Tivoli – Chieti 2-0: diretta live, tabellino e risultato finale

La partita Tivoli Calcio – Chieti di Domenica 18 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 23° giornata di Serie D – Girone F

TIVOLI – Domenica 18 febbraio 2024 , andrà in scena Tivoli Calcio – Chieti , match valido per la giornata 23 del campionato Serie D – Girone F . Calcio di inizio previsto per le ore 14:30 . Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza la Chieti ha avuto la meglio con il risultato di 1-0 . Appuntamento allo stadio Olindo Galil di Tivoli dove il match sarà diretto dell’arbitro Stefano Calzolari della sezione di Albenga. Sarà coadiuvato dagli assistenti Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria e Simone Iuliano di Siena.

La squadra laziale nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta; ha segnato 6 reti e ha subito 3 . Buon momento per i laziali reduci da due successi consecutivi con Notaresco e Matese che ne hanno consentito di superare la zona playout scalando alcune posizioni in classifica. Il bilancio della squadra neroverde é invece di 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5; 3 reti fatte e 6 subite. Momento difficile con il successo che manca dallo scorso 20 dicembre. Ora anche la zona playoff si fa più distante anche se per il neo allenatore Iezzi non è ancora tempo di essere messo in discussione. Nell’ultimo turno ha pareggiato in casa con il Sora dopo essere passato per prima in vantaggio. Non ci sarà Salvatore squalificato e alcuni dubbi da sciogliere nella formazione.

I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TIVOLI-CHIETI]

TIVOLI CALCIO:. A disposizione:



CHIETI:. A disposizione:



Reti: al 20' pt Vestenicky T. (Tivoli Calcio) , al 39' st De Marco A. (Tivoli Calcio) .

al 20' pt Vestenicky T. (Tivoli Calcio) , al 39' st De Marco A. (Tivoli Calcio) .

Le formazioni ufficiali di Tivoli – Chieti

TIVOLI: Zappalà, Iurgens, Ruiz Alonso, Di Emma, Valentini, Grossi, Pellegrini, Panaioli, Camilli, Vestenicky, Savi. A disposizione: Simeoni, Montesi,, Catani, Fatati, Spirito, Recchiuti, Orosa, De Marco, Maurizi. Allenatore: Granieri

CHIETI: Antigani, Cucciniello, Conson, Forgione, Castellno, Ardemagni, Gatto A., Bartoli, Vesi, Laziz, Tortora. A disposizione: Serra, Masawoud, Mancini, Canale, D’Ancora, Gaye, Esposito, Sueva, Di Sabatino. Allenatore: Iezzi

Probabili formazioni di Tivoli – Chieti

TIVOLI: Zappala, Iurgens, Grossi, Orosa, Alonso Ruiz, Pellegrini, Fatati, Di Emma, De Marco, Camilli, Spirito. Allenatore: Granieri

CHIETI: Antignani, Cucciniello, Conson, Forgione, Sueva, Castellano, Gatto Alessandro, Vesi, Tortora, Fall, Di Sabatino. Allenatore: Iezzo

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Tivoli Calcio – Chieti , valida per la giornata 23 del campionato Serie D – Girone F , sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rete 8 sia per la tv che per lo streaming.