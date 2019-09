Salernitana-Chievo 1-1, il tabellino: Kiyine risponde a Djordjevic

Il tabellino di Salernitana-Chievo 1-1 il risultato finale: gli ospiti passano in vantaggio con Djordjevic ma i padroni di casa pareggiano con Kiyine.

SALERNO – Nel match valido per il secondo posticipo della quinta giornata del campionato di Serie B 2019/2020 Salernitana e Chievo si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Succede tutto nella prima frazione con gli ospiti che passano in vantaggio con Djordjevic ma i padroni di casa pareggiando con Kiyine. Con questo pareggio i padroni di casa salgono a quota 10 in classifica mentre la squadra di Marcolini salgono a quota 6.

Salernitana-Chievo 1-1: il tabellino del match

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Maistro(dal 89′ Firenze), Kiyine; Giannetti, Djuric. All. Ventura

CHIEVO VERONA (4-3-1-2) : Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Frey; Segre, Obi(dal 80′ Esposito), Pina Nunes; Vignato(dal 60′ Garritano); Djordjevic, Meggiorini(del 80′ Bertagnoli). All. Marcolini

Reti: Djordjevic (29′) (Chievo), Kiyine (R 35′) (Salernitana)

Ammonizioni: Kiyine, Karo, Cicerelli, Odjer, Jaroszynski (Salernitana), Obi, Segre, Leverbe, Pina Nunes (Chievo)

Espulsioni: Pinan Nunes (77°) (doppio giallo) (Chievo), Kiyine (82°) (doppio giallo)(Salernitana)

Recupero: 3min (1°T), 5min (2°T)