Siracusa-Giugliano: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Siracusa-Giugliano di Domenica 8 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

SIRACUSA – Domenica 8 marzo 2026, lo Stadio Nicola De Simone ospiterà la partita Siracusa-Giugliano, sfida valida per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel match tra Siracusa e Giugliano, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. A indicarlo non è la posizione in classifica delle due squadre, ma il fattore campo: il Siracusa, infatti, è all’ultimo posto posto grazie a 7 vittorie, 6 pareggi e 17 sconfitte, segno di un cammino negativo. Il Giugliano, invece, si ritrova al diciassettesimo posto dopo 7 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte, mostrando un ruolino di marcia negativo. Alla luce dei dati, la sfida si preannuncia equilibrata: entrambe le squadre stanno vivendo un campionato complicato, ma senza la penalizzazione il Siracusa si troverebbe a un solo punto dal Giugliano.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Siracusa, con 36 gol segnati e 45 subiti, presenta una differenza reti di -9. Allo stesso tempo, il Giugliano ha un record di 27 gol segnati e 43 subiti, con una differenza di -16. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una contenuta differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri mostrano che, nonostante un posizionamento peggiore, il Siracusa ha una differenza reti meno negativa rispetto all’avversario.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Ciò è dimostrato dal 1.93 per la vittoria del Siracusa, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 3.45, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Giugliano è di 3.65, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno poche possibilità di vincere in trasferta.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giuseppe Rispoli della Sezione di Locri, coadiuvato dagli assistenti Angelo Mazza proveniente da Reggio Calabria e Pasquale Gatto appartenente alla Sezione di Lamezia Terme. Il Quarto Ufficiale sarà Dario Madonia proveniente da Palermo, mentre al VAR ci sarà Manfredi Scribani appartenente alla Sezione di Agrigento. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL SIRACUSA – Il tecnico Turati riparte dal 4-2-3-1. Farroni sarà il titolare tra i pali, con Puzone e Iob sulle fasce e la coppia Pacciardi-Marafini al centro della difesa. In mediana Candiano e Limonelli. Sulla trequarti Di Paolo, Riccardi eValente proveranno a supportare Arditi, unico terminale offensivo. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva, grazie alla protezione dei due mediani davanti alla difesa e al sostegno delle tre mezze alia alle spalle dell’unica punta.

COME ARRIVA IL GIUGLIANO – La squadra allenata da Di Napoli si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Greco; in difesa spazio al terzetto formato daLaezza, Caldore e D’Avino. A centrocampo agiscono Marchisano, Zammarini, Cester, De Rosa e D’Agostino, chiamati a garantire equilibrio e rifornimenti costanti. In avanti il tandem composto da Isaac-Prado e Volpe ha il compito di guidare la manovra offensiva e cercare con continuità la via del gol. Il modulo punta a garantire una difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

Le probabili formazioni

SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Pacciardi, Marafini, Iob; Candiano, Limonelli; Di Paolo, Riccardi, Valente; Arditi. Allenatore: Turati.

GIUGLIANO (3-5-2): Greco; Laezza, Caldore, D’Avino; Marchisano, Zammarini, Cester, De Rosa, D’Agostino; Isaac-Prado, Volpe. Allenatore: Di Napoli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Siracusa e Giugliano in televisione su Sky Sport (canale 254) e Now, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.