Stagione 2024/2025 da record per il volley italiano: i numeri

La piattaforma di Volleyball World ha registrato un incremento del tempo di visione del 33%, spinta dall’onda lunga delle Olimpiadi

MILANO – La pallavolo italiana si conferma tra le migliori al mondo, grazie a una stagione 2024/2025 entusiasmante che ha messo in luce eccellenza e alto livello tecnico in SuperLega Credem Banca e Serie A1 Tigotà. VBTV, la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World (vb.tv) – si è confermata punto di riferimento per i fan di questo sport, grazie alla copertura integrale di entrambi i campionati trasmettendo 186 partite della SuperLega e 222 partite della Serie A1 Tigotà.

Complice l’effetto positivo lasciato dalle Olimpiadi di Parigi 2024, che hanno acceso ulteriormente i riflettori sui campioni che militano nei Campionati italiani , la stagione 2024/2025 ha confermato un trend in forte ascesa: sempre più fan, in Italia e all’estero, hanno seguito i match maschili e femminili in diretta streaming e on demand su VBTV.

Top Paesi per numero di spettatori

Il successo va oltre i confini nazionali: pur restando l’Italia il Paese con il maggior numero di visualizzazioni, la Serie A1 Tigotà ha attirato un forte interesse anche all’estero, specialmente il Brasile, dove il tempo di visione è aumentato del 150% rispetto alla stagione precedente.

Per quanto riguarda invece la SuperLega Credem Banca, è il Giappone a distinguersi come secondo mercato per interesse e visualizzazioni, subito dopo l’Italia.

A conferma della portata internazionale del campionato, oltre la metà degli spettatori, il 52%, proviene dall’estero. Un dato che conferma il potenziale del movimento italiano nel posizionarsi come riferimento mondiale all’interno del panorama pallavolistico.

I match più visti

Tra i tanti appuntamenti che hanno emozionato il pubblico nella stagione 2024/2025, due incontri in particolare hanno fatto registrare numeri record. Nella SuperLega Credem Banca, la sfida del 1° dicembre tra Sir Susa Vim Perugia e Itas Trentino è stata la più seguita in termini di tempo di visione complessivo. Per la Serie A1 Tigotà, il momento di massima audience è stato raggiunto il 9 febbraio, in occasione della Finale di Coppa Italia tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano. Entrambi gli eventi si sono distinti anche per l’elevato coinvolgimento del pubblico internazionale, risultando i più seguiti all’estero nei rispettivi campionati. Un dato che conferma l’appeal globale del volley italiano e il ruolo sempre più centrale di VBTV nella promozione del movimento a livello mondiale.

Il successo internazionale del Mondiale per Club

Oltre ai campionati nazionali, un altro dato significativo arriva dal Mondiale per Club, dove i club italiani hanno nuovamente brillato sulla scena internazionale. L’edizione 2024 ha generato 10 milioni di minuti di visione, con Prosecco DOC Imoco Conegliano e Itas Trentino grandi protagoniste, entrambe approdate in finale.

A testimonianza dell’interesse planetario suscitato dall’evento, la partita più seguita del torneo è stata proprio la finale tra la formazione italiana Conegliano e il prestigioso club cinese Tianjin Bohai Bank, che ha totalizzato ben 1,4 milioni di minuti di visione su VBTV. Un risultato che rafforza ulteriormente la leadership della piattaforma come hub globale per gli appassionati di pallavolo, valorizzando al contempo l’attrattiva dei club italiani anche nei contesti internazionali più prestigiosi.

Match iconici e numeri da record

SuperLega Credem Banca: una stagione al cardiopalma

La stagione 2024/2025 che si è chiusa con la vittoria dell’Itas Trentino contro una giovane e combattente Cucine Lube Civitanova, ha regalato partite da antologia. Il match più lungo dell’anno è stato Grottazzolina – Padova (4ª giornata di andata), durato 2 ore e 58 minuti: una maratona chiusa al tie-break che entra nella storia della SuperLega. Nei playoff, spicca Perugia – Modena (Gara 1 dei quarti), con 2 ore e 32 minuti: il secondo 3-1 più lungo di sempre in campionato. Il set più combattuto è stato il 42-40 tra Milano e Monza (4ª di ritorno), durato ben 48 minuti. Emozionante anche il tie-break da 46 punti tra Perugia e Trento (5ª di ritorno), terminato 24-22 per i trentini.

Anche le prestazioni individuali degli atleti hanno contribuito a rendere la stagione appena conclusa ancora più memorabile: Noumory Keita (Rana Verona) ha firmato 35 punti contro Taranto, confermandosi top scorer dell’anno; Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Vim Perugia) ha messo a segno 7 ace contro Civitanova in Gara 2 delle Semifinali dei Playoff. Lo stesso numero di ace è stato realizzato anche dal compagno di squadra Mattia Bottolo in Gara 5 delle Semifinali dei Playoff, mentre Simone Anzani (Valsa Group Modena) ha dominato a muro con 9 vincenti contro Taranto.

I numeri e le protagoniste della Serie A1 Tigotà

In un Campionato dominato dalla Prosecco DOC Imoco Conegliano, la Serie A1 Tigotà ha regalato sfide ad altissima intensità, tra maratone sportive e set da ricordare. Il match più lungo della stagione è stato quello tra Bartoccini-MC Restauri Perugia e Megabox Ond. Savio Vallefoglia, durato 2 ore e 46 minuti e conclusosi con la vittoria di Vallefoglia al tie-break.

Il set più combattuto si è registrato nel quarto parziale della sfida tra Savino Del Bene Scandicci e Wash4Green Pinerolo, terminato 32-30 a favore di Scandicci. Emozionante anche il tie-break più lungo dell’anno, disputato tra Cuneo Granda Volley e SMI Roma Volley, concluso 22-20 per Roma dopo oltre due ore e mezza di gioco.

Sul fronte individuale, la stagione ha messo in luce alcune vere protagoniste, capaci di lasciare il segno e guidare le rispettive squadre con prestazioni di altissimo livello. Ekaterina Antropova, opposto della Savino Del Bene Scandicci, si è imposta come la giocatrice più completa dell’anno: con 569 punti realizzati è stata la top scorer della stagione, dominando anche al servizio con 60 ace, miglior dato del torneo. Al centro della rete, Sonia Candi della Megabox Ond. Savio Vallefoglia ha dettato legge a muro, chiudendo la regular season con 88 muri vincenti, primato stagionale. Nei momenti decisivi a prendersi la scena è stata invece Paola Egonu: l’opposta della Numia Vero Volley Milano, stata determinante nei playoff, firmando prestazioni di altissimo livello, tra cui 23 punti nella semifinale contro Scandicci, confermandosi ancora una volta atleta di riferimento nel panorama internazionale.