Le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021 che prenderà il via sabato pomeriggio.
Serie A 2020/2021: le designazioni arbitrali per l’ottava giornata
CROTONE – LAZIO Sabato 21/11 h. 15.00
SACCHI
PASSERI – AVALOS
IV: PEZZUTO
VAR: GUIDA
AVAR: LONGO
FIORENTINA – BENEVENTO h. 12.30
GHERSINI
LOMBARDI – LANOTTE
IV: PICCININI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DEL GIOVANE
INTER – TORINO h. 15.00
LA PENNA
CECCONI – DI VUOLO
IV: PASQUA
VAR: ABISSO
AVAR: GALETTO
JUVENTUS – CAGLIARI Sabato 21/11 h. 20.45
MARESCA
VIVENZI – BRESMES
IV: DIONISI
VAR: MARIANI
AVAR: VALERIANI
NAPOLI – MILAN h. 20.45
VALERI
GIALLATINI – COLAROSSI
IV: DOVERI
VAR: IRRATI
AVAR: PAGANESSI
ROMA – PARMA h.15.00
MANGANIELLO
BACCINI – ROBILOTTA M.
IV: CAMPLONE
VAR: MAZZOLENI
AVAR: TOLFO
SAMPDORIA – BOLOGNA h.15.00
MARINELLI
ROSSI L. – ZINGARELLI
IV: FOURNEAU
VAR: MASSA
AVAR: ALASSIO
SPEZIA – ATALANTA Sabato 21/11 h. 18.00
RAPUANO
SCATRAGLI – GROSSI
IV: AMABILE
VAR: BANTI
AVAR: FIORITO
UDINESE – GENOA h. 18.00
CALVARESE
COSTANZO – FIORE
IV: PATERNA
VAR: NASCA
AVAR: PRETI
H. VERONA – SASSUOLO h.15.00
FABBRI
ROSSI C. – BERCIGLI
IV: AURELIANO
VAR: PAIRETTO
AVAR: RANGHETTI