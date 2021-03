Sudtirol – Arezzo 0-0: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Südtirol – Arezzo di Domenica 28 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 33° giornata del Girone B di Serie C

BOLZANO – Domenica 28 marzo 2021, alle ore 15:00, verrà disputato Südtirol – Arezzo, match valido per la 33° giornata del Girone B di Serie C. La formazione biancorossa, che ha interrotto a Perugia la quarta serie positiva stagionale – in questo caso di sette gare utili di fila -, attende la visita dell’Arezzo con l’obiettivo di riprendere subito quota per proseguire la rincorsa alla capolista Padova, distante ora 5 lunghezze, con il Perugia attardato invece di due punti e con una gara da recuperare rispetto all’undici di mister Vecchi. A sei turni dalla conclusione della regular season la volata per il primo posto è quanto mai avvincente e combattuta. L’FC Südtirol, 62 punti in 32 gare, frutto di 17 vittorie e 11 pareggi (4 gli stop) con 54 reti all’attivo (secondo miglior attacco alla pari con il Matelica e dietro solo al Padova: 62 reti) e 22 al passivo (miglior difesa insieme al Padova) torna in casa, dove ha fin qui totalizzato 34 punti in 16 gare, grazie a 10 successi e 4 pareggi; 2 le sconfitte, con 29 reti realizzate e 11 subite. Il Südtirol, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 3 vinte, 1 pareggiata e 1 persa; ha siglato 10 gol e ne ha subito 2. Il bilancio dell’Arezzo é invece di 2 vinte, 2 pareggiate e 1 persa nelle ultime 5; 3 reti realizzate e 2 prese. La squadra toscana, guidata da gennaio da Stellone, ha raccolto 24 punti in 32 gare (4 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte; 19 reti segnate e 55 subite), in trasferta ha colto 12 punti, grazie a 2 vittorie e 4 pareggi; 7 battute d’arresto, 14reti realizzate e 24 subite. Sono tre i precedenti tra le due compagini con altrettante vittorie del Südtirol, che ha vinto anche la gara di andata con il risultato di 0-4. Pronostico a favore del Südtirol con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.57. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca dalle ore 15:00 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti. Padova in vetta alla classifica di Serie C con 67 punti, il Südtirol si trova in seconda posizione con 62 mentre in terza troviamo il Perugia con 60 .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: SüDTIROL-AREZZO 0-0 1' Ha inizio l'incontro, prepariamoci a gustarlo assieme



Amici lettori di Calciomagazine ben trovati al nuovo live del giorno. Si affronteranno Südtirol – Arezzo, la squadre fanno il loro ingresso in campo SüDTIROL: Casiraghi D., Curto M., El Kaouakibi H., Fabbri A., Fischnaller M., Gatto E., Greco L., Poluzzi G. (P), Tait F., Vinetot K., Voltan D.. A disposizione: Bussi A., Calabrese S., Davi S., Magnaghi S., Marchi M., Meneghetti M. (P), Morelli G., Pircher J. (P), Polak J., Rover M.



AREZZO: Arini M., Benucci M., Cherubin N., Di Paolantonio A., Iacoponi D., Luciani A., Perez L., Pinna P., Sala A. (P), Sbraga A., Sussi C.. A disposizione: Carletti C., Cutolo A., Di Grazia A., Kodr M., Melgrati R. (P), Stampete S., Ventola C., Zitelli M.











Casiraghi D., Curto M., El Kaouakibi H., Fabbri A., Fischnaller M., Gatto E., Greco L., Poluzzi G. (P), Tait F., Vinetot K., Voltan D.. A disposizione: Bussi A., Calabrese S., Davi S., Magnaghi S., Marchi M., Meneghetti M. (P), Morelli G., Pircher J. (P), Polak J., Rover M.Arini M., Benucci M., Cherubin N., Di Paolantonio A., Iacoponi D., Luciani A., Perez L., Pinna P., Sala A. (P), Sbraga A., Sussi C.. A disposizione: Carletti C., Cutolo A., Di Grazia A., Kodr M., Melgrati R. (P), Stampete S., Ventola C., Zitelli M.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Südtirol – Arezzo, valevole per la 33° giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguito previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà trasmessa anche su Sky Primafila (canale 254 satellite).

L’arbitro

A dirigere il confronto è stato designato il Signor Filippo Giaccaglia della sezione Aia di Jesi, coadiuvato dai Signori Roberto Terenzio di Cosenza e Luca Feraboli di Brescia, quarto ufficiale il Signori Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa.

Le probabili formazioni di Sudtirol – Arezzo

Il Sudtirol dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Puluzzi in porta, in difesa Polak e Curto centrali e Morelli e Fabbri terzini. In mediana Fink affiancato da Tait e Karic. In attacco Voltan trequartista alle spalle di Rover e Magnaghi. Probabile modulo 4-3-3 per l’Arezzo con Sala in porta e retroguardia composta al centro da Borghini e Kodr e ai lati da Luciani e Karkalis. A centrocampo Belloni, Altobelli e Di Paolantonio. Tridente offensivo formato da Di Grazia, Cutolo e Piu.

SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; Morelli, Polak, Curto, Fabbri; Tait, Fink, Karic; Voltan; Rover, Magnaghi. Allenatore: Vecchi.