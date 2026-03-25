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Campionati Giovanili

Squalificati in Primavera 1 2025/2026 dopo la 31° giornata

Posted on 25 Marzo 2026 at 17:13 by Redazione Calciomagazine
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primavera foto 3

Tre giornate di squalifica per Perez del Torino, una per Parmiggiani, Azarovs, Feola, Grossi, Klisys, Malfitano e Scarameli

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 marzo 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Gare del 20-21-22 marzo 2026 – Dodicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

  • PEREZ ADAM Alejandro (Torino): per avere, al 48° del secondo tempo, a seguito di un fallo subito, rialzatosi da terra, cinto con le mani il collo di un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMONIZIONE

  • PARMIGGIANI Pietro (Atalanta): comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, inoltre, commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • AZAROVS Timurs (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • FEOLA William (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • GROSSI Jacopo (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • KLISYS Lukas (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • MALFITANO Roberto (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • SCARAMELLI Endris (Monza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

  • GALAFASSI Filippo (Atalanta)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

  • BORDONI Tommaso (Lazio)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

  • GRANDU Nicola (Cagliari)

SETTIMA SANZIONE

  • BEFANI Lorenzo (Frosinone)
  • CAUCCI Andrea (Napoli)
  • MACCHIONI Tommaso (Sassuolo)

SESTA SANZIONE

  • BASSI Emanuele (Cremonese)
  • PERCIUN Sergiu (Torino)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

  • ARATA Stefano (Genoa)
  • BARONCIONI Davide (Bologna)
  • GAYE Mamadou (Monza)
  • ODERO Martino (Genoa)
  • OLIVIERI Alessandro (Napoli)

TERZA SANZIONE

  • GALVAGNO Filippo (Cesena)
  • PAPAZOV Dimitar (Bologna)
  • TIOZZO PAGIO Marco (Juventus)

SECONDA SANZIONE

  • BARRY Oumar (Hellas Verona)
  • LICKUNAS Adrian (Cremonese)
  • LONGO Francesco (Lecce)
  • RUSSO Alessandro Sabino (Cagliari)
  • ZOUIN Aymen (Inter)

PRIMA SANZIONE

  • BELLI Manuel (Atalanta)
  • GAROFALO Lorenzo (Hellas Verona)
  • ZEPPIERI Michael Anthony (Torino)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

  • ATTINASI Mattia (Monza)
  • CALVANI Lorenzo (Lazio)

PRIMA SANZIONE

  • DE MARZI Giorgio (Roma)

b) ALLENATORI

AMMONITI

TERZA SANZIONE

  • MORRONE Stefano (Bologna)

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

  • MARGIOTTA Massimo (Hellas Verona): per avere, al 49° del secondo tempo, rivolto un’espressione irriguardosa all’Arbitro, reiterando inoltre, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, le proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.
  • MARSEGLIA Pierpaolo (Hellas Verona): per avere, al 42° del secondo tempo, rivolto espressioni irriguardose al Direttore di gara.