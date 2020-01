Serie B, Spezia – Cremonese: ecco quando si giocherà

La gara, in programma lo scorso 20 dicembre e rinviata a causa dell’allerta meteo, sarà disputata Martedì 11 febbraio 2020, con calcio di inizio alle ore 21

La Lega di Serie B ha comunicato tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale, che la gara tra Spezia e Cremonese, valevole per la diciassettesima giornata d’andata del torneo cadetto, inizialmente in programma il 20 Dicembre 2019 alle ore 21 e rinviata a causa dell’allerta meteo proclamata per quel giorno sulla Liguria, verrà disputata Martedì 11 Febbraio alle ore 21 allo stadio “Picco”.

Il comunicato ufficiale della Lega di Serie B

“Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il C.U. LNPB n. 73 del 19 dicembre u.s. con il quale, preso atto dell’ordinanza n. 0066452 della Prefettura di La Spezia, della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica locale, nonché della segnalazione del Sindaco di La Spezia relativa alla necessità di un rinvio della gara a causa dell’allerta rossa e delle condizioni metereologiche critiche, aveva disposto il rinvio della gara Spezia-Cremonese, 17ª giornata di andata del campionato Serie BKT 2019/2020, programmata per venerdì 20 dicembre 2019;

in virtù dell’art. 29.1 dello Statuto LNPB;

dispone che il recupero della gara SPEZIA-CREMONESE, valida per la 17ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2019/2020, si disputi martedì 11 febbraio 2020 alle ore 21.00″.