Serie A, SPAL – Lecce: le formazioni ufficiali dalle ore 20

SPAL – Lecce: le formazioni ufficiali

REGGIO EMILIA – Tutto è pronto allo Stadio Paolo Mazza per l’inizio di SPAL – Lecce, incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre hanno 3 punti in classifica ed occupano rispettivamente la diciassettesima e la diciottesima posizione. Gli emiliani sono reduci dalla pesante sconfitta nel derby in trasferta contro il Sassuolo, mentre i salentini vengono dalla pesante sconfitta casalinga contro il Napoli. Si comincia alle ore 21. Le formazioni ufficiali saranno rese note attorno alle 20.

SPAL (3-5-2): IN ATTESA DI COMUNICAZIONE

LECCE (4-3-1-2): IN ATTESA DI COMUNICAZIONE

SEGUI LA DIRETTA LIVE