidelis Andria - Real Normanna 15:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

Gelbison - Castrumfavara 14:30

USD Ragusa - Reggina 14:30

Vibonese - Nissa 14:30

Vigor Lamezia - Paternò 14:30

ACR Messina - Enna 15:00

Athletic Palermo - Milazzo 15:00

Igea Virtus - Gela 15:00

Sancataldese - AS Acireale 15:00

Savoia - Sambiase 15:30



MAROCCO: BOTOLA PRO

Renaissance Zemamra - Tanger 16:00

COD Meknes - Raja Casablanca 18:00



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Atlante - Tapatio 1-3 (Finale)

Jaiba Brava - Irapuato 0-1 (Finale)

Dorados - Atletico La Paz 2-2 (Finale)

Tlaxcala - Leones Negros 19:00



MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA

Queretaro - Leon 2-0 (Finale)

Toluca - Cruz Azul 1-1 (Finale)

Atlas - U.N.A.M. 2-2 (Finale)

Pachuca - Juarez 2-0 (Finale)

Club America - Monterrey 1-0 (Finale)



OLANDA: EREDIVISIE

Utrecht - Feyenoord 12:15

Alkmaar - Ajax 14:30

G.A. Eagles - Telstar 14:30

Groningen - PSV 16:45



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA

2 de Mayo - Cerro Porteno 0-0 (Finale)

Libertad - Guarani 22:30



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Nacional - Casa Pia 16:30

Braga - Rio Ave 19:00

Benfica - Alverca 21:30



REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Hradec Kralove - Dukla Praga 13:00

Bohemians - Pardubice 15:30

Zlin - Sparta Praga 15:30

Plzen - Liberec 18:30



SERBIA: SUPER LIGA

Radnicki Nis - Radnicki 1923 13:00

IMT Novi Beograd - Napredak 14:00

Sp. Subotica - Zeleznicar Pancevo 15:00

Vojvodina - Mladost 15:30



SPAGNA: LALIGA

Alaves - Getafe 14:00

Ath. Bilbao - Levante 16:15

Siviglia - Girona 16:15

Atl. Madrid - Betis 18:30

Valencia - Real Madrid 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Valladolid - Castellon 14:00

Cadice - Almeria 16:15

Ceuta - Cordoba Posticipata

La Coruna - Albacete 16:15

Gijon - Huesca 18:30

Malaga - Cultural Leonesa 21:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Servette - Thun 14:00

Basilea - Zurigo 16:30

Lausanne - St. Gallen 16:30



TURCHIA: SUPER LIG

Eyupspor - Basaksehir 12:30

Konyaspor - Goztepe 15:00

Rizespor - Galatasaray 15:00

Besiktas - Alanyaspor 18:00



UNGHERIA: NB I.

Puskas Academy - Zalaegerszeg 15:00

Nyiregyhaza - MTK Budapest 17:15

