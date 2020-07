Successo agevole per la formazione capitolina che schianta la SPAL riprendendosi la quinta posizione in classifica.

ROMA – Nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A la Roma passa agevolmente al Paolo Mazza battendo la SPAL 6-1. Tutto semplice per la formazione capitolina grazie ai gol di Kalinic, Carles Perez, Kolarov, Zaniolo e alla doppietta di Bruno Peres mentre ai padroni di casa non basta il momentaneo pareggio di Cerri. Con questo successo, dunque, la squadra di Fonseca si riprende la quinta posizione scavalcando nuovamente il Milan mentre gli emiliani, già in Serie B, restano ultimi.

La cronaca del match

RISULTATO finale: SPAL-ROMA 1-6 SECONDO TEMPO 91' Coast to coast pazzesco di Zaniolo che parte da centrocampo, salta quattro uomini e disintegra Letica con un gran mancino, 1-6 e fischio finale. 90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMA! ZANIOLO! 87' Prova a chiudere in avanti la formazione di Di Biagio che prova a segnare almeno il gol della bandiera, Roma che concede possesso agli estensi. 85' Vedremo se il direttore di gara deciderà di assegnare il recupero in questa seconda frazione di gioco, entrambe le squadre stanno aspettando solo il fischio finale. 83' Meno di seicento secondi più recupero alla conclusione del match, Manita della Roma alla SPAL per riprendersi la quinta posizione ai danni del Milan 81' Doppio cambio nella SPAL con Tunjov e Cuellar al posto di Valdifiori e Strefezza. 79' Cambio nella Roma con Fonseca che manda in campo Kluivert al posto di Carles Perez. 78' Cambiano i risultati anche sugli altri campi con il Genoa in vantaggio sulla Sampdoria, Torino che ha pareggiato col Verona mentre Lecce-Brescia sono sul 3-1. Sempre 0-0 tra Inter e Fiorentina. 76' Doppietta di Bruno Peres che elude l'intervento di due difensore e, dall'interno dell'area, scarica un gran destro che si insacca sotto al sette. 75' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMA! BRUNO PERES! 74' Si riprende a giocare dopo due minuti di cooling break con i padroni di casa in possesso palla e a caccia del gol della bandiera. 72' Roma che sta provando ad abbassare ulteriormente i ritmi della sfida, il risultato è in ghiaccio da tempo ma poco fa la SPAL ha sfiorato la rete sfruttando una disattenzione di Pau Lopez. 70' SPAL ad un passo dal gol del 2-4 con Petagna che, dalla linea del dischetto, calcia a botta sicura col mancino ma Smalling salva sulla linea. 69' Metà della seconda frazione che è andata in archivio al Paolo Mazza, sempre 4-1 per la Roma che torna in quinta posizione scavalcando nuovamente il Milan. 67' Un solo cambio ancora a disposizione per Fonseca mentre Di Biagio può effettuare ancora tre sostituzioni in questo secondo tempo. 65' Per quanto riguarda i risultati dagli altri campi: 1-1 tra Sampdoria e Genoa, Lecce e Verona stanno vincendo rispettivamente 2-0 e 1-0 contro Brescia e Torino mentre Inter e Fiorentina sono ancora ferme sullo 0-0. 63' Match che non ha più nulla da dire, Roma che controlla agevolmente mentre la SPAL spera che tutto ciò possa finire nel più breve tempo possibile. 61' Roma ad un passo dalla quinta rete con Carles Perez che apparecchia la tavola per il mancino in corsa di Zaniolo che termina a lato di pochissimo. 59' Doppia sostituzione per Di Biagio che manda in campo Petagna e Di Francesco al posto di Cerri e D'Alessandro. 57' Triplo cambio per la Roma con Fonseca che manda in campo Zaniolo, Cetin e Villar al posto di Pellegrini, Mancini e Diawara. 55' Primi dieci minuti di questo secondo tempo che sono andati via con la Roma che, nel giro di pochi istanti, ha chiuso il match ed ora può dilagare. 53' Poker della formazione giallorossa con Bruno Peres che sfrutta un rimpallo favorevole e, dall'interno dell'area, fulmina Letica con un destro a incrociare. 52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMA! BRUNO PERES! 51' E adesso si complica ulteriormente per la formazione padrona di casa che deve recuperare due reti alla compagine di Fonseca. Di Biagio sta pensando a qualche cambio. 49' Tris della Roma con Kolarov che, dai trenta metri, lascia partire un gran mancino che buca le mani a Letica. Allunga la Roma sulla SPAL! 48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMA! KOLAROV! 47' Nell'intervallo cambio per la Roma con Fonseca che ha mandato in campo Zappacosta al posto di Spinazzola. 46' Ricomincia il secondo tempo di SPAL-Roma. PRIMO TEMPO 49' Fine primo tempo. 47' Occasione per la Roma con Carles Perez che, pescato da Kolarov, prova il pallonetto magico ma Letica blocca senza troppi problemi. 46' Tre minuti di recupero. 43' Tra poco arriverà la segnalazione del recupero che dovrebbe esserci in questa prima frazione di gioco. 41' All'improvviso, come accaduto per il pareggio degli emiliani, è arrivato il nuovo vantaggio della Roma che ora è nuovamente in quinta posizione. 39' Torna in vantaggio la Roma con un gran gol di Carles Perez che vince un duello con Reca, entra in area e con un missile mancino batte Letica. 38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMA! CARLES PEREZ! 38' Poche idee in fase offensiva per la Roma che fatica tantissimo ad accelerare, i giocatori di Fonseca passeggiano palla al piede e SPAL che non ha difficoltà a coprire. 36' Sta tornando a farsi vedere la squadra di Fonseca ma il tecnico della Roma non è affatto soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi. Ritmi che non si sono mai alzati vertiginosamente. 34' Occasione per la Roma ancora con Cristante che, dal limite, lascia partire un destro affilato che si perde a lato di pochissimo. Letica sembrava in ritardo. 33' Prima mezz'ora di gioco che è andata in archivio, 1-1 tra SPAL e Roma con Cerri che ha risposto all'iniziale vantaggio di Kalinic. 31' Per quanto riguarda i risultati dagli altri campi Genoa e Lecce stanno vincendo 1-0 contro Sampdoria e Brescia mentre sono ancora ferme sullo 0-0 Inter-Fiorentina e Torino-Hellas Verona. 29' Torna ad attaccare la Roma con un grandissimo mancino dai 30 metri di Kolarov che termina alto di pochissimo. Che conclusione da parte del serbo. 27' Si riprende a giocare dopo un minuto e mezzo. Cerri si è infortunato alla mano nell'occasione del gol ed è a bordo campo a farsi medicare. 26' Cooling break con la SPAL che ha pareggiato clamorosamente al primo tentativo, ricordiamo che la squadra emiliana è già in Serie B mentre la Roma sta lottando per il quinto posto. 25' All'improvviso arriva il pareggio dei padroni di casa con Cerri che, su cross di Valdifiori, sovrasta Kolarov e di testa fredda Pau Lopez. 24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL SPAL! CERRI! 24' Sta alzando nuovamente i ritmi la squadra di Fonseca, passaggi più rapidi da parte dei centrocampisti della Roma e SPAL in notevole difficoltà ora. 23' Torna a farsi vedere la Roma con Cristante che, dai 25 metri, si gira e calcia col destro ma la sua conclusione viene respinta da Letica. 21' Ritmi bassissimi in questo primo tempo. Mantiene sempre il possesso palla la Roma che, però, non verticalizza come vorrebbe Fonseca. 19' Non si è ancora sbloccato nessun risultato oltre questo, continua a trotterellare la Roma nella metà campo della SPAL. E' una sorta di allenamento quello che sta andando in scena al Paolo Mazza. 17' Continua a fare la partita la squadra di Fonseca mantenendo sempre i ritmi piuttosto bassi, Roma che non ha bisogno di forzare visto il punteggio. 15' Prova a reagire la formazione di casa che non sta lottando per nessun obiettivo in questo finale di stagione, la squadra di Di Biagio è già in Serie B. 13' Passa in vantaggio la Roma con Kalinic che sfrutta una respinta incerta di Letica, su conclusione di Pellegrini, e da pochi passi insacca. 12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMA! KALINIC! 11' La Roma passa in vantaggio con Kalinic ma il direttore di gara annulla per fuorigioco di Pellegrini. Fuorigioco che non sembra esserci, vedremo cosa deciderà il VAR. 10' Primi dieci minuti di gioco che sono andati via senza particolari squilli, sempre 0-0 tra SPAL e Roma. Ritmi molto bassi sul rettangolo di gioco. 8' Cambio forzato per i padroni di casa con Reca che ha preso il posto dell'infortunato Sala. 7' Copione tattico del match piuttosto chiaro con la Roma che fa la partita mentre la SPAL aspetta e riparte quando ne ha la possibilità. 5' Padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Brescia e sono già in Serie B mentre la formazione capitolina viene dal pareggio casalingo contro l'Inter. 3' Buon avvio da parte della formazione giallorossa che sta premendo subito sull'acceleratore, attacca già in massa la squadra di Fonseca nella metà campo della SPAL. 1' PARTITI! E' cominciata SPAL-Roma! 21.42 I giocatori di SPAL e Roma fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco si comincia! 21.32 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 21.15 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 20.41 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per la SPAL con il tandem offensivo composto da D'Alessandro e Cerri mentre la Roma risponde col 3-4-2-1 con Carles Perez e Pellegrini alle spalle di Kalinic. 20.40 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di SPAL-Roma, incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. IL TABELLINO SPAL (4-4-2): Letica; Sala (6' Reca), Felipe, Vicari, Tomovic, Murgia, Valdifiori (81' Tunjov), Dabo, Strefezza (81' Cuellar); D'Alessandro (58' Di Francesco), Cerri (58' Petagna). A disposizione: Meneghetti, Thiam, Fares, Felipe, Bonifazi, Cionek, Missiroli, Reca, Salamon, , Murgia, Tunjov, Cuellar, Horvath, Petagna. Allenatore: Di Biagio ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini (55' Cetin), Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara (56' Diawara), Cristante, Spinazzola (46' Zappacosta); Carles Perez (78' Kluivert), Pellegrini (56' Zaniolo); Kalinic. A disposizione: Fuzato, Cardinali, Cetin, Zappacosta, Pastore, Villar, Veretout, Zaniolo, Mkhitaryan, Perotti, Dzeko, Kluivert.Allenatore: Paulo Fonseca. Allenatore: Fonseca RETI: 12' Kalinic (R), 24' Cerri (S), 38' Carles Perez (R), 47' Kolarov (R), 52' Bruno Peres (R), 75' Bruno Peres (R), 90' Zaniolo (R) AMMONIZIONI: Strefezza (S) ESPULSIONI: // RECUPERO: 3' nel primo tempo STADIO: Paolo Mazza

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Brescia, la quinta consecutiva, e sono ultimi in classifica con punti, già matematicamente retrocessi nel campionato cadetto. A quota 58 la Roma, sesta e reduce dal pareggio casalingo per 2-0 contro l’Inter: in cerca di punti preziosi per ottenere la qualificazione in Champions senza dover passare dai preliminari. La gara d’andata si è chiusa sul risultato di 3-1 in favore della Roma: dopo la rete del vantaggio iniziale di Petagna, ci furono l’autogol di Tomovic e i gol di Perotti e Mkhitaryan. Dirigerà l’incontro del Paolo Mazza il signor Manganiello della sezione di Pinerolo.

QUI SPAL – Di Biagio dovrebbe confermare l’ormai consueto 4-4-2, con Letica tra i pali al posto dell’infortunato Berisha e difesa composta dalla coppia centrale Bonifazi – Vicari e da Cionek e Reca ai lati. In mezzo al campo Missiroli e Dabo, sulle fasce Murgie e Strefezza mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Floccari e Petagna.

QUI ROMA – Fonseca dovrebbe schierare il modulo 3-4-2-1 con Pau Lopez tra i pali e retroguardia formata da Mancini, Smalling e Kolarov. A centrocampo Veretout e Cristante; ai lati Zappacosta e Spinazzola. Sulla trequarti Carles Perez e Mkhitaryan di supporto all’unica punta Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Spal – Roma, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di SPAL – Roma

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Bonifazi, Vicari, Reca; Murgia, Missiroli, Dabo, Strefezza; Petagna, Floccari. Allenatore: Di Biagio

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zapapcosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

STADIO: Paolo Mazza