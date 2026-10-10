Sudtirol-Ascoli 0-0: pali e occasioni ma il risultato non si sblocca

Diretta Sudtirol-Ascoli di Sabato 10 ottobre 2026: altoatesini vicini al gol con due pali nella ripresa, decisivi i portieri Vitale e Plizzari

BOLZANO – Finisce senza reti la sfida tra Südtirol e Ascoli, al termine di una gara equilibrata ma ricca di occasioni, soprattutto nella ripresa. Gli altoatesini possono recriminare per i due legni colpiti e per le numerose opportunità create, mentre i marchigiani si affidano alle parate di Vitale e alle ripartenze per strappare un punto prezioso.

Dopo una fase iniziale di studio, il Südtirol prova a rendersi pericoloso al 14′ con un tentativo dalla lunga distanza di Tronchin, controllato da Vitale. La risposta dell’Ascoli arriva quattro minuti più tardi con Silipo, che supera il diretto avversario e conclude verso la porta trovando la pronta risposta di Plizzari.

Nel corso del primo tempo cresce il Südtirol. Vasic sfiora il vantaggio in due occasioni: prima spedisce alto in contropiede, poi al 35′ si presenta davanti a Vitale, che salva i marchigiani con un intervento decisivo. Le squadre vanno così all’intervallo sullo 0-0.

La ripresa si apre con il Südtirol più aggressivo. Al 7′ Mixtur impegna Vitale da posizione ravvicinata e, sugli sviluppi del successivo corner, Lopes colpisce il palo direttamente dalla bandierina. L’Ascoli replica immediatamente con Guiebre, che però non inquadra la porta.

La squadra di casa continua a premere e al 15′ sfiora ancora il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Stivanello centra il secondo palo della serata. Nel finale l’Ascoli prova a colpire con Chakir, ma al 43′ Plizzari si supera con una straordinaria parata su una conclusione ravvicinata in acrobazia.

L’ultima emozione arriva al quarto minuto di recupero con Tronchin, che calcia al volo dopo una respinta della difesa, trovando ancora una volta l’attenta risposta di Vitale. Il triplice fischio sancisce uno 0-0 che premia soprattutto la resistenza dell’Ascoli.

Tabellino

SüDTIROL: Plizzari A., Molina S., Stivanello R., Giorgini A., Stabile G. (dal 35′ st Veroli D.), Davi S., Lopes V. (dal 21′ st Burnete R.), Tronchin S., Rispoli F. (dal 35′ st Brik D.), Vasic A. (dal 30′ st Anghele L.), Okoro A. (dal 1′ st Mixtur K.). A disposizione: Anghele L., Brik D., Burnete R., Leitner J., Mixtur K., Pellini M., Ploner L., Schroot E., Tait F., Vadjunec R., Veroli D. Allenatore: Possanzini D..

ASCOLI: Vitale S., Oliveri A., Curado M., Rizzo N., Guiebre A., Corradini G., Damiani S., Silipo A. (dal 28′ st De Pieri G.), Milanese T. (dal 28′ st Acampora G.), D’Uffizi S. (dal 42′ st Bolsius D.), Brunori M. (dal 28′ st Chakir M. A.). A disposizione: Acampora G., Bolsius D., Chakir M. A., Crespi G. M., De Pieri G., Gattoni F., Gori G., Lo Scalzo L., Nicoletti M., Perciun S., Ricci M., Venuti L. Allenatore: Tomei F..

Reti: –

Ammonizioni: al 37′ pt Molina S. (Südtirol), al 3′ st Stabile G. (Südtirol), al 15′ st Lopes V. (Südtirol), al 22′ st Burnete R. (Südtirol) al 30′ st Rizzo N. (Ascoli).

Presentazione del match

Sabato 10 ottobre, alle ore 15, allo Stadio Druso di Bolzano, il Sudtirol ospiterà l’Ascoli nella sesta giornata del campionato di Serie B 2026-2027.

Il Südtirol arriva all’appuntamento forte di un avvio convincente, con 11 punti nelle prime cinque giornate, frutto di tre vittorie e due pareggi. Dopo l’1-1 interno contro il Modena, i biancorossi hanno affrontato due trasferte consecutive: la sconfitta di misura contro il Genoa nei sedicesimi di Coppa Italia e il brillante successo per 4-1 sul campo dell’Arezzo nell’ultimo turno prima della sosta per le nazionali. In Toscana sono andati a segno Rispoli, Lopes, Mixtur e Giorgini, regalando la prima vittoria esterna stagionale alla formazione altoatesina.

Di fronte ci sarà un Ascoli reduce dal ritorno in Serie B dopo due stagioni. La squadra allenata da Francesco Tomei ha conquistato 10 punti nelle prime cinque gare, grazie a tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. I marchigiani si presentano al Druso dopo il successo per 3-1 sull’Avellino, maturato grazie all’autorete di Enrici e alla doppietta di Silipo, protagonista della rimonta bianconera.

La sfida mette quindi di fronte due delle sorprese di questo inizio di stagione, separate da un solo punto in classifica e determinate a consolidare la propria posizione nelle zone alte del torneo.

Ad arbitrare l’incontro sarà Niccolò Turrini di Firenze, assistito da Matteo Passeri e Dario Cecconi. Quarto ufficiale Daniele Perenzoni, mentre al VAR ci saranno Federico Dionisi e Giacomo Paganessi.

COME ARRIVA IL SUDTIROL – Mister Possanzini dovrà fare a meno di Hamza El Kaouakibi, Niklas Pyyhtiä, Marco Varnier e Bjarki Bjarkason. Restano inoltre da valutare le condizioni di Federico Davi e Kevin Zeroli. Il Südtirol dovrebbe schierarsi con il modulo 4-2-3-1. A difesa della porta c’è Plizzari, protetto dal quartetto arretrato composto da Molina, Stivanello, Giorgini e Stabile. In mediana agisce la coppia formata da Rispoli e Tronchin, mentre sulla trequarti operano Vasco Lopes, Vasic e Burnete a supporto del terminale offensivo Okoro.

COME ARRIVA L’ASCOLI – L’Ascoli guidato da mister Tomei dovrebbe rispondee con un assetto tattico speculare. Tra i pali trova spazio Vitale, con la linea difensiva a quattro formata da Milanese, Curado, Rizzo e Guiebre. Il centrocampo a due vede la presenza di Damiani e Corradini, mentre in avanti il terzetto di trequartisti composto da Silipo, Perciun e D’Uffizi agisce alle spalle dell’unica punta Brunori.

Probabili formazioni

SUDTIROL (4-2-3-1): Plizzari; Molina, Stivanello, Giorgini, Stabile; Rispoli, Tronchin; Vasco Lopes, Vasic, Burnete; Okoro. Allenatore: Possanzini

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Milanese, Curado, Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Brunori. Allenatore: Tomei

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: