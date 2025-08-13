Südtirol-Bolzano 10-0: diretta live e risultato finale | Amichevole

Diretta Südtirol-Bolzano di Mercoledì 13 agosto 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita amichevole

BOLZANO – Mercoledì 13 agosto 2025 ultimo appuntamento amichevole per l’FC Südtirol, che ospita la Virtus Bolzano in un derby altoatesino dal sapore estivo ma dal valore tecnico rilevante. Il match, in programma alle ore 18:00 presso l’FCS Center di Maso Ronco, rappresenta la chiusura del ritiro precampionato per la squadra di Fabrizio Castori, attesa sabato 16 agosto dal debutto in Coppa Italia contro il Como. La Virtus Bolzano, militante nel campionato di Eccellenza, arriva al confronto con l’obiettivo di misurarsi contro una formazione professionistica e consolidare il proprio assetto tattico in vista della nuova stagione. Il Sudtirol ha i favori del pronostico con i bookmakers che danno la vittoria a 1.02 mentre il pareggio è dato a 11.50 e la sconfitta a 27.00 . Ingressso grauito all’impianto sportivo.

Tabellino

Reti: al 3’ El Kaouakibi, al 16’ Tait, al 25’ Pecorino, al 29’ El Kaouakibi, al 33’ Bordon, al 18’ Martini, al 23’ Brik, al 26’ Odogwu, al 34’ Italeng, al 37’ Mallamo

La formazione ufficiali del Südtirol

SUDTIROL: Adamonis, Kofler, Bordon, Giorgini, El Kaouakibi, Coulibaly, Tait, Casiraghi, S. Davi, Merkaj, Pecorino. A disposizione: Poluzzi, Theiner, Drago, Masiello, Zedadka, Mallamo, Italeng, Tronchin, Pietrangeli, F. Davi, Brik, Martini, Odogwu

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Südtirol (Ita) – Bolzano (Ita) , valida per l’Amichevole per Club , non si potrà seguire in diretta tv o streaming . Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match.