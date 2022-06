Summer Ski Test 2022: nuovi sci FIS Salomon per l’estate

Con la piena attività sui ghiacciai, al Passo dello Stelvio, Cervinia-Plateau Rosà, Les Deux Alpes, Saas Fee-Zermatt giovani talenti e agguerriti master possono apprezzare le doti dei nuovi sci FIS Salomon

Dopo una primavera in cui non è certo passata inosservata l’accelerazione che Salomon ha dato con il coinvolgimento di nuovi straordinari campioni dello sci alpino, come Michelle Gisin, Alice Robinson, Camille Rast, Mathieu Faivre, il brand prosegue con gli Ski Racing Test estivi nella sua attività strategica di “recruitment” di nuove promesse dello sci italiano (under 18) e, poi, di supporto verso i master. L’attenzione verso i giovani talenti, va segnalato, è una priorità assoluta per Salomon, che passa dalla fornitura dell’eccellenza per quanto concerne i materiali al service ad essi dedicato.

Il Team Salomon Italia con la sua struttura è dunque pronto a mettere sulla neve la nuovissima collezione sci FIS, per intenderci prodotti di stretta derivazione rispetto quelli utilizzati da Marta Bassino e Luca De Aliprandini e che sul finale della scorsa stagione invernale hanno portato tanti campioni dello Sci Alpino internazionale a mettere “la firma” per il proseguo della loro già affermata carriera sportiva.

Come avvenuto per l’edizione 2021, la procedura per accedere al materiale e poterlo portare in pista (a titolo gratuito) per i test è semplice oltreché veloce: i referenti e/o allenatori degli sci club o gli atleti stessi possono contattare direttamente i responsabili Salomon (indicati sotto) per “prenotare” una certa tipologia di sci e, naturalmente, nelle misure preferite. I prodotti poi, a seconda delle esigenze, potranno essere ritirati presso uno dei centri test Salomon oppure, in accordo con il responsabile precedentemente contattato, saranno resi disponibili nelle vicinanze delle location per lo sci estivo. Gli sci FIS si potranno utilizzare tendenzialmente per uno o due giorni, poi sarà richiesto il rientro al Centro Test Salomon.

L’importante parco sci racing, sarà costantemente messo a punto con preparazioni specifiche (impronte, solette, scioline) con la stessa meticolosità con cui sono preparati gli sci in Coppa del Mondo.

I responsabili Salomon al fine di agevolare il lavoro di test che sarà svolto sulla neve, oltre a quanto sopra, sono a disposizione dei referenti e/o allenatori degli sci club o per gli atleti interessati per fornire tutte le informazioni e dare consigli sui prodotti 2022-2023. Non solo. Il responsabile del progetto racing Mauro Ruschetti (335.6351366 – maurorusca@gmail.com) è a disposizione per approfondimenti tecnici e per fornire tutte le soluzioni commerciali legate al mondo dello sci agonistico.

Contatti centri Racing Ski Test Salomon

• Passo Stelvio c/o Hotel Folgore (SO) – Daniele Martinelli +39 335.6650419 o Alessandro Andreoli +39 335.7353047

• Les Deux Alpes – Fabrizio Anfossi +39 393 978022

• Cervinia – Plateau Rosà c/o Pellisier Sport Valtournenche (AO) – Mario +39 0166 92124

• Saas Fee e Zermatt (e altre destinazioni) – Mauro Ruschetti +39 335 6351366

• Veneto-Friuli-Trentino-Alto Adige – Paolo Boldrini +39 338 7753514