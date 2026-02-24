Squalificati in Serie A 2025/2026 dopo la 26° giornata

Una giornata di squalifica per Al Musrati del Verona, Mina del Cagliari, Dodo della Fiorentina, Bastoni dell’Inter, Locatelli della Juventus e Walukiewicz e del Sassuolo
MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 febbraio 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa ed Hellas Verona hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell’inizio della gara e di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo; recidiva reiterata continuata.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell’inizio del secondo tempo; recidiva.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi ed alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, poco prima dell’inizio della gara ed al 2° del primo tempo, rivolto cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del secondo tempo.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- ALI MOHAMED ELMUSRATI Almoatasembellah (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
- ILKHAN Emirhan (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
- MINA GONZALEZ Yerry Fernando (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €2.000,00
- CORDEIRO DOS SANTO Domilson (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- BASTONI Alessandro (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- LOCATELLI Manuel (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- WALUKIEWICZ Sebastian (Sassuolo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SETTIMA SANZIONE
- NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli)
SECONDA SANZIONE
- BUKSA Adam (Udinese)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
- CARACCIOLO Antonio (Pisa)
- MARIN Marius Mihai (Pisa)
- MIRANDA GONZALEZ Juan (Bologna)
- PELLEGRINI Luca (Lazio)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- COELHO OLIVEIRA Tiago Gabriel (Lecce)
- EL AYNAOUI Neil Yoni (Roma)
- SAELEMAEKERS Alexis Jesse (Milan)
- TROILO Mariano Emir (Parma)
TERZA SANZIONE
- CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Pisa)
- THORSBY Morten (Cremonese)
SECONDA SANZIONE
- COULIBALY Woyo (Sassuolo)
- DA SILVA FIGUEIREDO FREITAS José Pedro (Cagliari)
- NIELSEN Oliver Provstgaard (Lazio)
PRIMA SANZIONE
- DE VRIJ Stefan (Inter)
- EDMUNDSSON Andrias (Hellas Verona)
- FAZZINI Jacopo (Fiorentina)
- SIMEONE BALDINI Giovanni Pablo (Torino)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- DA CONCEIÇÃO LEÃO Rafael Alexandre (Milan)
SECONDA SANZIONE
- FABBIAN Giovanni (Fiorentina)
- ZALEWSKI Nicola (Atalanta)
c) DIRIGENTI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- LUCCARELLI Alessio (Como): per avere, al 45° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
- MARANGON Alberto (Milan): per avere, al 40° del secondo tempo, rivolgendosi ad un Assistente, commentato in maniera irriguardosa una decisione arbitrale.
NON ESPULSI
AMMENDA DI €5.000,00
- IORIO Davide (Napoli): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto ad alta voce una critica irrispettosa all’operato arbitrale.
