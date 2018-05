Sassuolo – Sampdoria 0-0: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta Sassuolo – Sampdoria: presentazione della partita, precedenti, formazioni, risultato e cronaca in tempo reale della sfida in programma oggi alle ore 18

REGGIO EMILIA – Oggi al Mapei Stadium si gioca Sassuolo – Sampdoria, gara valida per la trentaseiesima giornata del Campionato di Serie A, diciassettesima del girone di ritorno. Fischio di inizio previsto per le ore 18. I neroverdi sono reduci dalla pesante sconfitta rimediata a Crotone. Tredicesimi in classifica a sei lunghezze dalla zona rossa, sono in cerca dei punti che mancano per conquistare la matematica salvezza. I blucerchiati, invece, dopo la vittoria casalinga contro il Cagliari, sono ottavi, a -4 dalla sesta, e decisi a mettercela tutta per strappare un posto in Europa League. Saranno circa 2000 i tifosi pronti a seguirli nella delicata trasferta, invogliati anche dai tanti striscioni apparsi in questi giorni in diversi punti di Genova, dal messaggio “Tutti a Reggio”.

Cronaca in tempo reale



Qui Sassuolo

Iachini deve rinunciare agli infortunati Biondini, Lirola e Goldaniga. I dubbi di formazione riguardano le scelte tra Duncan e Mazzitelli, tra Magnanelli e Cassata e davanti tra Berardi e babacar con i primi indicati nei rispettivi ballottaggi in vantaggio per una maglia da titolare. Possibile il modulo 3-5-2. Quindi cConsigli tra i pali e difesa a tre composta da Lemos, Acerbi e Peluso. In mezzo al campo Missiroli, Magnanelli e Duncan con Adjapong e Rogerio sulle corsie. In attacco la coppia formata da Berardi e Politano.

Qui Sampdoria

Giampaolo deve fare a meno di Murru e Alvarez e valutare le condizioni di Zapata. Al momento Strinic e Ferrari sembrerebbero preferiti, rispettivamente, a Sala e a Linetty mentre anche Ramirez dovrebbe avere la meglio su quest’ultimo. Probabile il modulo 4-3-1-2 con Viviano tra i pali, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Strinic sulle fasce mentre al centro Silvestre e Ferrari. A centrocampo Torreira in regia con Barreto e Praet mezze ali mentre davanti Ramirez a supporto di Quagliarella e Kownachi.

L’arbitro

La gara sarà diretta da Federico La Penna della sezione di Roma. Il fischietto classe ’83, che ha esordito in Serie A il 19 maggio 2013, vanta 7 presenze nella massima categoria, 24 cartellini gialli, nessun rosso e nessun rigore. Due precedenti con il Sassuolo (una vittoria e un pareggio) mentre non ha mai arbitrato la Sampdoria. Passeri e Mondin saranno gli assistenti, Marinelli il quarto uomo. I responsabili del Var saranno Calvarese e Di Liberatore.

Statistiche e precedenti

Sassuolo e Sampdoria si sono incrociate, in terra emiliana, con il bilancio di una vittoria per parte e due pareggi. Nella scorsa stagione finì 2-1, con le rete di Ragusa e Acerbi che andarono a rimontare quella iniziale di Schick. All’andata terminò 0-1 con gol di Matri allo scadere.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Sassuolo-Sampdoria potrà essere seguita in diretta su Premium e su Sky Sport Vetrina DTT. Gli abbonati di Mediaset Premium potranno vedere le partita in streaming da Pc, smartphone o tablet su PremiumPlay, app che può essere scaricata gratuitamente; quelli di Sky su SkyGo con analoghe modalità.

Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 14.15. Poi, a partire dalle ore 15 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (3-5-2): Consigli, Lemos, Acerbi, Peluso, Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio, Berardi, Politano. A disposizione: Pegolo, Marson, Letschert, Dell’Orco, Mazzitelli, Sensi, Cassata, Pierini, babacar, Ragusa, Matri. Allenatore: Iachini.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Strinic, Barreto, Torreira, Praet; Ramirez, Quagliarella, Kownachi. A disposizione: Belec, Sala, Regini, Ferrari, Capezzi, Linetty, Verre, Caprari, Zapata. Allenatore: Giampaolo.