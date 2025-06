Serie A 2025/2026: rivoluzione sulle panchine, tra ritorni e nuove sfide

Chivu, dopo aver allenato le giovanili, guiderà l’Inter. Allegri e Sarri tornano rispettivamente a Milan e Lazio. Gasperini va alla Roma

MILANO – Il calciomercato degli allenatori di Serie A è in pieno fermento, con numerosi cambiamenti sulle panchine delle squadre più importanti. Il Napoli, fresco di titolo di Campione d’Italia, ha confermato Antonio Conte alla guida della squadra. Nel frattempo, l’Inter ha salutato Simone Inzaghi, che ha scelto di continuare la sua carriera all’Al Hilal. Per sostituirlo, i nerazzurri hanno puntato su Cristian Chivu, ex allenatore delle giovanili e recentemente liberatosi dal Parma.

Grande ritorno in casa Milan, dove dopo 11 anni Massimiliano Allegri torna sulla panchina rossonera con un contratto biennale e opzione per il terzo anno. La Roma, invece, ha annunciato Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore con un contratto fino al 2028. Per rimpiazzarlo, l’Atalanta ha scelto Ivan Juric, che ha firmato per due anni.

Anche il Cagliari ha ufficializzato il nome del suo nuovo tecnico: Fabio Pisacane, attuale allenatore della Primavera, raccoglierà l’eredità di Davide Nicola. Sul fronte dei rinnovi, Vincenzo Italiano ha prolungato il suo contratto fino al 2027 con il Bologna, mentre Patrick Vieira ha rinnovato con il Genoa fino al 2027.

Movimenti anche in casa Juventus, dove si sta seriamente valutando la conferma di Igor Tudor per la prossima stagione. La Lazio, invece, ha detto addio a Marco Baroni, passato al Torino al posto di Vanoli. Al suo posto, torna Maurizio Sarri, con un contratto biennale da 2,8 milioni di euro netti a stagione.

Situazione ancora da decidere per Giampaolo, il cui futuro al Lecce è incerto, così come per il nuovo allenatore del Parma. Conferme invece per Zanetti al Verona e Runjaic all’Udinese, mentre il Sassuolo, neopromosso, affida la panchina a Fabio Grosso.

Infine, il Pisa, anch’esso neopromosso, deve ancora trovare il sostituto di Filippo Inzaghi, che ha espresso la volontà di restare in Serie B.