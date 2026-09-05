Turris-Martina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Turris-Martina di Domenica 6 settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

TORRE DEL GRECO – Domenica 6 settembre 2026, lo Stadio Amerigo Liguori ospiterà la partita Turris-Martina, sfida valida per la prima giornata del Girone H di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 16.00.

La Turris arriva a questo appuntamento dopo un precampionato nel quale la squadra di Giampà ha avuto modo di lavorare sulla propria identità e sugli automatismi di gioco. L’obiettivo per la nuova stagione sarà quello di costruire un percorso di crescita e ottenere risultati importanti, cercando di affrontare ogni gara con la giusta intensità. La sfida contro il Martina rappresenta un primo banco di prova significativo, con la Turris chiamata a sfruttare al meglio le proprie qualità e a partire con il piede giusto.

Il Martina Calcio si presenta invece con l’ambizione di essere protagonista e di affrontare la stagione con continuità e determinazione. La formazione di Laterza ha sfruttato la preparazione estiva per consolidare il gruppo e trovare i giusti equilibri, arrivando a questa sfida con la voglia di mettere subito in campo il lavoro svolto. Quella contro la Turris sarà quindi una gara interessante e combattuta, nella quale entrambe le squadre cercheranno di conquistare un risultato positivo e lanciare un primo segnale sulle proprie ambizioni.

La maggior parte dei bookmakers considerano la squadra di casa come favorita per la vittoria finale. Ciò è dimostrato dalla quota di 1.68 per la vittoria della Turris, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 3.25, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che invece ipotizza la vittoria del Martina calcio è di 4.20, il che suggerisce che le ricevitorie credono che la squadra ospite abbia poche possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TURRIS-MARTINA]

L’arbitro

La partita sarà diretta dall’arbitro Emanuele Boccuzzo della sezione di Reggio Calabria, che sarà assistito da Nicolo’ Matteo Presta e Raffaele Salituro, entrambi della sezione di Cosenza. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza nel metro di giudizio, gestendo la gara con attenzione e intervenendo con precisione nei momenti più delicati della sfida.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA TURRIS – La squadra di Giampà si schiera con il 3-4-3: tra i pali c’è Marcone; linea difensiva composta da Porro, Cristini e Amoabeng; a centrocampo agiscono Nocerino, Casarini, Zenelaj e Scaccabarozzi; in attacco il tridente Onescu-Bangal-Armini sarà chiamato a guidare la fase offensiva. Con questo sistema di gioco, la Turris punta sull’ampiezza garantita dagli esterni e sulla presenza dei tre uomini offensivi, cercando di sviluppare una manovra dinamica e creare spazi per mettere in difficoltà la difesa avversaria.

COME ARRIVA IL MARTINA CALCIO – La squadra di Laterza si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Figliola; linea difensiva composta da Llanos, De Angelis, Mancini e Dieng; a centrocampo agiscono Zenelaj, Virgilio e Mastrovito; in attacco il tridente Silvestro-Bonanno-La Monica sarà chiamato a guidare la fase offensiva. Con questo sistema di gioco, la squadra pugliese punta sull’equilibrio garantito dal centrocampo a tre e sull’ampiezza degli esterni offensivi, cercando di sviluppare una manovra dinamica, creare superiorità sulle fasce e mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Le probabili formazioni

TURRIS (3-4-3): Marcone; Porro, Cristini, Amoabeng; Nocerino, Casarini, Zenelaj, Scaccabarozzi; Onescu, Bangal, Armini. Allenatore: Giampà

MARTINA CALCIO (4-3-3): Figliola; Llanos, De Angelis, Mancini, Dieng; Zenelaj, Virgilio, Mastrovito; Silvestro, Bonanno, La Monica. Allenatore: Laterza

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Turris e Martina in televisione o un streaming, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.