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Serie B 2019/2020 – Le designazioni arbitrali per la quinta giornata

Scritto il 23 settembre 2019 at 12:00 da Alessio Evangelista
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Le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato di Serie B 2019/2020 che si giocherà domani e mercoledì.

Serie B 2019/2020 – Le designazioni arbitrali per la quinta giornata

ASCOLI – SPEZIA
MINELLI
ROSSI L. – ZINGARELLI
IV: DI CAIRANO

CITTADELLA – PESCARA
MAGGIONI
RASPOLLINI – MIELE
IV: PRONTERA

COSENZA – LIVORNO
ROS
MASTRODONATO – ANNALORO
IV: COSSO

CROTONE – JUVE STABIA
BARONI
SECHI – PALERMO
IV: DE SANTIS

ENTELLA – VENEZIA
ROBILOTTA
SORICARO – VONO
IV: SOZZA

PERUGIA – FROSINONE
ABBATTISTA
SCARPA – ROSSI M.
IV: AMABILE

PISA – EMPOLI
AURELIANO
MARGANI – AFFATATO
IV: GIORDANO

PORDENONE – BENEVENTO
SERRA
PAGLIARDINI – TARDINO
IV: AYROLDI

SALERNITANA – CHIEVO Mercoledì 25/09 h. 21.00
VOLPI
MARCHI – SACCENTI
IV: CAMPLONE

TRAPANI – CREMONESE Mercoledì 25/09 h. 19.00
ILLUZZI
ROBILOTTA – RUGGIERI
IV: PASHUKU

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