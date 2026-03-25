Squalificati in Primavera 1 2025/2026 dopo la 31° giornata

Tre giornate di squalifica per Perez del Torino, una per Parmiggiani, Azarovs, Feola, Grossi, Klisys, Malfitano e Scarameli
MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 marzo 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
Gare del 20-21-22 marzo 2026 – Dodicesima giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- PEREZ ADAM Alejandro (Torino): per avere, al 48° del secondo tempo, a seguito di un fallo subito, rialzatosi da terra, cinto con le mani il collo di un calciatore della squadra avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMONIZIONE
- PARMIGGIANI Pietro (Atalanta): comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, inoltre, commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- AZAROVS Timurs (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- FEOLA William (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- GROSSI Jacopo (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- KLISYS Lukas (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- MALFITANO Roberto (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- SCARAMELLI Endris (Monza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
- GALAFASSI Filippo (Atalanta)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
- BORDONI Tommaso (Lazio)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
- GRANDU Nicola (Cagliari)
SETTIMA SANZIONE
- BEFANI Lorenzo (Frosinone)
- CAUCCI Andrea (Napoli)
- MACCHIONI Tommaso (Sassuolo)
SESTA SANZIONE
- BASSI Emanuele (Cremonese)
- PERCIUN Sergiu (Torino)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- ARATA Stefano (Genoa)
- BARONCIONI Davide (Bologna)
- GAYE Mamadou (Monza)
- ODERO Martino (Genoa)
- OLIVIERI Alessandro (Napoli)
TERZA SANZIONE
- GALVAGNO Filippo (Cesena)
- PAPAZOV Dimitar (Bologna)
- TIOZZO PAGIO Marco (Juventus)
SECONDA SANZIONE
- BARRY Oumar (Hellas Verona)
- LICKUNAS Adrian (Cremonese)
- LONGO Francesco (Lecce)
- RUSSO Alessandro Sabino (Cagliari)
- ZOUIN Aymen (Inter)
PRIMA SANZIONE
- BELLI Manuel (Atalanta)
- GAROFALO Lorenzo (Hellas Verona)
- ZEPPIERI Michael Anthony (Torino)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- ATTINASI Mattia (Monza)
- CALVANI Lorenzo (Lazio)
PRIMA SANZIONE
- DE MARZI Giorgio (Roma)
b) ALLENATORI
AMMONITI
TERZA SANZIONE
- MORRONE Stefano (Bologna)
c) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- MARGIOTTA Massimo (Hellas Verona): per avere, al 49° del secondo tempo, rivolto un’espressione irriguardosa all’Arbitro, reiterando inoltre, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, le proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.
- MARSEGLIA Pierpaolo (Hellas Verona): per avere, al 42° del secondo tempo, rivolto espressioni irriguardose al Direttore di gara.