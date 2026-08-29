Savoia-Casertana 1-2: diretta live e risultato finale | Serie C

Diretta Savoia-Casertana di Sabato 29 agosto 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

GIUGLIANO – Sabato 29 agosto 2026 allo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano andrà in scena Savoia-Casertana, gara valevole per la seconda giornata del Girone C di Serie C 2026-2027: calcio d’inizio fissato per le ore 18. Da una parte, la formazione guidata da Alessandro Formisano reduce dalla pirotecnica sconfitta rimediata all’esordio in campionato sul campo del Picerno (3-2) dopo il successo di Caserta con conseguente passaggio del turno in Coppa Italia Serie C (1-2). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Vinicio Espinal reduce dal pareggio interno maturato all’esordio con il Barletta (3-3) dopo il ko per mano proprio del Savoia in Coppa.

Prima trasferta di campionato per i rossoblù, che ritrovano i biancoscudati dopo due settimane con l’obiettivo di centrare i primi tre punti stagionali. La Casertana, invece, torna a sfidare in trasferta il Savoia dopo dieci anni: il precedente più recente risale al 20 dicembre 2014, quando s’impose con un netto 3-0 in Serie C. Dal canto suo, il Savoia — ritornato tra i professionisti dopo un’attesa lunga undici anni — va a caccia del primo risultato positivo proprio al debutto “interno”. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Riccardo Tropiano della sezione di Bari coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Andreano di Foggia e Luca Marucci di Rossano. Quarto Ufficiale: Stefano Striamo di Salerno. Operatore al Football Video Support: Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SAVOIA-CASERTANA]

SAVOIA: Bethers K., Fabriani C. (dal 34' st Martina A.), Noce M., Portanova D. (dal 17' st D'Amore F.), Gemello A. (dal 17' st Riccardi P.), Patrignani G. (dal 34' st Scotti F.), Alfieri V., Iob S., D'Agostino G. (dal 41' st Fiasco A.), Nepi A., Yeboah P.. A disposizione: Albanese P., D'Amore F., Ferrara L., Fiasco A., Leonardo M., Martina A., Polizzi M., Riccardi P., Scotti F., Zoboletti A.



CASERTANA: De Lucia V., Belli F. (dal 28' st Bacchetti L.), Rocchi G., Caporale A., Oukhadda S., Mehic D. (dal 28' st Kontek I.), Pezzella S., Sandri M. (dal 19' st Girelli S.), Vezzoni F. (dal 37' st Bentivegna A.), Castelli D. (dal 37' st Henin G.), Manconi J.. A disposizione: Bacchetti L., Bentivegna A., Girelli S., Henin G., Kontek I., Luca S., Magro F.



Reti: al 3' pt Iob S. (Savoia) al 14' pt Castelli D. (Casertana) , al 34' pt Mehic D. (Casertana) .



Ammonizioni: al 19' pt Fabriani C. (Savoia), al 36' st Nepi A. (Savoia), al 44' st Fiasco A. (Savoia).

Bethers K., Fabriani C. (dal 34' st Martina A.), Noce M., Portanova D. (dal 17' st D'Amore F.), Gemello A. (dal 17' st Riccardi P.), Patrignani G. (dal 34' st Scotti F.), Alfieri V., Iob S., D'Agostino G. (dal 41' st Fiasco A.), Nepi A., Yeboah P..Albanese P., D'Amore F., Ferrara L., Fiasco A., Leonardo M., Martina A., Polizzi M., Riccardi P., Scotti F., Zoboletti A.De Lucia V., Belli F. (dal 28' st Bacchetti L.), Rocchi G., Caporale A., Oukhadda S., Mehic D. (dal 28' st Kontek I.), Pezzella S., Sandri M. (dal 19' st Girelli S.), Vezzoni F. (dal 37' st Bentivegna A.), Castelli D. (dal 37' st Henin G.), Manconi J..Bacchetti L., Bentivegna A., Girelli S., Henin G., Kontek I., Luca S., Magro F.al 3' pt Iob S. (Savoia) al 14' pt Castelli D. (Casertana) , al 34' pt Mehic D. (Casertana) .al 19' pt Fabriani C. (Savoia), al 36' st Nepi A. (Savoia), al 44' st Fiasco A. (Savoia).

I convocati della Casertana

Portieri: De Lucia, Magro, Schiedo.

Difensori: Bacchetti, Belli, Caporale, Kontek, Rocchi, Oukhadda.

Centrocampisti: Girelli, Henin, Mehic, Pezzella, Sandri, Vezzoni.

Attaccanti: Bentivegna, Castelli, Manconi.

Le parole di Vinicio Espinal

“Ho visto una squadra vogliosa di far bene, come ho percepito dai ragazzi. Spero di vedere una partita completa. Se parliamo di fase difensiva, quando prendo 300 contropiedi è da preoccuparsi, invece non è così. Stiamo lavorando sui dettagli e sui meccanismi da oliare. I nostri sanno giocare in qualunque situazione anche nei campi neutri. Dobbiamo soltanto pensare a lavorare. È un gioco molto dispendioso quello che voglio proporre, preferisco essere più aggressivo, se attendi diventa più complicato” .

Presentazione del match

QUI SAVOIA – In porta Bethers con Portanova, Fabriani e Noce a comporre il pacchetto difensivo. Sulle corsie esterne agiranno Zoboletti e Iob con Alfieri, Patrignani e Riccardi in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo formato da Nepi e Yeboah.

QUI CASERTANA – A protezione di De Lucia ci saranno Rocchi, Caporale e Belli. Sulle corsie esterne agiranno Oukhadda e Vezzoni con Pezzella e Sandri pronti a prendere posto in mediana. In avanti spazio al tridente offensivo composto da Manconi, Castelli e Bentivegna.

Le probabili formazioni di Savoia-Casertana

SAVOIA (3-5-2): Bethers; Portanova, Fabriani, Noce; Zoboletti, Alfieri, Patrignani, Riccardi, Iob; Nepi, Yeboah. Allenatore: Alessandro Formisano.

CASERTANA (3-4-3): De Lucia; Rocchi, Caporale, Belli; Oukhadda, Pezzella, Sandri, Vezzoni; Manconi, Castelli, Bentivegna. Allenatore: Vinicio Espinal.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Savoia-Casertana, gara valida per la seconda giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva per gli abbonati a Now TV e Sky. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.