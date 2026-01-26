UPO presenta il programma Dual Career con Castrogiovanni

All’Università del Piemonte Orientale un evento dedicato a sport, inclusione e Dual Career con l’ospite speciale Martín Castrogiovanni. Appuntamento il 30 gennaio a Novara

NOVARA – L’Università del Piemonte Orientale apre il 2026 con un appuntamento dedicato a sport, benessere e inclusione. Il 30 gennaio, alle ore 14, l’Ateneo presenterà ufficialmente il programma Dual Career nel corso di un incontro pubblico ospitato nell’Auditorium “Gaudenzio Cattaneo” del Campus Perrone di Novara. L’iniziativa si inserisce nella visione del Piano Strategico 2024-2030, che punta a trasformare UPO in un vero Healthy Campus, attento alla crescita integrale delle persone e alla qualità della vita universitaria.

Al centro dell’evento ci sarà il programma Dual Career, pensato per sostenere studentesse e studenti-atleti nel difficile equilibrio tra sport agonistico e percorso accademico. Un progetto che valorizza le competenze trasversali maturate fuori dalle aule e che riconosce lo sport come strumento di benessere, inclusione e sviluppo personale.

All’incontro interverranno il rettore Menico Rizzi, il referente UPO per i rapporti con UNISPORT Domenico D’Amario e la presidente del CUS Piemonte Orientale, Alice Cometti, che presenterà anche l’edizione 2026 dei Campionati Nazionali Universitari, in programma proprio nel territorio del Piemonte orientale.

Ospite d’eccezione sarà Martín Castrogiovanni, ex pilone della Nazionale italiana di rugby e figura simbolo dello sport internazionale. Con 119 presenze in maglia azzurra, Castrogiovanni è considerato uno dei piloni più forti della sua generazione. Oggi volto televisivo e motivatore, porterà all’Ateneo un intervento dedicato a resilienza, spirito di squadra e crescita personale.

Durante l’evento il Rettore consegnerà l’UPO Dual Career Kit alle studentesse e agli studenti selezionati per il programma. L’incontro è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’occasione per conoscere da vicino l’impegno dell’Università nel costruire un ambiente sempre più inclusivo, dinamico e in linea con le sfide del XXI secolo.

«Lo sport è un potente motore di crescita umana e un fattore straordinario di inclusione — ha dichiarato il rettore Menico Rizzi —. Con il programma Dual Career vogliamo abbattere le barriere che separano l’eccellenza atletica dai risultati accademici, garantendo a ogni studente-atleta un percorso valorizzato e pienamente supportato».

Per informazioni: eventi@uniupo.it