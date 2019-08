Squalificati in Serie B dopo la 1° giornata: ecco quali

Due giornate per Da Cruz dell’Accoli, una per Scognamillo del Trapani e Sciaudone del Cosenza. Tutte le sanzioni della giornata

MILANO – Al termine della prima giornata di Serie B il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 agosto 2019, ha preso le seguenti decisioni circa gli squalificati e sanzionati. Partiamo dai giocatori con Da Cruz dell’Ascoli fermato per due turni, uno invece per Scognamillo del Trapni e Sciaudone del Cosenza. Ecco nel dettaglio:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DA CRUZ Alessio Sergio (Ascoli): per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto con veemenza un calciatore avversario rivolgendogli, inoltre, un epiteto insultante. .

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

SCOGNAMILLO Stefano (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una pallonata un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SCIAUDONE Daniele (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (PRIMA SANZIONE)

MODOLO Marco (Venezia): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ERAMO Mirko (Virtus Entella)

RAICEVIC Filip (Livorno)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ADORNI Davide (Cittadella)

BALZANO Antonio (Pescara)

BANDINELLI Filippo (Empoli)

BASSOLI Alessandro (Pordenone)

BENEDETTI Simone (Pisa)

BIANCHIMANO Andrea (Perugia)

BRIGHENTI Nicolo (Frosinone)

BRUNORI SANDRI Matteo Luigi (Pescara)

CALIGARA Fabrizio (Venezia)

CARACCIOLO Antonio (Cremonese)

CASTAGNETTI Michele (Cremonese)

CIANO Camillo (Frosinone)

CREMONESI Michele (Venezia)

DE VITIS Alessandro (Pisa)

DI CHIARA Gian Luca (Perugia)

DIONISI Federico (Frosinone)

DOS SANTOS MACHADO Claiton (Cremonese)

ESPOSITO Salvatore (Chievo Verona)

FIRENZE Marco (Salernitana)

FORNASIER Michele (Trapani)

GERMONI Luca (Juve Stabia)

GHIRINGHELLI Luca (Cittadella)

GOLEMIC Vladimir (Crotone)

GYASI Emmanuel (Spezia)

JAKIMOVSKI Nikola (Trapani)

KARO Antreas (Salernitana)

LISI Francesco (Pisa)

LUCI Andrea (Livorno)

MONACO Salvatore (Cosenza)

PAOLUCCI Andrea (Virtus Entella)

ROCCA Michele (Livorno)

ROSI Aleandro (Perugia)

TAUGOURDEAU Anthony (Trapani)

VIGNATO Emanuel (Chievo Verona)

VOLTA Massimo (Benevento)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BELLI Francesco (Pisa)

ALLENATORI

AMMONITI – PRIMA SANZIONE

BRAGLIA Piero (Cosenza)

DIRIGENTI

ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TRINCHERA Stefano (Cosenza): per avere, al 33° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale raggiungendo la linea laterale e protestando con plateale gestualità; infrazione rilevata da un Assistente.