Torino-Monza 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Torino-Monza di Martedì 1 settembre 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia

TORINO – Martedì 1 settembre, alle ore 21, allo Stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena Torino-Monza, gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027. In caso di parità al 90’, come da regolamento, non sono previsti supplementari ma si procederà direttamente con i calci di rigore.

Il Torino ha eliminato la Carrarese con un sofferto 1-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Una gara più complessa del previsto, con i granata costretti a insistere a lungo per scardinare la difesa toscana e a gestire il finale contro un avversario rimasto in dieci. Molto più netto il successo del Monza, che all’U-Power Stadium ha travolto l’Avellino con un convincente 3-0. I brianzoli hanno dominato la partita fin dall’inizio, controllando ritmo e spazi e chiudendo la pratica senza correre rischi.

Il quadro generale, però, è segnato da un avvio di Serie A 2026/27 da dimenticare per entrambe. Il Torino è fermo a 0 punti, con due sconfitte consecutive e una difesa che ha mostrato fragilità evidenti. Dopo il ko della prima giornata contro il Milan, i granata sono caduti anche in casa del Sassuolo per 2-1.

Situazione ancora più delicata per il Monza, che ha incassato 7 gol in due partite. Il debutto contro l’Inter è stato durissimo, con il 4-1 che ha evidenziato limiti difensivi e poca compattezza. Nel secondo turno è arrivato un altro stop, il 3-2 casalingo contro l’Udinese, che ha lasciato la squadra di Juric sul fondo della classifica.

La direzione della gara è affidata a Daniele Perenzoni di Rovereto, con Giacomo Monaco e Simone Pistarelli come assistenti. Quarto ufficiale Luca Pairetto, mentre al VAR ci sarà Niccolò Baroni, affiancato dall’AVAR Federico Dionisi.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TORINO-MONZA]

TORINO: Lucas Perri, Fortini N., Coco S., Ismajli A., Comuzzo P., Cacciamani A., Oristanio G., Luongo A., Gineitis G., Simeone G., Kulenovic S.. A disposizione: Aboukhlal Z., Adams C., Anjorin F., Biraghi C., Carrascosa M., Comert E., Fitz-Jim K., Ilkhan E., Kugyela Z., Mascardi D., Siviero L., Vlasic N., Zapata D. Allenatore: Abate I..



MONZA: Thiam D., Kouadio E., Lucchesi L., Maye Y., Bakoune A., Akinsanmiro E., Folorunsho M., Mangas R., Forson O., Robinson J., Mota D.. A disposizione: Antov V., Birindelli S., Carboni A., Colombo L., Colpani A., Cutrone P., Mout M., Ondoa F., Strajnar A., Tornqvist N., Toure I., Ziolkowski J. Allenatore: Juric I..



Reti: al 45'+3 pt Mota D. (Monza) .



Ammonizioni: al 38' pt Kulenovic S. (Torino).

Lucas Perri, Fortini N., Coco S., Ismajli A., Comuzzo P., Cacciamani A., Oristanio G., Luongo A., Gineitis G., Simeone G., Kulenovic S..Aboukhlal Z., Adams C., Anjorin F., Biraghi C., Carrascosa M., Comert E., Fitz-Jim K., Ilkhan E., Kugyela Z., Mascardi D., Siviero L., Vlasic N., Zapata D.Abate I..Thiam D., Kouadio E., Lucchesi L., Maye Y., Bakoune A., Akinsanmiro E., Folorunsho M., Mangas R., Forson O., Robinson J., Mota D..Antov V., Birindelli S., Carboni A., Colombo L., Colpani A., Cutrone P., Mout M., Ondoa F., Strajnar A., Tornqvist N., Toure I., Ziolkowski J.Juric I..al 45'+3 pt Mota D. (Monza) .al 38' pt Kulenovic S. (Torino).

Presentazione del match

COME ARRIVA IL TORINO – Il Torino di Abate dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Mascardi in porta e una difesa composta da Comuzzo, Coco e Cömert. Sulle fasce spazio a Fortini e Cacciamani, mentre in mezzo agiranno Fitz‑Jim e Gineitis. Sulla trequarti Vlasic e Adams a supporto dell’unica punta Simeone, chiamato a guidare l’attacco granata.

COME ARRIVA IL MONZA – Il Monza di Juric risponde con lo stesso modulo. Davanti a Thiam ci saranno Kouadio, Lucchesi e Carboni, con Birindelli e Mangas sulle corsie. In mediana Foe Ondoa e Mout, mentre sulla trequarti Colpani e Cutrone

Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Coco, Cömert; Fortini, Fitz-Jim, Gineitis, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. Allenatore: Abate.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Mout, Mangas; Colpani, Cutrone; Varela. Allenatore: Juric.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’incotro sarà trasmesso in chiaro da Italia 1 in qando mediaset detiene l’eslusiva per tutto il torneo. In streaming su Mediaset Infinity.