Serie B 5 giornata in diretta: risultati in tempo reale

Diretta della quinta giornata del campionato di Serie B: presentazione e diretta del turno infrasettimanale che scatterà martedì 24 settembre

PERUGIA – Dopo un weekend emozionante torna subito in campo la Serie B per il turno infrasettimanale, valevole per la quinta giornata del campionato cadetto. Tanti gli incontri interessanti a cominciare da Perugia-Frosinone con gli umbri che vengono dal pareggio di La Spezia mentre i ciociari hanno pareggiato in casa col Venezia. C’è anche Pisa-Empoli con i toscani che vengono dal pareggio di Chievo (subito in rimonta) mentre i toscani sono tornati a vincere grazie al successo contro il Cittadella. Impegno esterno per il Benevento che, reduce dalla vittoria contro il Cosenza, se la vedrà sul campo del Pordenone.

Impegni casalinghi, invece, per la capolista Entella ed il Crotone con i liguri che affronteranno il Venezia mentre i pitagorici ospiteranno la Juve Stabia. Non è finita qui visto che si giocheranno anche Ascoli-Spezia e Cittadella-Pescara mentre a chiudere il programma sarà Cosenza-Livorno. Mercoledì 25 settembre due posticipi: alle ore 19 Trapani-Cremonese e alle ore 21 Salernitana-Chievo. Di seguito il programma della quinta giornata e la classifica dopo i primi quattro turni.

Risultati 5 giornata di Serie B in diretta

La 5° giornata di Serie B in tempo reale.

Il programma della quinta giornata di Serie B

Martedì 24 settembre ore 21

Ascoli – Spezia

Cittadella – Pescara

Crotone – Juve Stabia

Pordenone – Benevento

Perugia – Frosinone

Pisa – Empoli

Cosenza – Livorno

Virtus Entella – Venezia

Mercoledì 25 settembre ore 19

Trapani – Cremonese

Mercoledì 25 settembre 21

Salernitana – Chievo

La classifica dopo quattro giornate: Virtus Entella e Benevento 10; Ascoli 9, Empoli, Pisa e Perugia 8, Pescara 7; Pordenone, Cremonese e Salernitana 6; Crotone, Chievo 5; Spezia Frosinone e Venezia 4; Cittadella e Livorno 3; Cosenza e Juve Stabia 1; Trapani 0.