Udinese-Cagliari 0-1: Maldini firma il terzo storico blitz consecutivo dei sardi

Diretta Udinese-Cagliari di Sabato 19 Settembre 2026: decide un gol di Maldini. Caprile decisivo, friulani pericolosi ma imprecisi. Rossoblù a 12 punti dopo cinque giornate

UDINE – Il Cagliari conquista una vittoria di enorme valore alla Bluenergy Arena, superando l’Udinese per 0-1 in prima serata al termine di una gara intensa, fisica e ricca di episodi. La squadra di Pisacane mostra carattere, compattezza e grande capacità di soffrire nei momenti chiave, resistendo agli assalti dei friulani e colpendo nel momento decisivo con Maldini. Il primo tempo è equilibrato, con poche occasioni ma tanta aggressività: l’Udinese sfiora il vantaggio con Davis e Vojvoda, mentre Caprile salva su Gueye nel finale.

Nella ripresa i bianconeri partono forte, ma il Cagliari resta lucido e sfrutta un errore difensivo per trovare il gol che decide la partita. Nel finale i rossoblù difendono con ordine e portano a casa tre punti pesantissimi. Con quattro vittorie nelle prime cinque giornate, il Cagliari sale a quota 12 punti e conferma un avvio di stagione di altissimo livello.

Cronaca della partita

La gara si apre con ritmi alti ma poche occasioni. Al 4’ Zaniolo viene ammonito per un intervento duro su Obert, mentre Mendy prova il destro senza trovare la porta. L’Udinese cresce e al 22’ Davis sfiora il gol dopo un errore di Maldini, ma il sinistro a giro termina fuori. Al 34’ Kamara serve Zaniolo, che manca l’impatto, e Vojvoda calcia alto da posizione favorevole. Nel finale Caprile rischia sul rinvio, Gueye intercetta e tira, ma il portiere rimedia con un intervento decisivo.

In avvio di ripresa Gueye colpisce di testa su corner, Caprile salva sulla traversa; poco dopo il portiere respinge anche il tentativo ravvicinato di Kabasele. Al 9’ arriva il gol decisivo: errore difensivo friulano, Maldini anticipa Okoye con una finta e segna lo 0-1. L’Udinese spinge nel finale, ma Caprile salva su una deviazione di Winks. Il Cagliari resiste e conquista una vittoria preziosa.

Tabellino

UDINESE: Okoye M., Abankwah J., Kabasele C. (dal 26′ st Bayo V.), Ebosse E., Vojvoda M., Miller L. (dal 12′ st Gomez U.), Karlstrom J., Kamara H. (dal 26′ st Zanoli A.), Zaniolo N. (dal 1′ st Chakvetadze G.), Ekkelenkamp J., Davis K. (dal 37′ pt Gueye I.). A disposizione: Bayo V., Bertola N., Chakvetadze G., Gomez U., Gueye I., Lovric S., Mrozek B., Padelli D., Zanoli A., Zarraga O. Allenatore: Runjaic K..

CAGLIARI: Caprile E., Adopo M., Pedro J., Mina Y., Rodriguez J. (dal 14′ st Sugawara Y.), Obert A., Romano A. (dal 40′ st Gagliardini R.), Winks H., Deiola A., Mendy P. (dal 40′ st Fadera A.), Maldini D. (dal 14′ st Kevin). A disposizione: Aurelio G., Ciervo R., Fadera A., Fazzini J., Gagliardini R., Kevin, Kofler R., Liteta J., Massolin Y., Radunovic B., Sherri A., Sugamele A., Sugawara Y., Sulev I. Allenatore: Pisacane F..

Reti: al 9′ st Maldini D. (Cagliari) .

Ammonizioni: al 4′ pt Zaniolo N. (Udinese), al 22′ pt Karlstrom J. (Udinese).

Le parole di Kosta Runjaic

“Dobbiamo migliorare in alcune situazioni, cercando di allungare i buoni momenti su tutti e 90 i minuti. Onestamente avrei preferito avere 2-3 punti in più rispetto a quanti ne abbiamo. Dobbiamo però continuare a lavorare in maniera lucida. Domani per noi è una partita molto importante, giocheremo davanti al nostro pubblico e poi ci sarà una sosta dove diversi ragazzi andranno via. Il Cagliari attacca molto bene in transizione, sanno difendere con il blocco basso e hanno giocatori rapidi. Sono già a 9 punti e sono nella condizione in cui forse anche un pareggio potrebbe andare bene, ma scenderemo sia noi che loro in campo per vincere. Se si lascia palla al Cagliari ha anche le qualità per gestire la situazione. E’ una gara complicata e per noi sarà una di quelle partite molto importanti”

Le parole di Fabio Pisacane

“Bisogna avere i piedi per terra. Non significa guardare in basso, ma avere basi solide per guardare sempre più in alto. È un mantra che cerco di trasferire alla squadra, giusto che i tifosi sognino e non sarebbe giusto smorzare quello che stiamo facendo. A Udine ci saranno 400 nostri tifosi e garantiamo il massimo impegno per loro. Non è la prima volta che l’Udinese non parte bene, ma il campionato non si valuta a settembre e non si cambiano gli obiettivi. Sono una squadra che ha valori e la reputo di seconda fascia, una squadra che può lottare per l’Europa. Dobbiamo essere bravi a sfruttare al massimo le nostre armi per poter evidenziare i suoi difetti”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Elia Caprile, Boris Radunović, Alen Sherri;

Difensori: Giuseppe Aurelio, Raphael Kofler, Yerry Mina, Adam Obert, Juan Rodríguez, Yukinari Sugawara, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Jacopo Fazzini, Roberto Gagliardini, Joseph Liteta, Yanis Massolin, Alessandro Romano, Ivan Sulev, Harry Winks;

Attaccanti: Riccardo Ciervo, Alieu Fadera, Kevin Carlos, Daniel Maldini, Paul Mendy, Alessandro Sugamele.

Presentazione del match

Sabato 19 Settembre 2026 al Bluenergy Stadium di Udine andrà in scena Udinese-Cagliari, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive 2026-2027: calcio d’inizio fissato per le ore 15. Di fronte la sorpresa di questo avvio di stagione e i friulani, fermi a quota 4 punti, a -5 dai sardi. Da una parte, la formazione guidata da Kosta Runjaic reduce dalla seconda sconfitta consecutiva rimediata in rimonta sul campo dei campioni d’Italia in carica dell’Inter (5-3). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Fabio Pisacane che vengono da due successi consecutivi ottenuti ai danni dell’Atalanta a Bergamo (1-2) e del Lecce all’Unipol Domus (1-0). In cerca della prima vittoria interna stagionale (dopo l’1-1 col Como e l’1-2 rimediato dalla Lazio), i bianconeri non conquistano i tre punti in casa dal 2 maggio 2026 (2-0 al Torino). I rossoblù, invece, che hanno vinto almeno tre delle prime quattro partite stagionali in Serie A per la terza storica volta, sognano un altro straordinario traguardo: centrare il terzo successo esterno consecutivo (eguagliando i quattro blitz di fila colti in A nel 1965) e firmare il quarto acuto nelle prime cinque giornate, impresa riuscita solo ed esclusivamente nel 1969/70.

Il bilancio storico dei precedenti in Friuli sorridono all’Udinese: 32 vittorie, 18 sconfitte e 23 pareggi. I friulani sono imbattuti da sette scontri diretti contro i sardi in Serie A (quattro vittorie e tre pareggi): l’ultimo confronto giocato a Udine si è chiuso 1-1 lo scorso 5 ottobre 2025 con botta e risposta tra Kabasele e Borrelli. L’ultimo successo del Cagliari a Udine (l’unico arrivato nelle ultime tredici gare di campionato) è datato 21 aprile 2021 e porta la firma di Joao Pedro. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo coadiuvato dagli assistenti Andrea Bianchini di Perugia e Simone Pistarelli di Fermo. Il quarto ufficiale dell’incontro sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini. VAR Francesco Cosso di Reggio Calabria. AVAR: Davide Ghersini di Genova.

QUI UDINESE – Indisponibili Arizala, Piotrowski, Solet, Palma e Zanoli tra le fila bianconere. Il pacchetto arretrato composto da Ebosse, Kabasele e Abankwah a protezione di Okoye. Sulle corsie esterne agiranno Vojvoda e Kamara con Karlstrom e Mille a gestire il traffico in mezzo al campo. Davanti spazio a Unai Gomez ed Ekkelenkamp a supporto di Davis.

QUI CAGLIARI – Pisacane dovrà fare a meno di Felici, Idrissi, Trepy e Nzola. Tra i pali Caprile, al centro della difesa potrebbe rivedersi Mina al fianco di Juan Rodriguez con Zè Pedro e Obert ai lati. A centrocampo prenderanno posto Romano, Winks e Adopo con Fazzini e Maldini pronti a supportare Mendy nel tridente offensivo.

Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Fazzini, Mendy, Maldini. Allenatore: Fabio Pisacane.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Udinese-Cagliari, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2026-2027, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. Per gli abbonati a Sky con Decoder Sky Q sarà possibile guardare la gara anche su Dazn 1 (canale 214 del decoder satellitare) con un costo aggiuntivo.