Svizzera – Islanda: cronaca diretta, risultato live

SAN GALLO – Sabato 8 settembre alle ore 18.00, presso il Kybunpark di San Gallo, andrà in scena il match tra Svizzera e Islanda, che esordiranno nella UEFA Nations League, nella quale sono state inserite nel girone 2 della Lega A. Gli elvetici sono reduci da un Mondiale terminato agli ottavi di finale contro la Svezia, tuttavia sufficiente per la rosa a disposizione del tecnico ex Lazio Petkovic. L’Islanda, invece, ha salutato nella fase a gironi, nel gruppo D concluso all’ultima posizione dietro Croazia, Argentina e Nigeria.

QUI SVIZZERA – Petkovic dovrebbe dar spazio agli uomini che hanno ben impressionato al Mondiale, ad eccezione di Behrami che sembra aver concluso definitivamente la sua carriera con la Nazionale elvetica. Sabato, quindi, dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Sommer tra i pali e la difesa composta da Lichtsteiner, fresco di approdo all’Arsenal, Akanji, Djourou e Ricardo Rodríguez. A centrocampo spazio a Xhaka ed ad uno fra Edimilson Fernandes e Remo Freuler, entrambi militanti in Serie A e rispettivamente di Fiorentina ed Atalanta. Sulla linea dei trequartisti agiranno probabilmente Shaqiri, Seferovic e Zuber, alle spalle di uno tra Embolo e Gavranovic.

QUI ISLANDA – Modulo apparentemente speculare agli Elvetici, ma che potrebbe mutare facilmente in un 4-4-2. Halldorsson, noto per aver neutralizzato Lionel Messi dagli undici metri, in porta; davanti a lui la difesa composta da Saevarsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson e Magnusson. A centrocampo mancherà Halfreddsson, fermato da un problema muscolare; al suo posto ci sarà Gunnarson, che affiancherà l’inamovibile Gylfi Sigurdsson, leader tecnico di questa squadra. Sugli esterni agiranno Gislason e Bjarnason, mentre centralmente troverà spazio Bodvarson, a supporto di Finnbogason.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Akanji, Djourou, Rodríguez; Fernandes/Freuler, Xhaka; Shaqiri, Seferovic, Zuber; Embolo/Gavranovic.

ISLANDA (4-2-3-1): Halldorsson; Saevarsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Magnusson; Gunnarson, Gylfi Sigurdsson; Gislason, Bodvarson, Bjarnason; Finnbogason.

