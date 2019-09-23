Le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato di Serie B 2019/2020 che si giocherà domani e mercoledì.
Serie B 2019/2020 – Le designazioni arbitrali per la quinta giornata
ASCOLI – SPEZIA
MINELLI
ROSSI L. – ZINGARELLI
IV: DI CAIRANO
CITTADELLA – PESCARA
MAGGIONI
RASPOLLINI – MIELE
IV: PRONTERA
COSENZA – LIVORNO
ROS
MASTRODONATO – ANNALORO
IV: COSSO
CROTONE – JUVE STABIA
BARONI
SECHI – PALERMO
IV: DE SANTIS
ENTELLA – VENEZIA
ROBILOTTA
SORICARO – VONO
IV: SOZZA
PERUGIA – FROSINONE
ABBATTISTA
SCARPA – ROSSI M.
IV: AMABILE
PISA – EMPOLI
AURELIANO
MARGANI – AFFATATO
IV: GIORDANO
PORDENONE – BENEVENTO
SERRA
PAGLIARDINI – TARDINO
IV: AYROLDI
SALERNITANA – CHIEVO Mercoledì 25/09 h. 21.00
VOLPI
MARCHI – SACCENTI
IV: CAMPLONE
TRAPANI – CREMONESE Mercoledì 25/09 h. 19.00
ILLUZZI
ROBILOTTA – RUGGIERI
IV: PASHUKU