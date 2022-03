Turris – Monterosi Tuscia: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Turris – Monterosi Tuscia del 16 marzo 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaduesima giornata di Serie C 2021/2022

TORRE DEL GRECO – Mercoledì 16 marzo, alle ore 21, allo Stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco, andrà in scena Turris – Monterosi Tuscia, gara valida per la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 3-0 contro la Juve Stabia e sono settimi, a quota 45 punti e con un cammino di quattordici partite vinte, tre pareggiate e tredici perse; quarantasette reti segnate e quarantadue incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie e tre sconfitte siglando quattro gol e subendone dieci. Gli ospiti arrivano dalla sconfitta casalinga di misura contro il Monopoli e sono tredicesimi con 37 punti e con un cammino di nove partite vinte, dieci pareggiate e dodici perse con trentaquattro reti segnate e quarantatré incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vinte, una pareggiata e due perse con sei reti incassate a fronte di altrettante realizzate. Un solo precedente tra le due compagini, quello dell’andata quando finì 1-3 per la Turris con le reti di Santaniello, Giannone e Leonetti e gol inutile di Caon. Sarà Luigi Catanoso l’arbitro di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Francesco Collu di Oristano e Ciro Di Maio di Molfetta; quarto ufficiale Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

TURRIS:. A disposizione:



MONTEROSI TUSCIA:. A disposizione:



Reti:



I convocati della Turris

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Primicile.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Nocerino, Pavone, Santaniello.

La presentazione del match

QUI TURRIS – Nella Turris rientra Ghislandi, ma si ferma Loreto per un trauma contusivo al calcagno del piede sinistro rimediato nella gara di Castellammare. Ancora out Esempio e Lame, cui si aggiungono gli squalificati Longo, Tascone e Zampa. Caneo potrebbe affidarsi al modulo 3-4-3 con Perina in porta e difesa a tre composta da Varutti, Di Nunzio e Manzo. A centrocampo Ghislandi, Franco, Bordo e Nunziante; in attacco Giannone, Santaniello e Leonetti.

QUI MONTEROSI TUSCIA – Menichini potrebbe rispondere con un modulo 3-5-2 con Alia tra i pali e con Rocchi, Piroli e Mbende a comporre il blocco difensivo. In cabina di regia Franchini con Adamo e Parlati; sulle corsie esterne Errico e Cancellieri. Davanti Costantino e Ekuban.

Le probabili formazioni di Turris – Monterosi Tuscia

Turris (3-4-3): Perina; Varutti, Di Nunzio, Manzi; Ghislandi, Franco, Bordo, Nunziante; Giannone, Santaniello, Leonetti. Allenatore: Caneo

Monterosi Tuscia (3-5-2): Alia; Rocchi, Piroli, Mbende; Errico, Adamo, Franchini, Parlati, Cancellieri; Costantino, Ekuban. Allenatore: Menichini

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.