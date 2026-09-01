Torino-Monza 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Torino-Monza di Martedì 1 settembre 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia
TORINO – Martedì 1 settembre, alle ore 21, allo Stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena Torino-Monza, gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027. In caso di parità al 90’, come da regolamento, non sono previsti supplementari ma si procederà direttamente con i calci di rigore.
Il Torino ha eliminato la Carrarese con un sofferto 1-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Una gara più complessa del previsto, con i granata costretti a insistere a lungo per scardinare la difesa toscana e a gestire il finale contro un avversario rimasto in dieci. Molto più netto il successo del Monza, che all’U-Power Stadium ha travolto l’Avellino con un convincente 3-0. I brianzoli hanno dominato la partita fin dall’inizio, controllando ritmo e spazi e chiudendo la pratica senza correre rischi.
Il quadro generale, però, è segnato da un avvio di Serie A 2026/27 da dimenticare per entrambe. Il Torino è fermo a 0 punti, con due sconfitte consecutive e una difesa che ha mostrato fragilità evidenti. Dopo il ko della prima giornata contro il Milan, i granata sono caduti anche in casa del Sassuolo per 2-1.
Situazione ancora più delicata per il Monza, che ha incassato 7 gol in due partite. Il debutto contro l’Inter è stato durissimo, con il 4-1 che ha evidenziato limiti difensivi e poca compattezza. Nel secondo turno è arrivato un altro stop, il 3-2 casalingo contro l’Udinese, che ha lasciato la squadra di Juric sul fondo della classifica.
La direzione della gara è affidata a Daniele Perenzoni di Rovereto, con Giacomo Monaco e Simone Pistarelli come assistenti. Quarto ufficiale Luca Pairetto, mentre al VAR ci sarà Niccolò Baroni, affiancato dall’AVAR Federico Dionisi.
Tabellino in tempo reale
[AGGIORNA LA DIRETTA DI TORINO-MONZA]
MONZA: Thiam D., Kouadio E., Lucchesi L., Maye Y., Bakoune A., Akinsanmiro E., Folorunsho M., Mangas R., Forson O., Robinson J., Mota D.. A disposizione: Antov V., Birindelli S., Carboni A., Colombo L., Colpani A., Cutrone P., Mout M., Ondoa F., Strajnar A., Tornqvist N., Toure I., Ziolkowski J. Allenatore: Juric I..
Reti: al 45'+3 pt Mota D. (Monza) .
Ammonizioni: al 38' pt Kulenovic S. (Torino).
Presentazione del match
COME ARRIVA IL TORINO – Il Torino di Abate dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Mascardi in porta e una difesa composta da Comuzzo, Coco e Cömert. Sulle fasce spazio a Fortini e Cacciamani, mentre in mezzo agiranno Fitz‑Jim e Gineitis. Sulla trequarti Vlasic e Adams a supporto dell’unica punta Simeone, chiamato a guidare l’attacco granata.
COME ARRIVA IL MONZA – Il Monza di Juric risponde con lo stesso modulo. Davanti a Thiam ci saranno Kouadio, Lucchesi e Carboni, con Birindelli e Mangas sulle corsie. In mediana Foe Ondoa e Mout, mentre sulla trequarti Colpani e Cutrone
Probabili formazioni
TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Coco, Cömert; Fortini, Fitz-Jim, Gineitis, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. Allenatore: Abate.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Mout, Mangas; Colpani, Cutrone; Varela. Allenatore: Juric.
Dove vedere la partita in tv e in streaming
L’incotro sarà trasmesso in chiaro da Italia 1 in qando mediaset detiene l’eslusiva per tutto il torneo. In streaming su Mediaset Infinity.