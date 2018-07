Serie A – Roma ad un passo da Malcom, l’Inter torna all’assalto per Vidal

Il punto sul calciomercato delle big di Serie A e le principali trattative in vista della prossima stagione.

ROMA – Continua la rivoluzione in casa Roma. Dopo aver effettuato già dieci acquisti nell’attuale sessione di calciomercato, Monchi sta per chiudere per Malcom, esterno brasiliano classe ’97 del Bordeaux cercato con insistenza anche dall’Inter. L’accordo sembra ormai già definito con i capitolini che verseranno 35 milioni di euro più 2.5 di bonus per accaparrarsi uno dei migliori talenti in circolazione, superando la concorrenza dell’Everton e dell’Inter stessa. Nel frattempo, Monchi lavora per trovare il sostituto di Alisson, partito verso Liverpool per la cifra record di 75 milioni di euro, comprensivi di bonus. L’obiettivo numero uno per rimpiazzarlo è Robin Olsen, classe ’90 e portiere titolare della Nazionale svedese con cui ha raggiunto i quarti di finale nei Mondiali di Russia.

L’Inter prepara l’assalto a Vidal

Si prepara al ritorno in Champions l’Inter di Luciano Spalletti. Come riportato dal Corriere dello Sport e da Sportmediaset, i nerazzurri sarebbero tornati su Arturo Vidal per consegnare all’allenatore toscano un centrocampo di primissimo livello. Dopo il blitz di Piero Ausilio nella capitale bavarese, la prossima settimana si cercherà l’affondo decisivo presentando la prima offerta ufficiale che si aggirerà intorno ai 23-24 milioni di euro, con il cileno che ha già fatto sapere di gradire l’eventuale destinazione.

Il Milan a caccia di una punta: Morata o Benzema?

Dall’altra sponda di Milano, invece, Leonardo Bonucci potrebbe lasciare i rossoneri a solo un anno di distanza dal suo approdo. L’ex Juve è un obiettivo del Paris Saint-Germain, che presenterà un’offerta di circa 35 milioni di euro per accontentare la nuova dirigenza rossonera. Nel frattempo, però, il difensore centrale è stato convocato per la tournée americana, mentre restano a casa Strinic, Conti, Montolivo, Biglia e Gomez. Con Kalinic in uscita verso l’Atletico Madrid la nuova proprietà vorrebbe regalare a Gattuso una punta di livello internazionale. Con Morata sempre in auge, anche Karim Benzema è stato accostato nelle ultime ore al club rossonero.