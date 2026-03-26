Slovacchia-Kosovo 1-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Slovacchia-Kosovo di Giovedi 26 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di qualificazione Mondiale 2026

BRATISLAVA – Giovedi 26 marzo, alle ore 20:45, allo stadio “Národný futbalový štadión” di Bratislava, andrà in scena Slovacchia-Kosovo, match valido per il primo turno dei playoff di qualificazione al Mondiale 2026. La sfida si giocherà sulla capacità della Slovacchia di mantenere l’ordine difensivo contro le verticalizzazioni improvvise del Kosovo. La resilienza casalinga degli slovacchi e la loro abilità nei calci piazzati rappresentano un vantaggio significativo, specialmente in una gara secca dove l’esperienza internazionale pesa. Il Kosovo cercherà di restare in partita il più a lungo possibile, ma la solidità del blocco difensivo di Calzona a Bratislava sembra difficile da superare.

L’ultima volta che la Slovacchia ha preso parte a una fase finale della Coppa del Mondo era nel 2010, quando in Spagna si laureò campione grazie al gol di Iniesta ai supplementari. In queste qualificazioni, la Slovacchia ha fatto molto bene, arrivando dietro solo alla favoritissima Germania. La squadra di Calzona, con Lobotka a capitanare il centrocampo, vuole assicurarsi un mondiale che sarebbe storico.

Il Kosovo, invece, cerca la prima storica qualificazione ai mondiali ed è la prima volta nella sua storia che è a sole due partite dall’impresa. Tre vittorie hanno garantito il secondo posto al Kosovo, che si è arreso solo di fronte alla Svizzera.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SLOVACCHIA-KOSOVO]

SLOVACCHIA: Dubravka M., Valjent M., Vavro D., Obert A., Bero M., Lobotka S., Duda O., Hancko D., Sauer L., Haraslin L., Strelec D.. A disposizione: Benes L., Gyomber N., Hrosovsky P., Kapralik A., Krcik D., Mraz S., Pekarik P., Rigo T., Rodak M., Suslov T., Takac D., Tupta L. Allenatore: Calzona F..



KOSOVO: Muric A., Vojvoda M., Dellova L., Hajrizi K., Hajdari A., Gallapeni D., Hodza V., Rexhbecaj E., Muslija F., Asllani F., Muriqi V.. A disposizione: Aliti F., Bekaj V., Berisha V., Emerllahu L., Hadergjonaj F., Krasniqi E., Krasniqi I., Rashica M., Rrahmani A., Saipi A., Zabergja B., Zhegrova E. Allenatore: Foda F..



Reti: al 6' pt Valjent M. (Slovacchia) al 21' pt Hodza V. (Kosovo) .



Ammonizioni: al 14' pt Hajrizi K. (Kosovo), al 25' pt Dellova L. (Kosovo).

Dubravka M., Valjent M., Vavro D., Obert A., Bero M., Lobotka S., Duda O., Hancko D., Sauer L., Haraslin L., Strelec D..Benes L., Gyomber N., Hrosovsky P., Kapralik A., Krcik D., Mraz S., Pekarik P., Rigo T., Rodak M., Suslov T., Takac D., Tupta L.Calzona F..Muric A., Vojvoda M., Dellova L., Hajrizi K., Hajdari A., Gallapeni D., Hodza V., Rexhbecaj E., Muslija F., Asllani F., Muriqi V..Aliti F., Bekaj V., Berisha V., Emerllahu L., Hadergjonaj F., Krasniqi E., Krasniqi I., Rashica M., Rrahmani A., Saipi A., Zabergja B., Zhegrova E.Foda F..al 6' pt Valjent M. (Slovacchia) al 21' pt Hodza V. (Kosovo) .al 14' pt Hajrizi K. (Kosovo), al 25' pt Dellova L. (Kosovo).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Espen Eskås NOR, coadiuvato dagli assistenti Jan Erik Engan NOR e da Isaak Elias Bashevkin NOR. Quarto uomo Nicholas Walsh SCO, Video Assistant Referee Rob Dieperink NED e Assistente Video Assistant Referee Clay Ruperti NED.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA SLOVACCHIA – La Slovacchia si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Martin Dúbravka; in difesa la linea a quattro è composta da Norbert Gyömbér, Milan Škriniar, Adam Obert e Dávid Hancko. A centrocampo agiscono Matúš Bero, Stanislav Lobotka e Ondrej Duda, mentre in attacco il tridente formato da Ďuriš, Strelec e Lukáš Haraslín rappresenta il principale riferimento offensivo. In panchina il commissario tecnico Francesco Calzona.

COME ARRIVA IL KOSOVO – Il Kosovo si schiera con il 4-4-2: tra i pali c’è Arijanet Murić; in difesa la linea a quattro è composta da Dellova, Hajrizi, Fidan Aliti e Gallapeni. A centrocampo agiscono Mërgim Vojvoda, Elvis Rexhbecaj, Valon Berisha e Florent Muslija, mentre in attacco la coppia formata da Vedat Muriqi e Aslani rappresenta il riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Franco Foda.

Le probabili formazioni

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka, Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko, Bero, LObotka, Duda, Duris, Strelec, Haraslin. Allenatore: Calzona.

KOSOVO (4-4-2): Muric, Dellova, Hajrizi, Aliti, Gallapeni, Vojvoda, Rexhbecaj, Berisha, Muslija, Muriqi, ASlani. Allenatore: Foda.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Slovacchia-Kosovo, valida per il primo turno dei playoff di qualificazione al Mondiale 2026, non sarà trasmessa in diretta televisiva ma in streaming su skysport.it.