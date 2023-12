San Marzano – Cavese 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita San Marzano – Cavese di Mercoledì 20 dicembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 17° giornata di Serie D – Girone G

PALMA CAMPANIA (NA) – Mercoledì 20 dicembre 2023 , alle ore 14:30 si affrontano San Marzano – Cavese per la giornata 17 del campionato Serie D – Girone G . Palcoscenico di questo incontro sarà lo mentre la direzione sarà affidata all’arbitro Lorenzo Massari della sezione di Torino . Sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Bartolomeo di Campobasso e Salvatore Barbanera di Palermo . I bookmakers ripongono molta fiducia nella Cavese , quotando la vittoria a 1.90 mentre il pareggio è dato a 3.10 e la sconfitta a 3.60 .

Nelle ultime cinque gare disputate il San Marzano ha ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte realizzando 12 reti e subendone 4 . Non perde in campionato dal 1° ottobre quando affrontò in trasferta il Latte Dolce . Nell’ultimo turno ha vinto per 3-0 con il Boreale . La Cavese invece ha collezionato 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 1 . Tre sono i successi consecutivi per la capolista che di recente ha avuto la meglio di Boreale, Cynthianlbalga e Anzio .

I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Sguardo alla classifica aggiornata dove la Cavese è in vetta Serie D – Girone G con 38 , seguita da Sarrabus Ogliastra con 30, Cynthialbalonga e Romana con 26, Ischia 25 .

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SAN MARZANO-CAVESE]

SAN MARZANO:. A disposizione:



CAVESE:. A disposizione:



Reti:



Le formazioni ufficiali San Marzano – Cavese

SAN MARZANO: Cevers, Musso, Altobello, Rossi, Cuomo, Bruno, Mancini, Uliano, Di Gennaro, Camara, Ferrari. A disposizione: Pareiko, Balzano, Favo, Marotta, Coly, Munoz, Musumeci, La Gamba, Ziello.

CAVESE: Boffelli, Buschiazzo, Troest, Cinque, Urso, Zenelaj, Konate, Derosa, Chiarella, Di Piazza. A disposizione: Ascioti, Rana, Fraraccio, Antonelli, Sette, Faella, Felleca, Addessi, Foggia.

Zironelli alla vigilia

Il tecnico del San Marzano ha parlato alla vigilia dal match. “Ci teniamo a far bella figura ma non sarà semplice. Siamo contenti di essere partecipi di questa partita. Dobbiamo cercare di andare avanti per la nostra squadra a prescindere dell’avversario, cercare di fare bel gioco” Parlando dell’ultima gara non è stata facile in condizioni climatiche difficili e campo sintetico . Sul pubblico ha detto come vedere uno stadio pieno dà sicuramente gli stimoli alla squadra a mettere qualcosa in più in campo .

I convocati del San Marzano

Portieri: 12 Leonard Cevers (’05), 1 Daniil Pareiko (’05).

Difensori: 21 Errico Altobello,44 Mirco Musumeci(’03), 6 Umberto Musso (’04),2 Giuseppe Cusati (’03),3 Marco Blazano (’04),15 Luca Bruno,93 Francesco Rossi (’03),51 Antonio La Gamba,23 Stefano Chiariello .

Centrocampisti: 8 Davide Di Gennaro,5 Vittorio Favo,20 Francesco Uliano,11 Giacomo Mancini(’04), 64 Emmanuel Cuomo, 43 Rafael Muñoz, 87 Alessio Ziello .

Attaccanti: 9 Nicola Ferrari, 25 Keba Cloy, 19 Fode Camara,10 Mario Marotta.

I convocati della Cavese

Portieri: Ascioti, Boffelli, Barone

Difensori: Buschiazzo, Cinque, Collura, Derosa, Fraraccio, Magri, Megna, Polanco, Rana, Troest

Centrocampisti: Antonelli, Konate, Sette, Urso, Zenelaj

Attaccanti: Addessi, Chiarella, Di Piazza, Faella, Foggia, Piovaccari

Probabili formazioni di San Marzano – Cavese

SAN MARZANO: Cevers; Musso, Altobello, Musumeci; Muñoz, Uliano, Di Gennaro, Mancini; Ziello, Ferrari, Camara. Allenatore: Zironelli.

CAVESE: Boffelli; Buschiazzo, Magri, Troest; Fraraccio, Zenelaj, Urso, Addessi, Foggia, Sette. Allenatore: Cinelli

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara San Marzano – Cavese , valida per la giornata 17 del campionato Serie D – Girone G , si potrà seguire in diretta streaming sul canale Facebook e Youtube in chiaro della Cavese .