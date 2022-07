Amichevole, Strasburgo – Cagliari: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Strasburgo (Fra) – Cagliari (Ita) di Mercoledì 27 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come amichevoli precampionato

MEINAU – Mercoledì 27 luglio 2022, alle ore 19:30 si affronteranno Strasburgo e Cagliari (Ita) come gara amichevole precampionato. Si gioca allo stadio della Meinau per un nuovo importante test dopo aver vinto il Trofeo Sardegna contro l’Olbia. La squadra rossoblù si è allenata nel pomeriggio con lavori atletici ed esercitazioni su possesso palla e partita su campo ridotto. Nella giornata del 25 luglio la società ha annunciato l’arrivo di Gianluca Lapadula che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 e sarà nel gruppo per il test odierno. Il tecnico Liverani ha fatto un primo bilancio della preparazione parlando di “buon punto” forse anche meglio delle aspettative. Sarà necessario amalgamare le qualità tecnico-tattiche e lavorare sull’intensità. Ricordiamo che gli avversari dei sardi militano nella League 1 francese, campionato che si aprirà il 6 agosto con la sfida casalinga contro il Monaco mentre prossima tappa di avvicinamento alla stagione ci sarà il 31 luglio con l’impegnativo test contro il Liverpool. Nell’ultima uscita del 23 luglio hanno pareggiato 3-3 contro i tedeschi del Friburgo. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi l’aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

STRASBURGO (FRA):. A disposizione:



CAGLIARI (ITA):. A disposizione:



Reti:



Probabili formazioni

STRASBURGO: Sels, Diallo, Djiku, Gameiro, Kandil, Le Marchand, Lienard, Nyamsi, Perrin, Prcic, Thomasson. Allenatore: Julien

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo, Walukiewicz, Altare, Carboni; Viola, Makoumbou, Lella; Pereiro, Lapadula, Pavoletti. Allenatore: Liverani

Convocati del Strasburgo

Matz Sels, Eiji Kawashima, Robin Risser – Lucas Perrin, Gerzino Nyamsi, Maxime Le Marchand, Alexander Djiku, Ismaël Doukouré, Marvin Senaya, Antoine Nuss – Jean-Eudes Aholou, Adrien Thomasson, Dimitri Liénard, Sanjin Prcic, Jeanricner Bellegarde, Habib Diarra, Nordine Kandil, – Kévin Gameiro, Moise Sahi, Habib Diallo, Ludovic Ajorque.

Convocati da mister Liverani

Portiere: Simone Aresti, Eldin Lolic, Boris Radunović

Difensori: Giorgio Altare, Salvatore Boccia, Franco Carboni, Alessandro Di Pardo, Adam Obert, Luigi Palomba, Sebastian Walukiewicz, Gabriele Zappa

Centrocampisti: Nicolò Cavuoti, Paolo Faragò, Christos Kourfalidis, Nunzio Lella, Antoine Makoumbou, Nicolas Viola

Attaccanti: Gianluca Contini, Jacopo Desogus, Gianluca Lapadula, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti, Gastón Pereiro, Andrea Pulina, Lisandru Tramoni.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Strasburgo (Fra) – Cagliari (Ita), valida per la giornata come amichevole precampionato non è stata annunciata in diretta tv e streaming tuttavia le precedenti amichevoli sono state trasmesse sul canale Youtube ufficiale del club francese (RcstrasbourgalsaceFr).