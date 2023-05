Serie A 2022-2023, 38ma giornata: date e orari delle partite

Torino-Inter anticipata alle 18.30 di sabato 3 giugno in vista della finale di Champions. Milan-Verona e Roma-Spezia, decisive per la lotta per salvezza, andranno in scena in contemporanea domenica 4 alle 21

MILANO – La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari della trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A, che si giocherà da venerdì 2 giugno a domenica 4 giugno. Sabato alle 18.30 scenderanno in campo Torino e Inter, per consentire ai nerazzurri di avere una settimana piena di riposo in vista della finale di Champions League che dovranno affrontare il 10 giugno a Budapest contro il Manchester City. Milan-Verona e Roma-Spezia, vista la lotta salvezza che interessa scaligeri e liguri, si disputeranno in contemporanea domenica 4 giugno, con calcio di inizio alle 21.

Ecco il calendario completo:

Venerdì 2 giugno 2023

20.30

Sassuolo – Fiorentina

Sabato 3 giugno 2023

18.30

Torino – Inter

21.00

Cremonese – Salernitana

Empoli – Lazio

Domenica 4 giugno

18.30

Napoli – Sampdoria

21.00

Atalanta – Monza

Lecce – Bologna

Milan – Hellas Verona

Roma – Spezia

Udinese – Juventus