Teramo – Ternana: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Teramo – Ternana del 17 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quindicesima giornata delle campionato di serie C girone C, calcio d’inizio alle 16

TERAMO – Domenica 17 Novembre 2019 alle ore 16 si gioca Teramo – Ternana, incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone C 2019/2020. I padroni di casa che, nella scorsa giornata, hanno perso in trasferta sul campo del Picerno, mentre dall’altra parte ci sono gli umbri che sono reduci dalla vittoria casalinga contro la Paganese. La squadra di Tedino occupa l’ottava posizione in classifica con 21 punti conquistati mentre la squadra di Gallo occupa la seconda posizione in classifica a 29 punti. A dirigere il match del Gaetano Bonolis sarà il signor Cudini della sezione di Fermo.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 17 Novembre 2019 alle ore 15 le formazioni ufficiali, dalle 16 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TERAMO – Per i padroni di casa mancherà per squalifica il terzino destro Cancellotti dovrebbero scendere in campo col 4-3-2-1 con Tomei in porta, pacchetto difensivo composto da Florio e Tentardini sulle corsie esterne mentre nel mezzo Cristini e Piacentini. A centrocampo Arrigoni in cabina di regia con Costa Ferreira e Ilari mezze ali mentre a supportare l’unica punta Cianci, saranno Bombagi e Mungo.

QUI TERNANA – Per gli ospiti probabilmente mancherà Palumbo che ha riportato in allenamento una distorsione del ginocchio destro. Gli umbri dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Tozzo in porta, pacchetto difensivo composto da Parodi e Mammarella sulle fasce laterali mentre nel mezzo Suagher e Celli. A centrocampo Proietti in cabina di regia con Salzano e Damian mezze ali mentre in attacco spazio al tandem formato da Ferrante e Marilungo supportati da Partipilo.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Teramo – Ternana, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone C, sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma ELEVEN SPORTS.

Le probabili formazioni di Teramo – Ternana

TERAMO (4-3-2-1): Tomei; Florio, Cristini, Piacentini, Tentardini; Costa Ferreira, Arrigoni, Ilari; Bombagi, Mungo; Cianci. Allenatore: Tedino

TERNANA (4-3-1-2): Tozzo; Parodi, Suagher, Celli, Mammarella; Salzano, Proietti, Damian; Partipilo; Ferrante, Marilungo. Allenatore: Gallo

STADIO: Gaetano Bonolis