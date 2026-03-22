Siracusa-Picerno: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Siracusa-Picerno di Domenica 22 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Girone C

SIRACUSA – Domenica 22 marzo, alle ore 14:30, allo stadio “Nicola De Simone” di Siracusa, andrà in scena Siracusa-Picerno, match valido per la trentatreesima giornata di Serie C 2025/2026, Girone C. Un impegno che, soprattutto per gli azzurri, rappresenta probabilmente un’ultimissima chance per tenere ancora accesa qualche speranza di poter ottenere la salvezza. La squadra di Marco Turati, che dovrebbe subire una seconda penalizzazione dal Tfn nelle prossime settimane, deve vincere ad ogni costo. L’obiettivo è accorciare la distanza in classifica proprio nei confronti di Picerno e Giugliano in ottica play out e, al tempo stesso, cercare di lasciarsi alle spalle Trapani e Foggia. Impresa non facile ma possibile per i siciliani.

Il Siracusa si presente alla sfida come la penultima della classe nel Gruppo C di Serie C. In 32 partite ha raccolto soltanto otto vittorie e colleziona al momento 24 punti. Nelle ultime cinque partite ha vinto due partite, provando così ad uscire dalla zona retrocessione. Alla sfida di domani però la compagine siciliana ci arriva con una sconfitta sotto i colpi del Latina, che ha vinto la settimana scorsa 2-1. Marco Turati, tecnico degli aretusei, carica la squadra: “Dobbiamo andare oltre i nostri limiti, anche se abbiamo avuto una settimana complicata a causa delle assenze – riporta La Sicilia – Vogliamo che la gente torni a casa soddisfatta. Ho piena fiducia nel gruppo, vedo nei miei ragazzi una grande determinazione e sono orgoglioso di poter contare su gente che continua a rischiare per questa maglia. Non abbiamo alibi, proveremo a fare i punti sia in casa che fuori, cercando di inseguire il nostro sogno fino a quando sarà possibile farlo. Il Picerno? Rispetto all’andata hanno cambiato molto, come noi. Daremo il massimo per conquistare tre punti che sarebbero di vitale importanza per la nostra classifica”.

Il Picerno invece tra le squadre in lotta per non retrocedere è quella che vede tutti dall’alto, dato che ha in classifica 32 punti e dista un solo punto dal Sorrento quindicesimo. Gli ospiti, però, a differenza della squadra di casa, non hanno vinto nessuna delle ultime cinque giornate, ottenendo in totale soltanto tre punti, frutto di tre pareggi e due sconfitte.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SIRACUSA-PICERNO]

SIRACUSA:. A disposizione:



PICERNO:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Mattia Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Cristian Robilotta di Sala Consilina e Tommaso Tagliafierro di Caserta. Quarto uomo Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata e Operatore FVS Giuseppe Minutoli di Messina.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL SIRACUSA – La formazione di casa si presenta con un 4-2-3.1, modulo che prevede un tridente offensivo alle spalle di un unico riferimento, che sarà Arditi.

COME ARRIVA IL PICERNO – La formazione di De Luca invece scende in campo con un 4-3-3, in cui la batteria di attaccanti sarà composta da Kanoute, Abreu e Esposito.

Le probabili formazioni

SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Zanini, Pacciardi, Bonacchi, Cancellieri; Candiano, Limonelli; Di Paolo, Frisenna, Valente; Arditi. Allenatore: Turati.

PICERNO (4-3-3): Marcone; Salvo, Bassoli, Bellodi, Rillo; Baldassin, Bianchi, Pugliese; Kanoute, Abreu, Esposito. Allenatore: De Luca.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Siracusa-Picerno, valida per la trentatreesima giornata di Serie C, girone C, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, tramite il canale Sky Sport 254 e in streaming su NOW TV.