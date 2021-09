Ternana – Parma: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Ternana – Parma del 22 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 5a giornata della Serie B

TERNI – Mercoledì 22 settembre, alle ore 18:00, si terrà il match Ternana – Parma incontro valido per la 5a giornata della Serie B. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa umbri, allenati dal ct Cristiano Lucarelli. Che attualmente si in trovano in 17a posizione con 1 solo punto, davanti ad Alessandria, Vicenza e Pordenone con zero punti. Un punto che però potrebbe segnare l’inizio di una svolta, soprattutto dopo il pareggio di Monza. Seguito a ben 3 sconfitte consecutive Dall’atra parte del campo troviamo il Parma di Enzo Maresca, che occupa invece l’8a posizione con 7 punti. Parma che dovrà invece impegnarsi per rimediare alla brutta sconfitta casalinga contro la Cremonese.

QUI TERNANA – Lucarelli dovrebbe adottare un modulo 4-2-3-1: Ghiringhelli, Boben, Sorensen e Celli a comporre il pacchetto difensivo. A centrocampo la coppia Proietti-Salzano, alle spalle dei trequartisti Partipilo, Falletti e Furlan. Unica punta l’attaccante Alfredo Donnarumma.

QUI PARMA – Maresca potrebbe invece adottare il 4-3-3: tra i pali troviamo Gigi Buffon, alle spalle dei difensori Sohm, Danilo, Cobbaut e Delprato. A centrocampo potrebbero esserci dal 1′ Juric, Schiattarella e Vasquez. Tridente d’attacco con Man, Inglese e Mihaila.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli, Boben, Sorensen, Celli; Proietti, Salzano; Partipilo, Falletti, Furlan; Donnarumma. Allenatore: Lucarelli

PARMA (4-3-3): Buffon; Sohm, Danilo, Cobbaut, Delprato; Juric, Schiattarella, Vasquez, Man, Inglese, Mihaila. Allenatore: Maresca

L’incontro Ternana – Parma verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.