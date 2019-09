Roma – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Atalanta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quinta giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 19

ROMA – Mercoledì 25 settembre alle ore 19 andrà in scena Roma – Atalanta, incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Incontro che si preannuncia spettacolare viste le caratteristiche delle due squadre. Da una parte c’è la squadra capitolina che è reduce dalla preziosa vittoria esterna con il Bologna, la terza consecutiva, ed in classifica occupa la quarta posizione solitaria con 8 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli orobici che sono reduci dal pareggio in rimonta contro la Fiorentina ed in classifica occupano il quinto posto con 7 punti.

La cronaca minuto per minuto

ROMA-ATALANTA IN DIRETTA Mercoledì 25 settembre alle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 19 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ROMA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Fazio e Juan Jesus. A centrocampo Cristante e Veretout in cabina di regia mentre davanti Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle dell’unica punta Dzeko.

QUI ATALANTA – La compagine orobica dovrebbe schierarsi col 3-4-1-2 con Gollini tra i pali, pacchetto difensivo composto da Toloi, Kjaer e Palomino. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Gosens e Hateboer sulle corsie laterali mentre davanti Gomez alle spalle del tandem offensivo composto da Zapata e Muriel.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Roma – Atalanta, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Roma – Atalanta

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini

STADIO: Olimpico