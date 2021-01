Serie C, Ternana – Monopoli: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Ternana – Monopoli del Domenica 10 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Girone C di Serie C

TERNI – Domenica 10 gennaio 2021, alle ore 17:30 Ternana riceverà Monopoli per la giornata 18 del Serie C. Le due squadre si affrontano nuovamente, ricordiamo che nell’ultima circostanza la Ternana ha colto il successo con il risultato di 0-1 . I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà la Ternana e ne quotano la vittoria a 1.50. Negli ultimi cinque match disputati la Ternana ha ottenuto 4 vittorie, 1 pareggi e 0 sconfitte; ha segnato 13 e ha subito 5 . La Monopoli ha conseguito 1 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte; ha segnato 6 e ha subito 10. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali. Sguardo all’attuale classifica di Serie C dove comanda la Ternana con 40, in seconda posizione segue Bari con 34 e Avellino con 27.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

TERNANA:. A disposizione:



MONOPOLI:. A disposizione:





. A disposizione:. A disposizione:

Le probabili formazioni di Ternana – Monopoli

Lucarelli dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Iannarilli tra i pali, in difesa Suagher e Boben centrali con Defendi e Laverone terzini, a centrocampo Palumbo e Proietti, come ali Partipilo e Furlan con Falletti trequartista dietro all’unica punta Vantaggiato. Il Monopoli potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Menegatti tra i pali e retroguardia composta da Mercadante, Giorno, Arena. In cabina di regia Zambataro con Piccinni e Marilungo mezz’ali; sulle corsie Nicoletti e Samele. Coppia d’attacco formata da Vassallo e Guiebre.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Suagher, Boben, Laverone; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. Allenatore: Lucarelli.

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti, Mercadante, Giorno, Arena, Nicoletti, Piccinni, Zambataro, Marilungo, Samele, Vassallo, Guiebre. Allenatore: Scienza.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Ternana – Monopoli , valida per la giornata 18 del campionato Serie C , verrà trasmessa in diretta e in diretta su ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 252 satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.