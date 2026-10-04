Salernitana, rimonta da urlo all’Arechi: Bari battuto 2-1 nel finale

Diretta Salernitana-Bari di Domenica 4 Ottobre 2026: dopo il rigore di Butic, decisive le reti di Lescano e Djamanca nella ripresa

SALERNO – La Salernitana centra una preziosa vittoria in rimonta superando il Bari per 2-1 al termine di una gara ricca di emozioni. I pugliesi passano in vantaggio già al 9′ con Butic, che trasforma il calcio di rigore concesso per il fallo di Celiento su Maggiore. I biancorossi controllano il primo tempo e sfiorano più volte il raddoppio con Della Morte e Butic, mentre la squadra di Cosmi cresce nel finale della frazione andando vicina al pareggio con Celiento e Llano.

Nella ripresa il Bari continua a rendersi pericoloso e spreca diverse occasioni per chiudere la partita. La Salernitana resta però in gara e al 38′ trova l’1-1 grazie a Lescano, bravo a deviare in rete una conclusione di Vitale. L’Arechi esplode definitivamente al 43′, quando D’Ursi mette al centro un pallone perfetto per Djamanca che di testa firma il sorpasso granata. Nel recupero lo stesso Djamanca sfiora anche il terzo gol.

Tabellino

SALERNITANA: Galeotti C., Longobardi G. (dal 12′ st Villa L.), Pieraccini S., Celiento D., Anastasio A., Llano Massa M. T., Vitale M., de Boer K. (dal 24′ st Varela Djamanca M.), Tascone M., D’Ursi E., La Gumina A. (dal 24′ st Lescano F.). A disposizione: Bevilacqua M., Boncori L., Capuano M., Cardoni K., Cevers L., Del Pin A., Gyabuaa E., Lescano F., Varela Djamanca M., Villa L., Zoia R. Allenatore: Cosmi S..

BARI: Cerofolini M., Mogos V., Cocetta N., Elia M., Anzolin M., Mendicino L., Della Morte M. (dal 36′ st Mane M.), Darboe E. (dal 13′ st Grgic L.), Maggiore G. (dal 36′ st Colangiuli V.), Tribuzzi A. (dal 41′ st Esposito M.), Butic K.. A disposizione: Bianchi F., Colangiuli V., Esposito M., Grgic L., Mane M., Mantovani V., Pissardo M., Prisco V., Spadavecchia P. Allenatore: Rastelli M..

Reti: al 38′ st Lescano F. (Salernitana) , al 43′ st Varela Djamanca M. (Salernitana) al 10′ pt Butic K. (Bari) .

Ammonizioni: al 37′ pt Vitale M. (Salernitana), al 38′ st Lescano F. (Salernitana), al 45’+1 st D’Ursi E. (Salernitana) al 12′ pt Butic K. (Bari), al 29′ st Cerofolini M. (Bari).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Abdoulaye Diop di Treviglio, coadiuvato dagli assistenti Davide Rignanese di Rimini e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto, mentre il quarto ufficiale di gara sarà Nicolò Dorillo di Torino. All’FVS opererà Diego Spatrisano di Caserta.

La presentazione del match

Domenica 4 Ottobre, alle ore 20:30, allo stadio “Arechi” di Salerno, andrà in scena Salernitana-Bari, match valido per l’ottava giornata del Campionato di Serie C 2026/2027, Girone C. A caccia del tris: dopo i successi con Sorrento e Cosenza, il Bari affronta la Salernitana in terra campana con l’intento di proseguire la marcia in vetta al campionato. La formazione granata non sta vivendo un momento esaltante ed è reduce dal ko di Crotone.

Non sarà cornice da serie C. Salernitana-Bari si appresta ad illuminare il weekend. Senza serie A e serie B, ancora alle prese con la sosta per le nazionali, la sfida dell’Arechi si candida senza dubbio ad essere una delle partite più attese. E il Principe degli Stadi indosserà il suo abito migliore. Il clima di fratellanza fra le due tifoserie spinge a numeri da capogiro: alla quota di 6674 abbonati si aggiungono anche gli 4400 tagliandi venduti. Superata dunque quota 11mila, con l’ambizione di toccare oltre 13mila spettatori.

Una Salernitana parsa in difficoltà domenica riceverà la visita di una delle squadre più in forma del girone, il Bari. Dopo la sconfitta di Barletta, i pugliesi hanno piazzato 6 risultati utili di fila (tra Coppa e Campionato), agguantando la vetta della classifica in coabitazione col Potenza a quota 16 punti. Il Bari è lì dove tutti si aspettavano che fosse sin dall’estate. La Salernitana è attardata di 7 lunghezze e deve necessariamente trovare continuità di rendimento per poter cambiare il proprio ruolo nel girone C. I galletti si stanno segnalando in particolare per la tenuta difensiva (anche se ora sono costretti a fare i conti con qualche infortunio proprio nel pacchetto arretrato), avendo incassato appena 4 reti, e per la capacità di risolvere le partite, pur senza fare nulla di straordinario. Quella di Rastelli è una squadra cinica e pragmatica, che bada insomma al sodo.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (4-4-2): Galeotti; Llano, Celiento, Pieraccini, Anastasio; Gyabuaa, Tascone, Vitale, Villa; Lescano, La Gumina. Allenatore: Cosmi.

BARI (4-3-3): Cerofolini, Mogos, Cocetta, Elia, Anzolin; Darboe, Grgic, Maggiore; Tribuzzi, Butic, Della Morte. Allenatore: Rastelli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Salernitana-Bari, valido per l’ottava giornata del Campionato di Serie C 2026/2027 Girone C, sarà trasmessa in diretta su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre).