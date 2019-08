Sampdoria – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – Lazio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

GENOVA – Domenica 25 agosto alle ore 20.45 andrà in scena Sampdoria – Lazio, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Sfida che si preannuncia interessante viste le caratteristiche delle due squadre. Da una parte c’è la compagine ligure che da quest’anno sarà guidata da Di Francesco, domenica scorsa l’esordio ufficiale col successo in Coppa Italia ai danni del Crotone. Dall’altra parte c’è la squadra capitolina che, nella passata stagione, ha trionfato nella Coppa nazionale battendo l’Atalanta.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 25 agosto alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – La formazione padrona di casa dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Berszynski e Murru sulle fasce laterali mentre nel mezzo Colley e Murillo. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Linetty e Jankto mezze ali mentre davanti tridente offensivo composto da Gabbiadini, Quagliarella e Caprari.

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Vavro, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic Savic mentre sulle corsie esterne Parolo e Lulic. Davanti Luis Alberto alle spalle del tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita tra Sampdoria e Lazio, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Per vedere Sampdoria-Lazio in streaming basta collegarsi a Sky Go, servizio riservato a chi ha già un abbonamento Sky, oppure a NOW TV, la web TV di Sky in abbonamento.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Lazio

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari. Allenatore: Di Francesco

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Luigi Ferraris