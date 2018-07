Serie A – Il punto sulle trattative dell’asse Milan-Juventus

Il punto della situazione sull’asse di mercato che sta infiammando il mercato degli ultimi giorni, Higuain si avvicina al Milan.

MILANO – Gonzalo Higuain non è mai stato cosi vicino al Milan. Nella giornata di oggi, infatti, il fratello-agente dell’attaccante argentino ha incontrato la Juventus e, nelle prossime ore, potrebbe avere in calendario un incontro questa sera con Leonardo per ascoltare la proposta economica dei rossoneri e cominciare a definire i dettagli dell’accordo. Secondo fonti vicine al club piemontese i bianconeri hanno confermato al fratello di Higuain che l’ex Real Madrid non rientra più nei progetti tecnici della società e che per questo è libero di cercarsi una nuova squadra.

Dagli Stati Uniti, inoltre, sono arrivate dichiarazioni enigmatiche di Allegri: “Higuain? Diciamo che il mercato lo fa sempre la società, ci sentiamo tutti i giorni. Al momento di attaccante non ne ho neanche uno qui in tournée. Quando il 17 finirà il mercato la rosa della Juve sarà competitiva, come sempre. Fino a ora la società ha lavorato bene, aspettiamo di rientrare l’8 e di ritrovarci tutti insieme. Vediamo. Faremo una valutazione del mercato che sarà eccellente, il 17. Anche se non ci penseremo troppo, che il 18 si gioca”.

In pole position, con un certo margine, c’è il Milan visto che il Chelsea sembra essersi ritirato dalla corsa per Higuain. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset l’ex attaccante del Napoli potrebbe passare in rossonero in prestito oneroso a 20 milioni con diritto di riscatto fissato attorno ai 35 milioni. Se l’affare dovesse concretizzarsi a Milan e Juventus non resterebbe che dare l’accelerata decisiva per lo scambio tra Caldara e Bonucci. Le prossime ore, dunque, potrebbero essere molto importanti per la buona riuscita di un affare che, da una settimana, sta infiammando il calciomercato estivo.