Tappa del Volley S3 a Udine, presenti mille ragazzi

UDINE – Emozioni, coinvolgimento e divertimento con l’obiettivo di far appassionare sempre più ragazzi alla pallavolo passando per il gioco e soprattutto per la schiacciata. Sono stati mille i ragazzi che hanno partecipato alla tappa di Udine, in piazza I° Maggio, ultimo evento del Circuito 2024 del Volley S3 che chiude la stagione con un totale di 7.000 ragazzi coinvolti con gli appuntamenti di La Spezia, Reggio Emilia, Matera, Selinunte e appunto Udine.

«Per noi è una giornata bellissima con un’iniziativa che gira tutta l’Italia e ha toccato la nostra regione, in questo caso a Udine, c’è una grande partecipazione e questo è il modo migliore per approcciare quella fascia d’età che a noi interessa tanto – ha spiegato Alessandro Michelli, Presidente del comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione italiana pallavolo – Grazie alla vittoria dell’oro olimpico e con i successi delle nostre squadre Nazionali abbiamo la possibilità di emozionare ancora di più i giovani e avvicinarli al mondo della pallavolo».

I campi da gioco del Volley S3 hanno ospitato i ragazzi che hanno giocato insieme ad Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e smart coach, insieme a loro anche il gruppo degli smart coach del Friuli Venezia Giulia. La mattina è stata dedicata agli studenti e nel pomeriggio le porte sono state aperte ai giovani atleti delle società del territorio.

«È un grande impegno per tutti noi ma voglio ringraziare la Fipav che, con la tappa del Tour del Volley S3, ci ha voluto onorare celebrando insieme a noi il 50esimo anniversario della fondazione del nostro Comitato – ha aggiunto Amerigo Pozzatello, presidente del Comitato territoriale di Udine – i bambini sono la nostra grande risorsa e con gioia abbiamo lavorato a questo evento».

Anche nel villaggio del Volley S3 di Udine tutti i ragazzi hanno potuto entrare in contatto con il progetto Campagna Amica (Coldiretti) e conoscere la qualità dell’agricoltura italiana, la tutela dell’ambiente, del territorio, ma anche delle tradizioni, della cultura e della salute, inoltre lo staff di Campagna Amica ha offerto la merenda ai ragazzi illustrando il ritmo delle stagioni grazie ai grafici della stagionalità di frutta, verdura e pesce. Spazio alla scienza grazie a Esa, con il Progetto Iride, che ha trasportato virtualmente i ragazzi nello spazio spiegando il meccanismo di orbita dei satelliti intorno alla Terra.

In tutti gli eventi i ragazzi hanno potuto giocare con i palloni del Volley S3 e con la rete gonfiabile realizzata da Decathlon, che è partner del Volley S3. Oltre a Esa, con il Progetto Iride e Campagna Amica (Coldiretti), gli altri partner sono: Ebri, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Susan Komen, Decathlon, Parmigiano Reggiano e Rai Kids.