I risultati dell’8 febbraio 2026: big match Juventus-Lazio

In Serie A trasferta con il Sassuolo per l’Inter, Bologna-Parma lunch match, spicca Liverpool-City in Premier League. Successo per Tigre, Belgrano e Defensa y Justicia in Argentina
Il programma di questa domenica 8 febbraio si è aperto nella notte a partire del calcio argentino. Tre gli incontri della Liga Profesional. Poker esterno per il Tigre sul River Plate: dopo 6 minuti Serrago sblocca il risultato, raddoppio di Romero al 16′ e nella ripresa tris di Russo al 4′ quindi padroni di casa in dieci per l’espulsione combinata a Fausto Vera, ancora in gol Russo al 23′ e gol della bandiera di Rivero al 44′. Una rete di Zelarayan al 9′ della ripresa ha deciso Belgrano-Banfield mentre il Defensa y Justicia ha superato in trasferta il Newells Old Boys 3-2: al 31′ vantaggio di Miritello che replica nel recupero quindi al 18′ Portillo chiude in conti ma nel finale zampata d’orgoglio con Coccaro al 31′ e Salomon nel recupero.
In Cile 2-0 interno del Colo Colo sull’Evenrton, in Colombia pareggio per 1-1 tra Fortaleza e Santa Fe e 3-0 del Junior sul Chico. In Costa Rica altro 1-1 questa volta tra Alajuelense ed Heradiano mentre in Venezuela 3-0 esterno dell’Universidad Central su Monagas. In Uruguay 3-1 casalingo del Penarol sul Montevideo City e in Paraguay senza reti tra 2 de Mayo e Cerro Porteno. Nella Liga MX troviamo le vittorie in casa di Queretaro (2-0 al Leon), del Pachuca (2-0 a Juarez) e del Club America (1-0 al Monterrey), pareggiano 1-1 Toluca e Cruz Azul, 2-2 tra Atlas e U.N.A.M. Nella A-League vittoria nel Newcastle Jets in casa dell’Adelaide United 3-1 e in J1 League tutti successi casalinghi con quello dell’Avispa Fukuoka sull’Okayama ai rigori.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A si parte con il lunch match Bologna-Parma quindi Lecce-Udinese alle ore 15, trasferta dell’Inter con il Sassuolo alle 18 e big match Juventus-Lazio alle 20:45. Posticipo Monza-Avellino in Serie B, si gioca in Lega Pro e Serie D. In Europa spicca per la Premier League la sfida Liverpool-Manchester City delle ore 17:30.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DELL’8 FEBBRAIO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE
St Eloi Lupopo (Drc) - Mamelodi (Rsa) 14:00
Rivers United (Nga) - Pyramids (Egy) 17:00
Stade Malien (Mli) - Esperance Tunis (Tun) 17:00
ALGERIA: LIGUE 1
Rouisset - Constantine 15:00
Chlef - Saoura 16:00
Setif - El Bayadh 18:00
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
River Plate - Tigre 1-4 (Finale)
Belgrano - Banfield 1-0 (Finale)
Newells Old Boys - Defensa y Justicia 2-3 (Finale)
Platense - Independiente 21:00
Sarmiento Junin - Atl. Tucuman 21:00
Huracan - San Lorenzo 23:15
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Altach - BW Linz 14:30
Wolfsberger - Grazer 14:30
Sturm Graz - Ried 17:00
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Genk - Anderlecht 13:30
Royale Union SG - RAAL La Louviere 16:00
Club Brugge - St. Liege 18:30
KV Mechelen - Anversa 19:15
BULGARIA: PARVA LIGA
Dobrudzha - Septemvri Sofia 1-0 (*)
Slavia Sofia - Lok. Plovdiv 13:15
Botev Plovdiv - Beroe 15:45
CROAZIA: HNL
Varazdin - Osijek 15:00
Rijeka - Din. Zagabria 17:45
DANIMARCA: SUPERLIGA
Nordsjaelland - Sonderjyske 14:00
Silkeborg - Viborg 14:00
Midtjylland - FC Copenhagen 16:00
Brondby - Randers 18:00
FRANCIA: LIGUE 1
Nizza - Monaco 15:00
Angers - Tolosa 17:15
Auxerre - Paris FC 17:15
Le Havre - Strasburgo 17:15
PSG - Marsiglia 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Bielefeld - Braunschweig 13:30
Hannover - Kiel 13:30
Karlsruher - Dusseldorf 13:30
GERMANIA: BUNDESLIGA
Colonia - RB Lipsia 15:30
Bayern - Hoffenheim 17:30
GRECIA: SUPER LEAGUE
Panserraikos - AEK 15:00
OFI Crete - Levadiakos 16:00
Aris - PAOK 18:00
Olympiakos - Panathinaikos 20:00
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Swansea - Sheffield Wed 13:01
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Brighton - Crystal Palace 15:00
Liverpool - Manchester City 17:30
IRLANDA: PREMIER DIVISION
Bohemians - St. Patricks 15:00
ITALIA: PRIMAVERA 1
Cagliari U20 - Inter U20 2-0 (*)
Frosinone U20 - Torino U20 11:00SRF
Atalanta U20 - Bologna U20 13:00
Juventus U20 - Verona U20 15:00
ITALIA: SERIE A
Bologna - Parma 12:30
Lecce - Udinese 15:00
Sassuolo - Inter 18:00
Juventus - Lazio 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Roma D - Milan D 12:30
Napoli D - Ternana D 15:00
Inter D - Fiorentina D 15:45
ITALIA: SERIE B
Monza - Avellino 15:00
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
AlbinoLeffe - Pro Patria 14:30
Lecco - Pro Vercelli 14:30
Ospitaletto - Renate 14:30
Triestina - Inter U23 14:30
L.R. Vicenza - Dolomiti Bellunesi 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Pontedera - Ternana 12:30
Torres - Juventus U23 12:30
Gubbio - Campobasso 14:30
Sambenedettese - Perugia 14:30
Arezzo - Pianese 17:30
Livorno - Bra 17:30
Pineto - Ascoli 17:30
Vis Pesaro - Forlì 20:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
AS Biellese - Varese FC 14:30
Cairese - NovaRomentin 14:30
Chisola - Asti 14:30
Gozzano - Derthona FbC 14:30
Vado - Saluzzo 14:30
Valenzana - Celle Varazze 14:30
Club Milano - Sestri Levante 15:00
Lavagnese - Sanremese 15:00
Ligorna - Imperia 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Breno - USD Casatese 14:30
Brusaporto - Varesina 14:30
Folgore Caratese - Pavia 14:30
Milan U23 - Ciserano-Bergamo 14:30
Oltrepo - Leon 14:30
Real Calepina - Castellanzese 14:30
Sondrio - Vogherese 14:30
Villa Valle - Scanzorosciate 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Adriese - Conegliano 14:30
Bassano - San Luigi 14:30
Brian Lignano - Treviso 14:30
Calvi Noale - Altavilla 14:30
Campodarsego - FC Obermais 14:30
Cjarlins Muzane - Legnago Salus 14:30
Portogruaro - Mestre 14:30
Union Clodiense - Luparense 14:30
Vigasio - Este 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Correggese - Imolese 14:30
Lentigione - Desenzano 14:30
Piacenza - Sangiuliano City 14:30
Pro Palazzolo - Pistoiese 14:30
Pro Sesto - Sasso Marconi 14:30
Sant'Angelo - Tropical Coriano 14:30
SCD Progresso - Cittadella Vis Modena 14:30
Trevigliese - Crema 14:30
Tuttocuoio - Rovato Vertovese 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Foligno - Orvietana 14:30
Ghiviborgo - Scandicci 14:30
Grosseto - Trestina 14:30
Montevarchi - Cannara 14:30
Prato - Poggibonsi 14:30
San Donato - Tau 14:30
Siena - Follonica Gavorrano 14:30
Vivi Altotevere - Terranuova Traiana 14:30
Seravezza Pozzi - Camaiore 17:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE F
Atletico Ascoli - San Marino Calcio 14:30
Castelfidardo - Termoli 14:30
Chieti - Notaresco Calcio 14:30
Giulianova - Sammaurese 14:30
Recanatese - Ancona 14:30
Sora - Ostiamare 14:30
Unipomezia - L'Aquila 14:30
Maceratese - Teramo 15:00
Vigor Senigallia - Fossombrone 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Atl. Lodigiani - Flaminia 14:30
Budoni - Anzio Calcio 1924 14:30
Cassino - Trastevere Calcio 14:30
Latte Dolce - Olbia 14:30
Montespaccato - Albalonga 14:30
Real Monterotondo - Scafatese 14:30
Sarrabus Ogliastra - Monastir 14:30
Valmontone - Ischia 14:30
Nocerina - Palmese 1914 18:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
A.C Nardò - Citta di Fasano 14:30
Francavilla - Martina Calcio 14:30
Pompei - Barletta 14:30
Heraclea - SS Nola 1925 15:00
Manfredonia - Afragolese 15:00
Sarnese - Ferrandina 15:00
Virtus Francavilla - Paganese 15:00
Acerrana - Gravina 15:30
Fidelis Andria - Real Normanna 15:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
Gelbison - Castrumfavara 14:30
USD Ragusa - Reggina 14:30
Vibonese - Nissa 14:30
Vigor Lamezia - Paternò 14:30
ACR Messina - Enna 15:00
Athletic Palermo - Milazzo 15:00
Igea Virtus - Gela 15:00
Sancataldese - AS Acireale 15:00
Savoia - Sambiase 15:30
MAROCCO: BOTOLA PRO
Renaissance Zemamra - Tanger 16:00
COD Meknes - Raja Casablanca 18:00
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA
Atlante - Tapatio 1-3 (Finale)
Jaiba Brava - Irapuato 0-1 (Finale)
Dorados - Atletico La Paz 2-2 (Finale)
Tlaxcala - Leones Negros 19:00
MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA
Queretaro - Leon 2-0 (Finale)
Toluca - Cruz Azul 1-1 (Finale)
Atlas - U.N.A.M. 2-2 (Finale)
Pachuca - Juarez 2-0 (Finale)
Club America - Monterrey 1-0 (Finale)
OLANDA: EREDIVISIE
Utrecht - Feyenoord 12:15
Alkmaar - Ajax 14:30
G.A. Eagles - Telstar 14:30
Groningen - PSV 16:45
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
2 de Mayo - Cerro Porteno 0-0 (Finale)
Libertad - Guarani 22:30
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Nacional - Casa Pia 16:30
Braga - Rio Ave 19:00
Benfica - Alverca 21:30
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Hradec Kralove - Dukla Praga 13:00
Bohemians - Pardubice 15:30
Zlin - Sparta Praga 15:30
Plzen - Liberec 18:30
SERBIA: SUPER LIGA
Radnicki Nis - Radnicki 1923 13:00
IMT Novi Beograd - Napredak 14:00
Sp. Subotica - Zeleznicar Pancevo 15:00
Vojvodina - Mladost 15:30
SPAGNA: LALIGA
Alaves - Getafe 14:00
Ath. Bilbao - Levante 16:15
Siviglia - Girona 16:15
Atl. Madrid - Betis 18:30
Valencia - Real Madrid 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Valladolid - Castellon 14:00
Cadice - Almeria 16:15
Ceuta - Cordoba Posticipata
La Coruna - Albacete 16:15
Gijon - Huesca 18:30
Malaga - Cultural Leonesa 21:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Servette - Thun 14:00
Basilea - Zurigo 16:30
Lausanne - St. Gallen 16:30
TURCHIA: SUPER LIG
Eyupspor - Basaksehir 12:30
Konyaspor - Goztepe 15:00
Rizespor - Galatasaray 15:00
Besiktas - Alanyaspor 18:00
UNGHERIA: NB I.
Puskas Academy - Zalaegerszeg 15:00
Nyiregyhaza - MTK Budapest 17:15