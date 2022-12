Torino – Almeria 1-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Torino – Almeria di Venerdì 16 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara amichevole dei toscani

MURCIA – Dopo aver vinto contro i catalani dell’Espanyol, Venerdì 16 dicembre, alla “Pinatar Arena” di San Pedro del Pinatar di Murcia, in Spagna, si disputerà l’amichevole Almeria-Torino; calcio di inizio alle ore 17. Per la squadra di Juric, in ritiro in terra iberica fino al 17, un ottimo test di preparazione in vista della ripresa del campionato che il 4 gennaio li vedrà impegnati al “Grande Torino” contro l’Hellas Verona. I granata, dopo il pari all’Olimpico contro la Roma, sono noni a quota 21, con un percorso di sei partite vinte, tre pareggiate e sei perse, sedici reti realizzate e diciassette incassate. L’Almeria quattordicesimo in Liga con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e otto sconfitte, sedici gol fatti e ventidue subiti. Non ci sono precedenti tra le due compagini.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

TORINO (ITA): Milinkovic-Savic V. (Portiere), Adopo M., Buongiorno A., Djidji K., Gineitis G., Karamoh Y., Lazaro V., Miranchuk Al., Sanabria A., Schuurs P., Vojvoda M.. A disposizione:



ALMERIA (ESP): Martinez F. (Portiere), Akieme S., Babic S., Chumi, de la Hoz C., Embarba A., Leo Baptistao, Melero G., Mendes H., Robertone L., Toure E. B.. A disposizione:



Reti: al 36' pt Schuurs P. (Torino (Ita)) al 42' st Ramazani L. (Almeria (Esp)) .

Milinkovic-Savic V. (Portiere), Adopo M., Buongiorno A., Djidji K., Gineitis G., Karamoh Y., Lazaro V., Miranchuk Al., Sanabria A., Schuurs P., Vojvoda M..Martinez F. (Portiere), Akieme S., Babic S., Chumi, de la Hoz C., Embarba A., Leo Baptistao, Melero G., Mendes H., Robertone L., Toure E. B..al 36' pt Schuurs P. (Torino (Ita)) al 42' st Ramazani L. (Almeria (Esp)) .

Formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Adopo, Gineitis, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Lukic, Pellegri, Ilkhan, Edera, Seck, Wade, Garbett, Radonjic, Dembelé, Weidmann, Caccavo, Ciammaglichella, Antolini. Allenatore: Juric.

ALMERINA (4-3-3): Fernando; Mendes, Chumi, Babic, Akieme; Robertone, Cesar, Melero; Baptistao, El Bilal, Embarba. A disposizione: Eguaras, Ramazani, Portillo, Làzaro, Arnau, R. Ely, Alex Centelles, Samu, Fuoli, Luis Suarez. Allenatore: Ferrer Sicilia.

Presentazione del match

QUI TORINO – Juric dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 con Berisha in porta e difesa a tre formata da Zima, Buongiorno e Schuurs. In mezzo al campo Ricci e Linetty con Singo e Lazaro pronti a ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Sanabria, supportato dai trequartisti Seck e Miranchuk.

QUI ALMERIA – Rubi dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Pacheco in porta e difesa formata al centro da Kaiky, Ely e Brandariz e sulle fasce da Pozo e Akieme. A centrocamo Robertone, Eguaras e Melero. Davanti Baptistao e Toure.

Le probabili formazioni di Torino – Almeria

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Buongiorno, Schuurs; Singo, Linetty, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Seck; Sanabria. Allenatore: Juric.

ALMERIA (5-3-2): Pacheco; Pozo, Kaiky, Ely, Brandariz, Akieme; Robertone, Eguaras, Melero; Baptistao, Toure. Allenatore: Rubi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Torino Channel.