Siracusa – Reggio Calabria: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Siracusa-Reggio Calabria di domenica 19 maggio in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la finale play-off della Serie D 2023-2024

SIRACUSA – Domenica 19 maggio allo stadio Vittorio Emanuele III andrà in scena Siracusa-Reggio Calabria, gara valevole per la finale play-off della Serie D 2023-2024: calcio d’inizio alle ore 16. A sfidarsi saranno la seconda e la quarta forza del Girone I: gli aretusei hanno chiuso con 81 punti a fronte di 25 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte mentre gli amaranto hanno terminato la stagione con 65 punti frutto di 19 successi, 8 pareggi e 7 ko. Gli azzurri si presentano a questo appuntamento dopo aver eliminato l’Acireale (3-0) mentre i calabresi sono riusciti a battere la Vibonese in semifinale (0-1).

In caso di parità al termine dei novanta minuti si disputeranno i supplementari e se la parità dovesse ancora persistere non ci saranno i calci di rigore, ma sarà il Siracusa a staccare il pass per il turno successivo in virtù del miglior piazzamento ottenuto nella regular season. Siracusa ancora imbattuto tra le mura amiche (3 pari e 14 vittorie) mentre il Reggio Calabria, che non perde da circa due mesi, è la quarta squadra per rendimento esterno del Girone I di Serie D (8 vittorie, 5 pari e 4 ko).

I precedenti stagionali sorridono al Siracusa con due vittorie: 1-0 in Sicilia e 1-2 al ‘Granillo’. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Gerardo Simone Caruso di Viterbo coadiuvato dagli assistenti Matteo Franzoni di Lovere e Simone Piomboni di Città di Castello.

Le probabili formazioni di Siracusa-Reggio Calabria

SIRACUSA (4-3-3): Lamberti; Di Paola, Benassi, Suhs, Sena; Esposito, Aliperta, Vacca; Alma, Maggio, Arcidiacono. Allenatore: Spinelli

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Martinez; Martiner, Girasole, Adejo, Cham; Mungo, Barillà, Porcino; Provazza, Rosseti, Perri. Allenatore: Trocini

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne del Reggio Calabria saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria) mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playlfareggiocalabria al prezzo di 7 euro a gara.