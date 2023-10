Treviso – Mestre 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Treviso – Mestre di Domenica 15 ottobre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 6° giornata di Serie D – Girone C

TREVISO – Domenica 15 ottobre 2023 , alle ore 15:00 il Treviso sfiderà il Mestre per la giornata 6 del campionato Serie D – Girone C . Palcoscenico di questo derby sarà lo Stadio Tenni mentre la direzione sarà affidata all’arbitro Andrea Palmieri della sezione di Brindisi. Sarà coadiuvato dagli assistenti Piero Mansutti di Basso Friuli e Omar Bignucolo di Pordenone. I bookmakers ripongono molta fiducia nella Mestre , quotando la vittoria a 2.05 mentre il pareggio è dato a 3.15 e la sconfitta a 3.35 . Negli ultimi cinque incontri il Treviso ha conseguito 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte realizzando 8 reti e subendone 5 . Arriva da due successi consecutivi in casa con il Cjarlins Muzane e in trasferta con Portoguaro. Il Mestre invece ha ottenuto 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte realizzando 11 reti e subendone 4 . Ruolino di marcia impressionante con emplein di successi che gli stanno regalando la vetta del girone. L’ultima partita è stata vinta 3-2 in casa contro il Breno con gli ospiti che nella ripresa hanno provato a riacciuffare il pari anche grazie all’uomo in più nei 20 minuti finali per il doppio giallo a Mozzo. Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. La classifica di Serie D – Girone C vede al primo posto Mestre con 15 punti , al secondo Dolomiti Bellunesi con 13 , al terzo Luparense e Union Clodiense con 12 quindi il Treviso 9 .

Tabellino minuto per minuto

Formazioni ufficiali di Treviso – Mestre

TREVISO: Sperandio, Salviato, Farabegoli, Raggio, Mariutto, Arcopinto, Nunes, Beccaro, Mambelli, Posocco, Gnago. A disposizione: Salviato, Lattuchella, Simonetta, Meola, De Poli, De Respinis, Sorrentino, Bailo, Borsato. Allenatore: Florindo

MESTRE: Yabre, Brigati, Maset, Frison, Barzon, De Leo, Boscolo, Miccoli, Imputato, Pinton, Ndreca. A disposizione: Bonardi, Salomone, Casarotto, Bortoluz, Moraschi, Marella, Mariano, Montalto, Carli. Allenatore: Zecchin

Mister Florindo alla vigilia della partita

“La partita l’abbiamo preparata nel migliore dei modi abbiamo curato ogni dettaglio e si respira un’aria bella intensa come è giusto che sia per una partita sentita dalla città e dai nostri tifosi. Non vediamo l’ora di scendere in campo per dare tutto e fare una grande prestazione davanti ai nostri tifosi“. Sull’avversario di domani invece il mister biancoceleste sostiene “il Mestre è una squadra che merita il primato, è a punteggio pieno offrendo anche un buon calcio e bisogna avere massimo rispetto per quello che hanno fatto fino ad ora. Allo stesso tempo anche noi stiamo crescendo in consapevolezza “.

I convocati del Treviso

Portieri: Salviato F, Sperandio, Mulattieri

Difensori: Bailo, Borsato, Farabegoli, Mambelli, Mariutto, Raggio, Salviato S.

Centrocampisti: Arcopinto, Beccaro, De Poli, Lattuchella, Leite, Meola, Nunes, Simonetta, Sorrentino

Attaccanti: De Respinis, Gnago, Posocco, Sottovia

Probabili formazioni di Treviso – Mestre

TREVISO: Sperandio, Lattuchella, Nunes, Salviato S., Meola, Posocco, Raggio, Mambelli, Farabegoli, Gnago, Beccaro. Allenatore: Florindo

MESTRE: Yabre, Brigati, Maset, Frison, Barzon, Boscolo, Carini, Miccoli, Miozzo, Pinton, Ndeca. Allenatore: Gianpietro Zecchin.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Treviso – Mestre , non sarà trasmessa in diretta tv o streaming tuttavia è possibile restare aggiornati attraverso la nostra diretta.