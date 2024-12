Squalificati in Primavera 1 2024/2025 dopo la 13° giornata

Tre giornate di squalifica per Arpino del Cesena, due per Liberali del Milan, una per Martinez della Juventus, Papasergio della Sampdoria e Zanchetta dell’Inter

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 dicembre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ARPINO Lorenzo (Cesena): per avere, al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, dopo essere stato spinto da un calciatore avversario, strattonato quest’ultimo colpendolo con una manata al petto; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva espressioni irriguardose al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LIBERALI Mattia (Milan): condotta gravemente antisportiva, per avere al 45° del secondo tempo, in uno scontro di giuoco, nel tentativo di liberarsi, colpito con i tacchetti dello scarpino il collo di un calciatore avversario caduto a terra.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARTINEZ CROUS Bruno (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

PAPASERGIO Alessio (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ZANCHETTA Mattia (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CISSE Alphadjo (Hellas Verona)

ILIEV Velizar-ilia Sv (Cagliari)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BERRETTA Alessandro (Monza)

QUINTA SANZIONE

LORDKIPANIDZE Dachi (Cremonese)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ESPOSITO Sebastian (Lecce)

KLISYS Lukas (Genoa)

TERZA SANZIONE

AZAROVS Timurs (Monza)

COMOTTO Christian (Milan)

DESERI Gracien (Genoa)

HUQI Mattia (Empoli)

MULLEN Senan Michael (Torino)

PERINI Giovanni (Cesena)

PRESTA Francesco (Fiorentina)

SECONDA SANZIONE

BRASCHI Riccardo (Fiorentina)

DI TOMMASO Leonardo (Lazio)

DUTU Matteo (Milan)

GALLEA Beidi Francesco (Cesena)

MANETTI Giulio (Cesena)

PECI Jurgen (Hellas Verona)

PEJAZIC Mario (Lecce)

RAMAJ Gabriel (Atalanta)

REALE Filippo (Roma)

PRIMA SANZIONE

COLETTA Federico (Roma)

DAKA Dario (Lecce)

DEL PINO Lorenzo (Udinese)

ORLANDI Andrea (Empoli)

SHPUZA Kleo (Udinese)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

GRAZIANI Leonardo (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Sesta, Settima sanzione).

TERZA SANZIONE

BARANI Luca (Sassuolo)

MISITANO Giulio (Roma)

SECONDA SANZIONE

CIARDI Tommaso (Monza)

PRIMA SANZIONE

CUZZARELLA Cristian (Lazio)

b) ALLENATORI

AMMONITI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BIRINDELLI Alessandro (Empoli)

TERZA SANZIONE

SAMMARCO Paolo (Hellas Verona)

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COLACONE Roberto (Cesena): per avere, al termine della gara, davanti alla porta dello spogliatoio degli arbitri, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara.

d) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA